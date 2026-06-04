Lịch sử World Cup 2002: Giải đấu của những kịch tính và tranh cãi

World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc có lẽ là giải đấu sôi động, kịch tính bậc nhất. Giải đấu này có sự hồi hộp, căng thẳng và cả những scandal. Hàng loạt kịch bản kịch tính đã diễn ra suốt 1 tháng trời tại châu Á, khiến dư âm của nó còn lưu lại tới tận ngày hôm nay.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Điều đầu tiên mà NHM nhớ về Cúp thế giới ở Nhật Bản và Hàn Quốc là những kết quả sốc. Ngay từ ngày khai mạc giải đấu, tất cả đã phải nhớ về Senegal. Đội tuyển nhỏ bé từ châu Phi này gây sốc cho nhà ĐKVĐ Pháp khi giành chiến thắng 1-0. Papa Bouba Diop là người mang về kỳ tích huy hoàng nhất lịch sử tham dự World Cup cho Senegal.

Và anh cũng góp phần mang tới một lời nguyền kéo dài đến tận ngày nay. Lời nguyền ấy nêu rõ, đội nào vô địch thì ở kỳ World Cup ngay sau đó, họ sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.

Pháp ở World Cup 2002, Italia 2010, Tây Ban Nha 2014, Đức 2018 là những nạn nhân tiêu biểu. Tất cả đều là nhà ĐKVĐ và rời giải trong tủi hổ. Lời nguyền ấy đã kéo dài đúng 20 năm, mang đến những tín hiệu chẳng mấy lạc quan dành cho ĐT Pháp trước giờ chinh phục Qatar năm nay.

Năm 2002 thực sự là một giải đấu của quá nhiều bất ngờ. Ngoài cú sốc mang tên Senegal, Bồ Đào Nha với Luis Figo, Rui Costa đã thua cả Mỹ, trong khi Argentina và nhà á quân Croatia cũng bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ lạnh lùng vượt qua hàng loạt ông lớn để vào tới bán kết, Nhật Bản thì lừng lững tiến qua vòng bảng với ngôi đầu, còn Hàn Quốc cũng giành những chiến thắng kỳ tích trước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia.

Hàn Quốc đã có một giải đấu lịch sử

Show diễn của trọng tài

Có lẽ hiếm giải đấu nào mà những kết quả bất ngờ xuất hiện dày đặc như năm 2002. Nhưng phải thừa nhận rằng “tiếp sức” cho hàng loạt bất ngờ ấy là các quyết định tai tiếng từ trọng tài, và Hàn Quốc luôn là đội hưởng lợi.

Đầu tiên là trận đấu vòng bảng giữa chủ nhà Hàn Quốc và Bồ Đào Nha. Trong trận này, Bồ Đào Nha bị đuổi tới 2 người, đồng thời nhận liên tiếp những quyết định bất lợi khác. Với sức ép quá lớn từ trọng tài, họ chấp nhận thua 0-1, bị loại trong ấm ức.

Tại vòng 1/8, Italia hùng mạnh là nạn nhân tiếp theo của chủ nhà. Trong trận, họ đã liên tiếp nhận những quyết định bất lợi, để rồi bị loại bởi cú đánh đầu ở thời gian hiệp phụ của Ahn Jung-Hwan.

Anh là người hùng của cả xứ kim chi, trong khi trọng tài Byron Moreno trở thành kẻ thù của cả nước Ý. Ông đã từ chối một bàn thắng hợp lệ của Italia, tiễn Francesco Totti rời sân bằng một tấm thẻ đỏ gây ấm ức.

ĐT Italia liên tục phải nhận những quyết định bất lợi từ trọng tài

Cho đến tận bây giờ, scandal mà trọng tài Byron Moreno gây ra vẫn còn được nhắc đến là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất lịch sử World Cup. Ông Byron Moreno hết đường cầm còi sau đó, thậm chí còn vào tù ra tội.

Hành trình đầy tranh cãi của Hàn Quốc tiếp tục với trận gặp Tây Ban Nha ở tứ kết. Trong trận, Tây Ban Nha đã 2 lần làm tung lưới Hàn Quốc, nhưng đều bị từ chối. Một là lỗi việt vị, một là lỗi bóng đi hết đường biên ngang, dù bằng mắt thường cũng thấy trái bóng còn nửa mét nữa mới đi qua vạch biên.

Tiếng còi méo của trọng tài giúp Hàn Quốc đứng vững trước Tây Ban Nha, trước khi thủ quân Myung-Bo ghi bàn thắng quyết định đưa Hàn Quốc vào bán kết. Đây cũng là thành tích tốt nhất của một đội tuyển châu Á trong gần 100 năm tham dự Cúp thế giới. Nhưng rõ ràng, thành tích ấy có dấu ấn bởi những tiếng còi đầy tranh cãi của ông vua áo đen.

Dấu ấn của những cá nhân

World Cup 2002 có mọi cảm xúc, từ vui buồn, cay đắng đến hoài nghi. Và giải đấu này cũng mang đến những hình ảnh khác lạ. Người ta sốc vì màn ăn mừng hoang dã của ĐT Senegal, người ta cũng bàn tán về thủ môn lập dị Recber Rustu, người góp công rất lớn giúp Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc giải đấu bằng tấm HCĐ lịch sử.

Beckham đã có một giải đấu tốt

Và dĩ nhiên, cái tên David Beckham không thể bị quên lãng. Với mái tóc đi vào huyền thoại, Beckham đã thực sự trở thành một đầu tàu của ĐT Anh. Dù không đạt phong độ cao nhất do dính chấn thương cổ chân trước giải, nhưng Becks vẫn chiến đấu với hơn 100% khả năng để giúp đội nhà vượt qua những trận đấu khó khăn trước khi bị loại bởi Brazil, đội bóng sau đó đã trở thành nhà vô địch.

Nhưng cầu thủ được nhớ tới nhiều nhất phải là Ronaldo. Cũng bằng một kiểu tóc “gây thương nhớ” như Beckham, nhưng Ronaldo đã có màn thể hiện ấn tượng hơn nhiều.

Tiền đạo của Inter liên tiếp tỏa sáng, đặc biệt là cú đúp trong trận chung kết với ĐT Đức, để kết thúc giải đấu với phần thưởng Vua phá lưới. Màn trình diễn siêu hạng của anh giúp Brazil vô địch World Cup, trong khi bản thân anh đi vào ngôi đền huyền thoại.

Cho đến nay, Cúp thế giới 2002 vẫn là giải đấu đáng nhớ nhất, giúp thắp sáng một sự nghiệp nhiều nốt trầm của Ronaldo.