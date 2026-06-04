U19 Việt Nam giành chiến thắng 5 sao trước U19 Myanmar

report Cục diện bảng A, giải U19 Đông Nam Á 2026

U19 Việt Nam và U19 Myanmar cùng có 3 điểm sau trận đầu tiên. "Chiến binh sao vàng" cần đánh bại U19 Myanmar để duy trì thế dẫn đầu, trước khi có trận quyết chiến U19 Indonesia. Theo thể thức giải đấu, đội nhất bảng giành vé thẳng vào vòng trong. Suất còn lại chỉ giành cho đội nhì có thành tích tốt nhất. Do đó, thắng U19 Myanmar là mệnh lệnh bắt buộc của chúng ta.