Thêm sân chơi cho các chân chạy hàng đầu cộng đồng chạy bộ Việt Nam

TPO - Lần đầu tiên triển khai hệ Elite, giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026 hướng đến nhóm VĐV có thành tích nổi bật, trong bối cảnh phong trào chạy bộ Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều runner theo đuổi các chuẩn thành tích cao ở cự ly half marathon và marathon.

Ban Tổ chức Giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026 vừa chính thức mở đăng ký Hệ Elite từ ngày 04/6 đến hết ngày 13/6. Chương trình được phối hợp triển khai cùng cộng đồng chạy bộ Happy Feet, hướng tới việc ghi nhận và đồng hành cùng các vận động viên có thành tích nổi bật trong phong trào chạy bộ Việt Nam.

Theo dữ liệu từ Vietnam Best Marathon, hiện Việt Nam có khoảng 3.500 vận động viên đáp ứng các tiêu chí thành tích mà Hệ Elite của Giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026 đề ra. Từ năm nay, Hệ Elite sẽ được triển khai đồng bộ tại các giải đấu thuộc hệ thống Zaha Legacy Marathon và Giải chạy Việt Nam Tôi Đó.

Để tham gia Hệ Elite tại giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026, VĐV cần đáp ứng điều kiện, cự ly Half Marathon với VĐV Nam cần có thành tích dưới 1 giờ 33 phút, VĐV Nữ cần có thành tích dưới 1 giờ 40 phút.

Với cự ly Marathon, VĐV Nam cần có thành tích dưới 3 giờ 10 phút, VĐV Nữ cần có thành tích dưới 3 giờ 40 phút. Kết quả phải được ghi nhận tại một giải đấu chính thức trong vòng 12 tháng gần nhất hoặc được xác thực thông qua mã định danh trên Vietnam Best Marathon.

Ban Tổ chức không công nhận các kết quả tự chạy. Hệ Elite chỉ áp dụng đối với các VĐV đã sở hữu Bib tham dự Giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026. Sự xuất hiện của hệ Elite được xem là một bước đi đáng chú ý trong bối cảnh phong trào chạy bộ tại Việt Nam đang phát triển mạnh.