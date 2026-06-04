Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thêm sân chơi cho các chân chạy hàng đầu cộng đồng chạy bộ Việt Nam

Vĩnh Xuân

TPO - Lần đầu tiên triển khai hệ Elite, giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026 hướng đến nhóm VĐV có thành tích nổi bật, trong bối cảnh phong trào chạy bộ Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều runner theo đuổi các chuẩn thành tích cao ở cự ly half marathon và marathon.

anh-2-1780568118784818967050.jpg

Ban Tổ chức Giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026 vừa chính thức mở đăng ký Hệ Elite từ ngày 04/6 đến hết ngày 13/6. Chương trình được phối hợp triển khai cùng cộng đồng chạy bộ Happy Feet, hướng tới việc ghi nhận và đồng hành cùng các vận động viên có thành tích nổi bật trong phong trào chạy bộ Việt Nam.

Theo dữ liệu từ Vietnam Best Marathon, hiện Việt Nam có khoảng 3.500 vận động viên đáp ứng các tiêu chí thành tích mà Hệ Elite của Giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026 đề ra. Từ năm nay, Hệ Elite sẽ được triển khai đồng bộ tại các giải đấu thuộc hệ thống Zaha Legacy Marathon và Giải chạy Việt Nam Tôi Đó.

Để tham gia Hệ Elite tại giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026, VĐV cần đáp ứng điều kiện, cự ly Half Marathon với VĐV Nam cần có thành tích dưới 1 giờ 33 phút, VĐV Nữ cần có thành tích dưới 1 giờ 40 phút.

Với cự ly Marathon, VĐV Nam cần có thành tích dưới 3 giờ 10 phút, VĐV Nữ cần có thành tích dưới 3 giờ 40 phút. Kết quả phải được ghi nhận tại một giải đấu chính thức trong vòng 12 tháng gần nhất hoặc được xác thực thông qua mã định danh trên Vietnam Best Marathon.

Ban Tổ chức không công nhận các kết quả tự chạy. Hệ Elite chỉ áp dụng đối với các VĐV đã sở hữu Bib tham dự Giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026. Sự xuất hiện của hệ Elite được xem là một bước đi đáng chú ý trong bối cảnh phong trào chạy bộ tại Việt Nam đang phát triển mạnh.

Làm sao để đăng ký tham dự hệ Elite của giải chạy Việt Nam Tôi Đó 2026?

Bước 1: Đăng ký tham gia giải chạy: https://legacymarathon.com/event/viet-nam-toi-do-my-viet-nam-2026/order (Nếu bạn đã có số bib, vui lòng bỏ qua bước này)

Bước 2: Đăng ký tham dự hệ Elite: https://t.ly/VNTDELITE

Vĩnh Xuân
#Việt Nam Tôi Đó 2026 #chạy bộ #marathon #phong trào chạy bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe