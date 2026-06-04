Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

U19 Việt Nam đã chơi tốt thế nào trước U19 Myanmar?

Tiểu Phùng

TPO - Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi cho thấy sự tiến bộ trong cả lối chơi và khả năng tấn công, dứt điểm đa dạng trong chiến thắng ấn tượng 5-0 trước U19 Myanmar.

anh-chup-man-hinh-2026-06-04-luc-175443.png
U19 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước U19 Myanmar

Kết quả đưa U19 Việt Nam tiến bước dài với mục tiêu giành một suất đi tiếp ở bảng A khi đang có 6 điểm sau 2 lượt trận toàn thắng. Thử thách cuối cùng của thầy trò ông Yutaka Ikeuchi sẽ là U19 Indonesia, đội đương kim vô địch và đang nắm lợi thế chủ nhà.

Chiến thắng trước U19 Myanmar không chỉ ấn tượng bởi cách biệt chênh lệch tới 5 bàn cùng thế trận áp đảo trước đối thủ. Điều quan trọng hơn, nó cho thấy U19 Việt Nam đang "vào phom" và chơi ngày càng tốt.

So với trận ra quân trước Timor Leste, lối chơi của U19 Việt Nam hôm nay đẹp mắt và nhuần nhuyễn hơn. Khả năng kiểm soát bóng của tuyến giữa cũng có sự cải thiện, đồng thời các tình huống tấn công trở nên đa dạng.

anh-chup-man-hinh-2026-06-04-luc-175432.png

Năm bàn thắng của U19 Việt Nam đến từ các tình huống khác nhau, gồm cả tấn công trung lộ cũng như tận dụng cơ hội từ các pha bóng cố định. Và nếu ở trận thắng U19 Timor Leste, Công Hậu ghi cả 3 bàn thắng thì trước U19 Myanmar, các vị trí khác đã lập công.

Phía dưới, hàng phòng ngự chơi tập trung và chắc chắn, không để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ. Trước Timor Leste, đã có lúc U19 Việt Nam khiến các CĐV giật mình bởi các tình huống phản công nhanh của đối phương. Tuy nhiên khi gặp U19 Myanmar, các hậu vệ đảm bảo tốt vị trí, thực hiện bọc lót hiệu quả.

Còn quá sớm để U19 Việt Nam được quyền chủ quan bởi phía trước U19 Indonesia mới là phép thử nặng cân nhất. Tuy nhiên với những gì đang thể hiện, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi cho thấy sự tiến bộ, đủ để các CĐV có thể yên tâm chờ màn trình diễn tốt hơn nữa.

Tiểu Phùng
#U19 Việt Nam #U19 Đông Nam Á 2026 #Công Hậu #U19 Myanmar #HLV Yutaka Ikeuchi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe