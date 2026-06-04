U19 Việt Nam đã chơi tốt thế nào trước U19 Myanmar?

TPO - Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi cho thấy sự tiến bộ trong cả lối chơi và khả năng tấn công, dứt điểm đa dạng trong chiến thắng ấn tượng 5-0 trước U19 Myanmar.

U19 Việt Nam giành trọn 3 điểm trước U19 Myanmar

Kết quả đưa U19 Việt Nam tiến bước dài với mục tiêu giành một suất đi tiếp ở bảng A khi đang có 6 điểm sau 2 lượt trận toàn thắng. Thử thách cuối cùng của thầy trò ông Yutaka Ikeuchi sẽ là U19 Indonesia, đội đương kim vô địch và đang nắm lợi thế chủ nhà.

Chiến thắng trước U19 Myanmar không chỉ ấn tượng bởi cách biệt chênh lệch tới 5 bàn cùng thế trận áp đảo trước đối thủ. Điều quan trọng hơn, nó cho thấy U19 Việt Nam đang "vào phom" và chơi ngày càng tốt.

So với trận ra quân trước Timor Leste, lối chơi của U19 Việt Nam hôm nay đẹp mắt và nhuần nhuyễn hơn. Khả năng kiểm soát bóng của tuyến giữa cũng có sự cải thiện, đồng thời các tình huống tấn công trở nên đa dạng.

Năm bàn thắng của U19 Việt Nam đến từ các tình huống khác nhau, gồm cả tấn công trung lộ cũng như tận dụng cơ hội từ các pha bóng cố định. Và nếu ở trận thắng U19 Timor Leste, Công Hậu ghi cả 3 bàn thắng thì trước U19 Myanmar, các vị trí khác đã lập công.

Phía dưới, hàng phòng ngự chơi tập trung và chắc chắn, không để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ. Trước Timor Leste, đã có lúc U19 Việt Nam khiến các CĐV giật mình bởi các tình huống phản công nhanh của đối phương. Tuy nhiên khi gặp U19 Myanmar, các hậu vệ đảm bảo tốt vị trí, thực hiện bọc lót hiệu quả.

Còn quá sớm để U19 Việt Nam được quyền chủ quan bởi phía trước U19 Indonesia mới là phép thử nặng cân nhất. Tuy nhiên với những gì đang thể hiện, các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi cho thấy sự tiến bộ, đủ để các CĐV có thể yên tâm chờ màn trình diễn tốt hơn nữa.

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