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Lý Hoàng Nam, Quang Dương tranh giải Pickleball hơn 3 tỷ đồng

Tiểu Phùng

TPO - Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á Mở Rộng 2026 khởi tranh tại TP.HCM với gần 170 VĐV chuyên nghiệp, trong đó có nhiều tên tuổi hàng đầu Việt Nam và quốc tế như Lý Hoàng Nam, Quang Dương.

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Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á Mở Rộng 2026 chính thức khai mạc tại VIAS Pickleball Academy (TP.HCM), mở màn cho bốn ngày tranh tài từ 4-7/6. Sự kiện do FPT Play và AAC phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Pickleball World Communications (PWC) và đơn vị vận hành chuyên môn Pickleball PVNA. Đây là một trong những giải đấu có quy mô lớn nhất của pickleball Việt Nam từ trước đến nay.

Tâm điểm của giải nằm ở hạng mục Open, nơi quy tụ gần 170 vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Danh sách thi đấu ghi nhận nhiều gương mặt đáng chú ý như Lý Hoàng Nam, Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Sophia Phương Anh, Phúc Huỳnh hay Đỗ Minh Quân. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các tay vợt quốc tế như Kaitlynn Hart (Mỹ), Vivian Glozman (Mỹ), Roos Van Reek (Hà Lan), Nicole Shoeman (Australia) và Harsh Mehta (Ấn Độ).

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Không chỉ thu hút giới chuyên nghiệp, giải còn ghi nhận hơn 500 lượt đăng ký từ hơn 350 tay vợt phong trào ở hai hạng mục Intermediate (Trung cấp) và Advanced (Nâng cao), cho thấy sức hút ngày càng lớn của pickleball tại Việt Nam.

Một trong những điểm đáng chú ý của giải năm nay là việc áp dụng thể thức Rally, tính điểm ở mọi pha bóng. Đây là lần đầu tiên một giải đấu chính thức tại Việt Nam sử dụng thể thức này, hứa hẹn đẩy tốc độ và cường độ thi đấu lên cao hơn đáng kể.

Ở nội dung Open, các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Từ bán kết, vận động viên thi đấu 3 ván chạm 15 điểm. Trận chung kết được nâng lên thành 3 ván chạm 21 điểm nhằm tăng tính cạnh tranh và thử thách chuyên môn.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng cũng đưa Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 vào nhóm các giải đấu có mức thưởng cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Tiểu Phùng
#Pickleball #Lý Hoàng Nam #Quang Dương #TPHCM

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