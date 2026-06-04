Nhận định bảng A World Cup 2026: Không dễ cho chủ nhà

TPO - Bảng A World Cup 2026 gồm Mexico, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc và Nam Phi. Mexico được đánh giá cao nhất nhờ lực lượng đồng đều, kinh nghiệm ở các giải đấu lớn và đặc biệt là ưu thế chủ nhà. Tuy nhiên, sự hiện diện của Hàn Quốc, Cộng hòa Séc sẽ khiến hành trình vòng bảng của họ không hề đơn giản.

THÔNG TIN NHANH BẢNG A WORLD CUP 2026

Các đội: Mexico, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc, Nam Phi

Đội được đánh giá cao nhất: Mexico

Ẩn số đáng chú ý: Cộng hòa Séc

Trận đáng xem nhất: Mexico vs Hàn Quốc

Ngôi sao nổi bật: Raul Jimenez, Lee Kang-in, Patrik Schick

Dự đoán đội đi tiếp: Mexico, Hàn Quốc

Bảng A có sự hiện diện của Mexico, đội được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng. Với dàn cầu thủ đang thi đấu ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, cùng kinh nghiệm tại World Cup và các giải châu lục, Mexico có nền tảng tốt hơn phần còn lại.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đội không lớn đến mức bảng đấu này trở nên dễ đoán. Hàn Quốc sở hữu hàng công tốc độ, tuyến giữa giàu sức chiến đấu trong khi Cộng hòa Séc có thể trở thành ẩn số nếu tận dụng tốt các tình huống bóng chết, điều mà họ đã làm rất tốt tại vòng play-off UEFA để loại Đan Mạch. Nam Phi bị đánh giá thấp hơn, nhưng trong một giải đấu ngắn như World Cup, họ vẫn có thể tạo ra rắc rối nếu nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất.

Điểm hấp dẫn của bảng đấu này nằm ở chỗ Mexico có thể mạnh nhất, nhưng chưa chắc dễ dàng giành trọn 9 điểm. Cuộc đua cho vị trí thứ hai nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào trận đối đầu trực tiếp giữa họ và Hàn Quốc, giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc.

Mexico bước vào World Cup 2026 với vị thế ứng viên nặng ký nhất bảng A. Nằm ở bảng đấu dễ, lịch thi đấu thuận lợi và có điểm tựa sân nhà, đội tuyển này được kỳ vọng có thể vượt ngưỡng tứ kết, điều họ chưa từng làm được trong lịch sử các VCK World Cup.

Điểm mạnh lớn nhất của họ là chất lượng đội hình và kinh nghiệm chinh chiến. Họ có khả năng kiểm soát bóng tốt, chuyển trạng thái nhanh và sở hữu những cá nhân có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Mexico từng thi đấu tốt ở các VCK trước nhưng vẫn chưa thể vượt qua giới hạn tứ kết

Edson Alvarez sẽ là nhân tố chủ chốt ở tuyến giữa giúp Mexico kiểm soát thế trận, nhưng khó có thể bỏ qua tiền đạo giàu kinh nghiệm Raul Jimenez, người mà họ sẽ dựa vào nhiều nhất. Cầu thủ 34 tuổi này sẽ được giao nhiệm vụ ghi bàn để đưa đội bóng tiến sâu vào giải đấu và anh có thừa sự tự tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy nhờ 12 năm kinh nghiệm thi đấu tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh.

Anh đã ghi 44 bàn thắng trong 123 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và nhiều bàn thắng trong số đó được ghi vào những thời điểm quan trọng nhất đối với đội bóng. Anh là một cầu thủ luôn tỏa sáng trong những trận đấu lớn và sẽ không bị choáng ngợp trước nhiệm vụ mà đội bóng phải đối mặt.

Dù vậy, Mexico vẫn có những dấu hỏi. Đầu tiên là sự thiếu đồng đều về đội hình. Ngoài một vài ngôi sao đang khẳng định tên tuổi tại châu Âu, phần lớn bộ khung còn lại của Mexico vẫn đang chơi bóng tại giải nội địa, vốn có nhịp độ và đẳng cấp thấp hơn so với môi trường World Cup.

Không thể bỏ qua áp lực sân nhà. Việc đá trên sân nhà là con dao hai lưỡi với đội tuyển này. Sức ép từ hàng triệu người hâm mộ quê nhà có thể biến thành gánh nặng tâm lý đè nặng lên đôi chân các tuyển thủ .

Cơ hội đi tiếp: Cao Mục tiêu hợp lý: Ngôi đầu bảng Rủi ro lớn nhất: Chủ quan hoặc mất cân bằng khi gặp đối thủ phản công nhanh

Hàn Quốc: Đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu

Nếu Mexico là ứng viên số một, Hàn Quốc nhiều khả năng là đội có cơ hội lớn nhất để cạnh tranh vị trí còn lại. Họ không có nhiều thuận lợi bằng Mexico, nhưng sở hữu những điểm mạnh đủ để gây khó chịu.

Hàn Quốc thường chơi dựa trên tốc độ hai biên, sự chắc chắn của hàng thủ và các pha đột phá của Son cũng như Lee trên hàng công. Trong các trận đấu lớn, lối chơi này có thể phát huy tác dụng, đặc biệt nếu họ không phải cầm bóng quá nhiều.

Lee Kang-In sẽ là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển xứ Kim chi. Có lẽ anh đã sẵn sàng thay thế Son Heung-min trở thành mối đe dọa tấn công chính và sẽ là người kiến ​​tạo lối chơi sáng tạo của đội. Anh vừa trải qua một mùa giải ấn tượng với PSG, ghi được 3 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo trong 18 trận đá chính tại Ligue 1.

Anh đã trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia kể từ khi ra mắt năm 2019, ghi được 11 bàn thắng trong 46 lần khoác áo đội tuyển. Mục tiêu chính của anh là tạo ra những cơ hội ghi bàn cho Son.

Trận đấu then chốt của Hàn Quốc nhiều khả năng là cuộc đối đầu với Cộng hòa Séc. Một chiến thắng ở trận này sẽ mở ra cánh cửa lớn cho họ. Ngược lại, nếu để mất điểm, Hàn Quốc có thể bị đẩy vào thế phải giành kết quả tốt trước Mexico.

Cơ hội đi tiếp: Khá cao Mục tiêu hợp lý: Vị trí thứ 2 Rủi ro lớn nhất: Không ổn định. Họ rất khó bị đánh bại trong một ngày gặp các ông lớn nhưng lại bất ngờ thua tan tác trong những trận đấu không đáng thua.

Cộng hòa Séc không phải đội được đánh giá cao nhất bảng, nhưng cũng không thể bị xem nhẹ. Họ có điểm mạnh: thể lực, tốc độ, kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể và khả năng dứt điểm sắc bén từ bóng chết. Đó là những yếu tố rất phù hợp với một giải đấu ngắn như World Cup.

Điểm đáng chú ý của Cộng hòa Séc là họ có thể chơi với tâm thế cửa dưới. Điều này giúp đội bóng Đông Âu dễ lựa chọn cách tiếp cận thực dụng: phòng ngự chặt, chờ sai lầm và tận dụng các pha bóng cố định.

Nếu muốn đi tiếp, Cộng hòa Séc cần giành ít nhất một kết quả tốt trước Hàn Quốc hoặc Mexico. Trận gặp Nam Phi cũng gần như là trận bắt buộc phải thắng, bởi chỉ một cú sảy chân trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn cũng có thể khiến cơ hội đi tiếp thu hẹp đáng kể.

Dấu hỏi lớn nhất của Cộng hòa Séc nằm ở khả năng duy trì sự ổn định. Họ có thể chơi rất hay trong một trận, nhưng World Cup đòi hỏi sự tập trung liên tục qua từng lượt đấu. Chưa kể đội tuyển này quá thiếu nhân tố gây đột biến trên hàng công.

Cơ hội đi tiếp: Trung bình Mục tiêu hợp lý: Cạnh tranh vị trí thứ hai Rủi ro lớn nhất: Thiếu kinh nghiệm hoặc không đủ sắc bén ở trận quyết định

Nam Phi bị đánh giá thấp nhất bảng A, chủ yếu vì chênh lệch trình độ, thiếu kinh nghiệm World Cup và đội hình gần như không ngôi sao. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ sẽ dễ dàng buông xuôi.

Với tâm thế của đội cửa dưới, Nam Phi có thể chọn lối chơi phòng ngự số đông, kéo thấp đội hình và chờ cơ hội từ phản công hoặc bóng chết. Đây là cách tiếp cận thực tế, đặc biệt khi họ phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn về chất lượng cá nhân.

Cơ hội của Nam Phi phụ thuộc lớn vào trận ra quân. Nếu có điểm ở lượt trận đầu tiên, họ sẽ có thêm sự tự tin và buộc các đối thủ còn lại phải thận trọng hơn. Nhưng nếu thua đậm, áp lực tâm lý có thể khiến hành trình của họ trở nên rất khó khăn.