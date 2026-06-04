U19 Indonesia thắng thiếu thuyết phục, thất thế trước U19 Việt Nam

TPO - Trong trận gặp đối thủ yếu nhất là Timor Leste, U19 Indonesia đã không thể chơi một trận tưng bừng. Họ chỉ ghi 3 bàn vào lưới đối thủ này và chấp nhận đứng dưới Việt Nam.

Trong trận đấu sớm, U19 Việt Nam đã thắng U19 Myanmar tới 5 bàn không gỡ. Kết quả này buộc chủ nhà Indonesia phải ghi tối thiểu 6 bàn trước Timor Leste và không nhận bàn thua nào thì mới có thể lấy vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo đà tâm lý trước trận quyết chiến ở lượt cuối cùng.

Có lẽ áp lực nặng nề đã khiến các cầu thủ trẻ chủ nhà không còn là chính mình. Họ tấn công liên tục, tạo ra rất nhiều pha hãm thành nhưng không mấy sắc sảo. Các đợt tấn công của họ tương đối dễ bị hóa giải, chủ yếu dựa vào những pha đột phá cá nhân. Ngay cả khi có cơ hội thì các chân sút chủ nhà lại vội vàng trong khâu kết thúc.

Phải tới cuối hiệp 1, Indonesia mới vươn lên dẫn trước. Phút 43, Reno Salampessy phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn và dứt điểm vào lưới trống mở điểm cho chủ nhà. Chỉ 2 phút sau, Reno Salampessy có một cơ hội tuyệt vời khi anh đứng trống trải ngay trước khung thành. Tuy nhiên, cú sút của anh lại đi vọt xà.

Phải tới phút 62, U19 Indonesia mới có bàn thứ 2. Từ một pha tranh chấp hỗn loạn trong vòng cấm, Irpan Siregar chớp thời cơ đón đường chuyền bằng đầu của Theodore Leeming để đưa bóng vào góc trái khung thành. 3 phút sau, Arkhan Kaka ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển chủ nhà.

Lúc này, tưởng như U19 Indonesia sẽ tiến lên để ghi liên tiếp những bàn thắng vào lưới một U19 Timor Leste đã xuống sức. Nhưng căn bệnh phung phí lại khiến họ ôm hận. Đội tuyển chủ nhà kết thúc trận đấu với chiến thắng chưa thuyết phục 3-0.

Với kết quả này, U19 Việt Nam và U19 Indonesia cùng có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Tuy nhiên hiệu số của thầy trò HLV Ikeuchi (+8) là ấn tượng hơn đối thủ. Điều đó có nghĩa rằng trong trận đấu cuối cùng, U19 Indonesia phải thắng U19 Việt Nam thì mới có thể giành vé đi tiếp. Trong khi đó với U19 Việt Nam, đội đang rộng cửa vào bán kết.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U19 Đông Nam Á từ 01/06 – 14/06 trên TV360 tại https://tv360.vn. Miễn phí data 4G/5G Viettel.

​

​