Nhận định Singapore vs Trung Quốc, 18h30 ngày 5/6: Chủ nhà lép vế

TPO - Nhận định bóng đá Singapore vs Trung Quốc, Giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đọ sức này là cơ hội để hai đội rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước những mục tiêu quan trọng phía trước. Dù không mang quá nhiều ý nghĩa về mặt kết quả, trận đấu vẫn thu hút sự chú ý khi hai đội từng nhiều lần chạm trán trong những năm gần đây và hiểu rõ về nhau.

Singapore vs Trung Quốc

Nhận định Singapore vs Trung Quốc

Khi đối đầu với những đội tuyển sở hữu chất lượng nhân sự vượt trội, Singapore thường gặp rất nhiều khó khăn. Những trận giao hữu gần đây trước Malaysia hay Thái Lan đã phần nào phản ánh thực tế đó. Dù thi đấu nỗ lực, họ vẫn không thể tạo nên bất ngờ và thường lép vế ở các thời điểm quyết định.

Điểm mạnh lớn nhất của Singapore lúc này nằm ở tinh thần thi đấu. Đội bóng Đông Nam Á luôn cho thấy sự quyết tâm mỗi khi được chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, khoảng cách về chất lượng đội hình với các đội tuyển thuộc nhóm khá của châu Á vẫn còn tương đối rõ ràng.

Bên kia chiến tuyến, Trung Quốc vẫn đang trong quá trình tìm kiếm sự ổn định sau nhiều năm gây thất vọng ở đấu trường quốc tế. Đội tuyển xứ tỷ dân không còn được đánh giá là thế lực hàng đầu châu Á, nhưng họ vẫn sở hữu nền tảng chuyên môn tốt hơn đáng kể so với Singapore. Mỗi khi gặp các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Trung Quốc vẫn thường biết cách giành kết quả thuận lợi.

Đáng chú ý, trong những trận gần đây mà họ được xếp ở vị thế cửa trên, đội bóng áo đỏ đều hoàn thành nhiệm vụ bằng các chiến thắng. Dù cách biệt không quá lớn, điều đó cho thấy khả năng kiểm soát thế trận của Trung Quốc trước các đối thủ yếu hơn vẫn được duy trì tương đối tốt.

Hai đội không còn xa lạ khi từng nằm chung bảng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Khi đó, Singapore từng tạo ra bất ngờ bằng trận hòa 2-2 trên sân nhà. Tuy nhiên ở cuộc tái đấu sau đó, Trung Quốc đã chứng minh đẳng cấp vượt trội bằng chiến thắng 4-1.

Nhìn rộng hơn, phần lớn các cuộc đối đầu giữa hai đội trong hơn một thập kỷ qua đều ghi nhận ưu thế thuộc về Trung Quốc. Sự vượt trội về kinh nghiệm, thể hình và chất lượng cầu thủ giúp họ thường xuyên kiểm soát cuộc chơi mỗi khi gặp Singapore. Nếu thi đấu đúng khả năng và duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, đội khách đủ sức ra về với một chiến thắng. Singapore có thể ghi bàn nhờ tinh thần chiến đấu và sự cổ vũ của khán giả nhà, nhưng rất khó để giữ lại kết quả có lợi trước đối thủ nhỉnh hơn về đẳng cấp.

Phong độ, lịch sử đối đầu Singapore vs Trung Quốc

Phong độ của Singapore trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Trung Quốc trong 5 trận đấu gần nhất.

5 lần đối đầu gần nhất giữa Singapore và Trung Quốc.

Thông tin lực lượng Singapore vs Trung Quốc

Hai đội tuyển đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Singapore vs Trung Quốc

Singapore: Hassan Sunny, Ryhan Stewart, Safuwan Baharudin, Irfan Fandi, Farhan Zulkifli, Hariss Harun, Kyoga Nakamura, Shah Shahiran, Song Ui-young, Faris Ramli, Ikhsan Fandi.

Trung Quốc: Yan Junling, Hu Hetao, Zhu Chenjie, Jiang Guangtai, Liu Yang, Wang Shangyuan, Gao Tianyi, Xie Wenneng, Wei Shihao, Wu Lei, Zhang Yuning.

Dự đoán tỷ số Singapore 1-2 Trung Quốc