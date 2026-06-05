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Thể thao

Ấn định đối thủ cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

Đặng Lai

TPO - Rạng sáng 5/6/2026, tấm vé cuối cùng góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027 đã chính thức có chủ. Đội tuyển Yemen xuất sắc đánh bại Lebanon 2-0 trong trận play-off để trở thành mảnh ghép cuối cùng trong bảng đấu gồm các đội tuyển Việt Nam, Hàn Quốc và UAE.

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Trước khi bước vào trận đấu, Lebanon nắm lợi thế lớn. Họ có nhiều hơn đối thủ 2 điểm nên chỉ cần hoà là đi tiếp. Trong khi đó Yemen phải thắng. Trận đấu sinh tử đã diễn ra vô cùng căng thẳng khi cả hai đội đều đặt quyết tâm cao độ.

Phải đến phút 62, thế bế tắc mới được khai thông. Từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Lebanon, bóng đến chân Nasser Mohammedoh. Cầu thủ này phá bẫy việt vị rồi đưa bóng vào góc phải khung thành mở tỷ số.

Bàn thua đặt áp lực ngược trở lại Lebanon. Họ đẩy cao tốc độ tấn công nhưng các pha dàn xếp không mấy chất lượng. Gần như Lebanon chỉ như đâm đầu vào tường. Không những vậy, đội tuyển này còn nhận bàn thua thứ 2. Mamdooh Ban Agag chọc khe vào vòng cấm để Nasser Mohammedoh dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng 2-0.

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Việt Nam từng hạ Yemen 2-0 vào năm 2019

Bằng đấu pháp phòng ngự phản công hợp lý và khả năng chắt chiu cơ hội xuất sắc, Yemen đã bỏ túi tấm vé dự VCK, lần thứ 2 trong lịch sử dự Cúp châu Á. Sự góp mặt của Yemen đã hoàn thiện cục diện bảng E, một bảng đấu được giới chuyên môn đánh giá là tiềm ẩn nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Hàn Quốc chắc chắn là "ngọn núi" lớn nhất và là ứng viên nặng ký cho ngôi nhất bảng. Đội bóng xứ sở kim chi hoàn toàn vượt trội về đẳng cấp với dàn sao đang chinh chiến tại châu Âu. Đối thủ thứ hai là UAE, một cái tên không quá xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, Yemen - đối thủ vừa sức nhất để tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm - đã từng thua chính Việt Nam với tỷ số 0-2 tại Asian Cup 2019.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Với cục diện bảng đấu đã ngã ngũ, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ sở rõ ràng để chuẩn bị các phương án chiến thuật, hướng tới mục tiêu tạo tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Đặng Lai
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