Nhận định bảng D World Cup 2026: Cuộc đua khó lường

TPO - Không có ứng viên nào thực sự vượt trội, bảng D hứa hẹn sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Paraguay và Australia. Lợi thế sân nhà giúp Mỹ được đánh giá cao hơn, song mọi kịch bản đều có thể xảy ra ở bảng đấu khá cân bằng này.

Tổng quan bảng D World Cup 2026

Đội tuyển Mỹ sẽ chạm trán Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng D World Cup 2026, bảng đấu được đánh giá không hề dễ dàng với đội chủ nhà trên hành trình chinh phục ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên lý thuyết, Mỹ được đánh giá cao nhất nhờ lợi thế sân nhà, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân nổi tiếng Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ hay những đối thủ khó chịu như Paraguay và Australia khiến cuộc đua giành vé đi tiếp trở nên khó lường hơn nhiều.

Kể từ khi đăng cai World Cup 1994, tuyển Mỹ đã 4 lần vượt qua vòng bảng trong 6 kỳ tham dự gần nhất. Tuy nhiên, để tái lập thành tích đó tại World Cup 2026, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino sẽ phải chơi với phong độ cao nhất.

Các trận đấu của bảng D sẽ diễn ra tại Vancouver, Seattle, Santa Clara và Inglewood.

Mỹ: Lợi thế sân nhà

Đội tuyển Mỹ bước vào World Cup 2026 với nhiều nỗi lo. Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những thế hệ thủ môn yếu nhất của Mỹ kể từ thập niên 1980. Ở hàng thủ, Chris Richards là trung vệ duy nhất đang thi đấu thường xuyên tại một giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, Mỹ (hạng 16 thế giới) vẫn được đánh giá có cơ hội đi tiếp cao nhất nhờ lợi thế sân nhà, rơi vào bảng đấu khá cân bằng gồm Australia (hạng 27), Paraguay (hạng 40) và Thổ Nhĩ Kỳ (hạng 22).

Hiện, đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn. Ngôi sao số một Christian Pulisic không có phong độ tốt nhất. Tiền đạo của AC Milan trải qua chuỗi trận thiếu hiệu quả trong màu áo CLB và chưa ghi bàn cho tuyển Mỹ kể từ năm 2024.

Bên cạnh đó, tiền vệ Tyler Adams cùng hậu vệ phải Sergiño Dest đều gặp vấn đề thể lực. Đây là hai nhân tố từng góp mặt trong đội hình Mỹ thua Hà Lan ở vòng 1/8 World Cup 2022.

Lần gần nhất tuyển Mỹ vào bán kết World Cup đã cách đây gần một thế kỷ, tại kỳ World Cup đầu tiên năm 1930. Thành tích đáng nhớ gần nhất của họ là tứ kết World Cup 2002, giải đấu chứng kiến sự bùng nổ của những tài năng trẻ như Landon Donovan và DaMarcus Beasley.

Sau thất bại tại Copa America 2024, tuyển Mỹ đã sa thải HLV Gregg Berhalter và đặt niềm tin rất lớn vào HLV Mauricio Pochettino.

Thổ Nhĩ Kỳ: Trở lại sau hơn hai thập kỷ

Thổ Nhĩ Kỳ từng gây tiếng vang với vị trí thứ ba World Cup 2002 và vào bán kết Euro 2008. Tuy nhiên, đội bóng này sau đó trải qua quãng thời gian dài sa sút khi lỡ hẹn với 5 kỳ World Cup liên tiếp.

Năm nay, “Những ngôi sao Lưỡi liềm” trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau chiến thắng trước Kosovo ở vòng play-off. Đây mới là lần thứ ba Thổ Nhĩ Kỳ góp mặt tại World Cup, sau các năm 1954 và 2002. Họ được đánh giá là thách thức lớn nhất trong chiến dịch cạnh tranh ngôi đầu với chủ nhà Mỹ.

Đội trưởng Hakan Çalhanoğlu tiếp tục là đầu tàu với 22 bàn thắng cho đội tuyển Quốc gia. Trong khi đó, Kerem Aktürkoğlu là nhân tố đáng chú ý với 15 pha lập công, bao gồm bàn thắng quyết định trước Kosovo. Ngoài ra, họ cũng sở hữu sức trẻ và sự đột biến từ "thần đồng" Arda Güler (Real Madrid) hay Kenan Yıldız (Juventus).

HLV Vincenzo Montella cũng mang đến kỳ vọng lớn khi tiếp quản đội tuyển từ tháng 9/2023 và nhanh chóng tạo dấu ấn với việc đưa Thổ Nhĩ Kỳ vào tứ kết Euro 2024.

Paraguay: Trở lại sau 16 năm chờ đợi

Paraguay giành tấm vé trực tiếp thứ 6 của khu vực Nam Mỹ sau trận hòa Ecuador, qua đó trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010.

“La Albirroja” sẽ có lần thứ 9 dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thành tích tốt nhất của họ là vào tứ kết năm 2010 trước khi để thua Tây Ban Nha bởi bàn thắng muộn của David Villa.

Paraguay không sở hữu nhiều ngôi sao lớn như Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lại là tập thể cực kỳ khó chịu. Trên hàng công, hai cựu binh Miguel Almirón và Antonio Sanabria vẫn đóng vai trò chủ lực. Trong khi đó, những gương mặt trẻ như Julio Enciso và Diego Gómez được kỳ vọng mang đến sức sống mới.

Sau chiến dịch Copa America 2024 thất vọng khi Paraguay thua cả ba trận vòng bảng, HLV Gustavo Alfaro được “chọn mặt gửi vàng” với kỳ vọng tái thiết và đưa đội tuyển tiến xa tại các sân chơi lớn.

Australia: Kỳ vọng tái hiện kỳ tích 2022

Sau nhiều năm gây thất vọng ở World Cup, Australia đã tạo dấu ấn tại Qatar 2022 khi đánh bại Tunisia và Đan Mạch để giành vé vào vòng 1/8, trước khi để thua nhà vô địch Argentina với tỷ số 1-2.

Australia bị đánh giá thấp nhất bảng D, nhưng họ luôn là tập thể có sức chiến đấu lỳ lợm, sẵn sàng sắm vai kẻ ngáng đường khó chịu. Sau khởi đầu không tốt ở vòng loại, cựu hậu vệ Tony Popovic được bổ nhiệm thay thế Graham Arnold từ tháng 9/2024.

Thủ môn đội trưởng Matthew Ryan sẽ hướng tới kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp. Với sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Australia hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho đối thủ tại bảng D World Cup 2026.

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Lịch thi đấu bảng D World Cup 2026

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Dự đoán thứ hạng bảng D

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