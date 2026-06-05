Lịch sử World Cup 2006: Pháp vs Brazil - kiệt tác cuối cùng của Zidane

Khía cạnh tập thể, Italia là đội bóng vô địch World Cup 2006 với hệ thống phòng ngự trứ danh. Nhưng nếu nhắc đến cá nhân cầu thủ, không cái tên nào đủ sức che mờ màn trình diễn tuyệt luân của Zidane.

Nhắc đến Zidane và World Cup 2006, người ta thường nhớ cú húc đầu của huyền thoại người Pháp trong trận chung kết gặp Italia. Phản ứng bộc phát rất con người ấy từ Zidane dường như đã thu hút sự chú ý quá mức từ phía người hâm mộ và phần nào làm lu mờ màn trình diễn tuyệt luân của anh trên đất Đức năm ấy.

Nhưng với những ai đã theo dõi trận tứ kết World Cup 2006 giữa Pháp và Brazil trước đó, xen lẫn trong họ là niềm hạnh phúc và tiếc nuối vì vừa chứng kiến đỉnh cao cuối cùng của một huyền thoại.

Cơn ác mộng không lặp lại

Năm 2002, nhà đương kim vô địch Pháp gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Đó là giải đấu mà tiền vệ Zinedine Zidane vắng mặt trong 2 trận mở màn vì chấn thương. Bốn năm sau, đội tuyển Pháp tiếp tục gặp khó khăn ở World Cup 2006, bị Thụy Sĩ, Hàn Quốc cầm hòa trong hai trận đầu tiên và buộc họ phải thắng Togo trong trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Nỗi lo sợ bị loại của người hâm mộ Pháp ngày càng trầm trọng khi Zidane và Abidal bị treo giò do để nhận hai thẻ vàng trong các trận đấu trước đó. Tuy nhiên, Pháp đã có chiến thắng 2-0 quan trọng để điền tên vào vòng 16 đội.

Zidane trở lại ở vòng loại trực tiếp, trận gặp Tây Ban Nha. Anh tuyên bố giải nghệ sau World Cup 2006 và nhiều người lo ngại Zidane sắp có những phút cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng chàng tiền vệ tài hoa không cho phép điều đó xảy ra sớm như vậy.

'Bò tót' mở tỷ số trước nhờ công của David Silva, Franck Ribéry gỡ hòa cho Les Bleus. Sang hiệp 2, Patrick Vieira ghi bàn giúp đội tuyển Pháp vượt lên dẫn trước ở phút 83. Trong những phút bù giờ, đến lượt Zidane sút tung lưới Iker Casillas sau khi đã vượt qua trung vệ Carles Puyol. Đội tuyển Pháp tiến vào vòng tứ kết, gặp Brazil. Tại đây, Zinedine Zidane đã có một trong những màn trình diễn hay nhất từng được chứng kiến trên sân khấu World Cup.

Ngày Zidane biến Ronaldo 'béo' thành gã khờ

Đội tuyển Brazil là nhà đương kim vô địch và chắc chắn cũng là đội được đánh giá cao hơn. Họ mang đến Đức những hảo thủ hàng đầu thế giới như Ronaldo, Adriano, Kaká và đặc biệt là Ronaldinho. Nhưng vào một buổi tối đầy sao ở Frankfurt, trên sân đấu đầy những huyền thoại, Zidane mới là ngôi sao rực rỡ nhất.

Zidane chỉ cần 35 giây để khiến Brazil hiểu họ sắp đối mặt với điều gì. Anh che bóng tinh tế khiến Ze Roberto và Kaka đâm sầm vào nhau, rồi tiếp tục đảo chân rất thanh thoát để lướt qua Gilberto Silva. Kỹ thuật được Zizou luyện đến mức 'lô hoả thuần thanh', tức thuần thục như là hơi thở: đơn giản, tinh tế và đạt hiệu quả cao nhất.

Zidane chỉ cần 35 giây để khiến Brazil hiểu họ sắp đối mặt với điều gì.

Pháp đối đầu với những vũ công Samba nhưng người duy nhất 'nhảy múa' là Zidane. Những tình huống qua người, che bóng xuất hiện liên tục từ đôi chân của Zidane, mặc cho đối phương cũng thuộc diện 'thập đại cao thủ'. Anh khiến cho đám đông người hâm mộ hò reo thán phục, bởi làm sao có thể chê thứ bóng đá 'vàng 10' đó? Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi nhưng ai cũng hiểu, đôi chân của Zidane sẽ sớm tạo nên bước ngoặt trận đấu.

Zidane tâng bóng qua đầu Kaka...

... và Ronaldo.

Phút 56, Zinedine Zidane tâng bóng qua đầu Ronaldo 'béo' trước con mắt trầm trồ của hàng tỷ người hâm mộ toàn cầu. Nếu Rô béo là 'người ngoài hành tinh' thì Zizou cũng không thể đến từ trái đất. Pha bóng làm 'tẽn tò' Ronaldo là đủ để Zidane chứng tỏ tài nghệ cá nhân và giờ là lúc anh giúp đội nhà chiến thắng.

Phút 57, từ chấm đá phạt, Zidane đưa bóng chính xác đến từng cm đến vị trí của Henry. Nhiệm vụ của tiền đạo thuộc biên chế Arsenal là đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng tối thiểu cho đội tuyển Pháp. Pha bóng này trông tương tự như môn bi-a, khi cơ thủ Zidane đưa trái bóng va vào băng (cạnh bàn bi-a) rồi đi vào lưới. Không có ý hạ thấp tài năng của Henry nhưng đúng là Zidane đã làm tất cả những gì khó nhất.

Zidane kiến tạo cho Henry.

Sau bàn thắng này, Zidane vẫn tiếp tục show diễn của riêng mình. Anh di chuyển khắp mặt sân, lùi sâu, dạt sang trái và rồi nhận bóng trở lại trước vòng cấm. Anh như ông chủ trận đấu, luôn biết chính xác sẽ phải làm gì. Trong khi đó, hàng tiền vệ của Brazil mất hút. Thậm chí, một số ngôi sao xứ sở Samba dường như đã đứng yên để thưởng thức màn trình diễn của tiền vệ 34 tuổi, người sau đó trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Pha xoay compa trứ danh.

Lý giải cho phong độ tuyệt hảo của Zidane trong trận gặp Brazil, HLV đội tuyển Pháp Raymond Domenech cho biết: "Tôi nghĩ cậu ấy chơi như thế này là vì biết mình sắp giải nghệ. Cậu ấy chơi với sự tự do và phóng khoáng vì Zidane biết mỗi trận đấu đều có thể là trận cuối cùng". Đây không phải là trận đấu cuối cùng của Zidane nhưng là trận đấu hay nhất cuối cùng trước khi kết thúc sự nghiệp bằng tấm thẻ đỏ trong trận chung kết.

Người hâm mộ Zidane không giấu được nỗi tiếc nuối vì cuộc so tài giữa Pháp và Brazil không phải là trận cuối cùng của giải đấu. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu Zidane chia tay bóng đá với một chức vô địch thế giới nhưng Italia cũng rất xứng đáng với danh hiệu World Cup 2006. Màn trình diễn của Zidane ở World Cup 2006 cho thấy bóng đá ở đẳng cấp cao nhất là như thế nào, giống Johan Cruyff năm 1974, Diego Maradona năm 1986 và Ronaldo năm 2002 đã từng.