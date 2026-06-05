Iraq bất ngờ cầm hòa Tây Ban Nha trước thềm World Cup 2026

TPO - Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều, Iraq vẫn xuất sắc cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026.

Đúng như dự đoán, Tây Ban Nha nhanh chóng áp đặt thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Ngay phút thứ 8, đội chủ nhà đã ở rất gần bàn mở tỷ số khi cú dứt điểm của Alex Baena xuyên qua hai chân hậu vệ Zaid Tahseen, nhưng thủ thành Ahmed Basil phản xạ xuất thần để cứu thua cho Iraq.

Sức ép liên tục của La Roja cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 15. Từ một pha phản công tốc độ, Borja Iglesias thực hiện động tác bỏ bóng đầy tinh tế, tạo điều kiện để Ferran Torres băng xuống, vượt qua sự truy cản của hàng thủ Iraq trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng đánh bại Ahmed Basil, đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Graham Arnold không hề nao núng sau bàn thua. Phút 27, Iraq khiến các khán đài tại Riazor ngỡ ngàng khi hậu vệ cánh Merchas Doski tung cú sút đầy táo bạo từ góc hẹp. Bóng đi với quỹ đạo khó chịu, vượt qua tầm với của thủ môn Joan Garcia, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Iraq. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Doski trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Những phút cuối hiệp một chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của Ahmed Basil. Người gác đền của Iraq liên tiếp từ chối các cơ hội ngon ăn của Dani Olmo và Ferran Torres, trong đó có tình huống chạm đầu ngón tay đẩy cú sút của tiền đạo Tây Ban Nha dội xà ngang.

Sau giờ nghỉ, cả hai đội đồng loạt làm mới đội hình với hàng loạt sự thay đổi nhân sự. Bên phía Tây Ban Nha, những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị lập tức tạo ra dấu ấn. Jesus Rodriguez có cú sút xa đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc, còn Yeremy Pino tạo cơ hội từ tình huống phạt góc để Jon Martin đánh đầu nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong thế trận áp đảo, La Roja tiếp tục dồn ép đối thủ trong phần còn lại của trận đấu. Gonzalo Garcia bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc từ đường căng ngang của Alex Baena, trong khi nhịp độ trận đấu nhiều lần bị ngắt quãng bởi các đợt thay người liên tiếp từ cả hai đội.

Dẫu vậy, Iraq vẫn đứng vững trước sức ép lớn để bảo toàn tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp “Sư tử Lưỡng Hà” nối dài chuỗi trận bất bại lên con số ba, đồng thời tạo thêm sự tự tin trước khi bước vào hành trình World Cup 2026, nơi họ sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ rất mạnh như Na Uy, Pháp và Senegal.

Về phía Tây Ban Nha, trận hòa này không ảnh hưởng quá nhiều đến vị thế của đội bóng từng vô địch thế giới khi họ mới chỉ để thua một trong 29 trận gần nhất. Tuy nhiên, màn trình diễn tại Riazor vẫn cho thấy HLV Luis de la Fuente còn nhiều điều cần hoàn thiện trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhất là khi nhiều cầu thủ ra sân trong trận giao hữu này vẫn đang cạnh tranh suất cuối cùng trong danh sách tham dự World Cup 2026.