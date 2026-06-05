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World Cup 2026: Siêu máy tính dự đoán cơ hội vô địch của Ronaldo, Messi

Hương Ly

TPO - Tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo có 7% cơ hội vô địch World Cup 2026. Trong khi đó, đội dẫn đầu là Tây Ban Nha với 16,1% cơ hội.

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Đó là kết quả sau 10.000 lần mô phỏng bằng siêu máy tính của Opta. Tốp 5 ứng viên vô địch World Cup 2026, xếp theo tỷ lệ phần trăm chiến thắng gọi tên Tây Ban Nha (16,1%), Pháp (13%), Anh (11,2%), Argentina (10,4%) và Bồ Đào Nha (7%).

Xếp dưới Bồ Đào Nha trong tốp 10 lần lượt là Brazil, Đức, Hà Lan, Na Uy và Bỉ.

Bồ Đào Nha là tâm điểm của World Cup 2026. Ở đó, Cristiano Ronaldo có lần thứ 6 tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dù đã 41 tuổi. World Cup 2026 được xem là cơ hội cuối cùng để Ronaldo chinh phục chiếc cúp còn thiếu trong sự nghiệp.

"Selecao" châu Âu được đánh giá khá cao tại World Cup 2026 khi sở hữu hàng tiền vệ chất lượng, với Joao Neves, Vitinha và Bruno Fernandes. Bồ Đào Nha có Raphael Leao, Bernardo Silva đều là những chân chạy cánh đẳng cấp. Thế nhưng, vị trí tiền đạo mũi nhọn của Ronaldo là dấu hỏi chấm lớn. Vị trí trung vệ của Bồ Đào Nha cũng bị hoài nghi khi Ruben Dias đã tụt phong độ.

Nhà đương kim vô địch EURO 2024 Tây Ban Nha được hầu hết trang báo xếp ở vị trí số 1 trong các ứng viên vô địch. "La Roja" mang đến World Cup 2026 đội hình chất lượng với nhiều vị trí đang ở đỉnh cao phong độ, nổi bật là Lamine Yamal, Rodri, Pedri.

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Tốp 10 ứng viên vô địch World Cup 2026 theo Opta.

Pháp cũng rất đáng xem ở kỳ World Cup này với định hình hài hòa giữa kinh nghiệm, đẳng cấp và sức trẻ. "Les Blues" sở hữu cây đinh ba tấn công Michael Olise - Kylian Mbappe và Ousmane Dembele được đánh giá có "hỏa lực" mạnh nhất World Cup 2026. Điểm đáng ngại của Pháp là vị trí tiền vệ trung tâm khi họ vẫn trông cậy vào N'Golo Kante.

Nhà đương kim vô địch World Cup Argentina chỉ xếp thứ 4. Ở giải đấu trên đất Mỹ, Mexico và Canada, Argentina vẫn duy trì bộ khung từng vô địch cách đây 4 năm, chỉ thiếu Angel di Maria. Messi và loạt trụ cột Argentina đang dính chấn thương hoặc không có thể lực tốt nhất, đó là cơn đau đầu cho HLV Lionel Scaloni.

Siêu máy tính của Opta đưa Na Uy vào tốp 10 ứng viên vô địch thay vì Morocco, Uruguay hay Croatia. Với Erling Haaland và Martin Odegaard, Na Uy sở hữu "hỏa lực" tấn công đáng gờm ở World Cup 2026. Đội bóng của HLV Stale Solbakken đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại vòng loại với 24 điểm sau 8 trận.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6/2026 tại sân vận động Azteca, Mexico City (Mexico). Giải đấu lịch sử này có 48 đội tham dự và lần đầu tiên được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia Bắc Mỹ: Hoa Kỳ, Mexico và Canada.

Hương Ly
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