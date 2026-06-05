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33 đội tranh tài vòng loại U11 và U13 toàn quốc tại Đắk Lắk

Nguyễn Thảo

TPO - Tỉnh Đắk Lắk vinh dự được chọn làm địa điểm đăng cai vòng loại khu vực và chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2026. Giải đấu này cũng quy tụ hàng chục đội bóng trẻ đến từ các tỉnh, thành trên cả nước.

Ngày 4/6, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khai mạc vòng loại Bảng 3 Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc - Cúp Nestlé Milo năm 2026.

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lễ khai mạc vòng loại Bảng III Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc.

Vòng loại U11 toàn quốc năm nay được tổ chức tại 3 khu vực gồm Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi. Vòng loại khu vực 3 - Bảng Đắk Lắk diễn ra từ ngày 2 - 8/6/2026 với 16 đội bóng tham dự. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Hoàng Phú - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, được sự ủy nhiệm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tỉnh Đắk Lắk vinh dự đăng cai tổ chức Vòng loại Bảng 3 của giải đấu năm nay.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để tỉnh Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người thân thiện, mến khách; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung và phong trào bóng đá thiếu nhi nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ", ông Phú chia sẻ.

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Màn giao đấu giữa các đội bóng.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk mong rằng các đội sẽ thi đấu với tinh thần tự tin, trung thực, đoàn kết, cao thượng; chấp hành nghiêm điều lệ giải và các quy định của Ban tổ chức; cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp và giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, đề nghị lực lượng trọng tài điều hành các trận đấu với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm, đúng luật và điều lệ giải. Các huấn luyện viên, trưởng đoàn phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức trong công tác quản lý, giáo dục vận động viên, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của giải đấu.

Tại giải đấu năm nay, tỉnh Đắk Lắk được tín nhiệm chọn làm địa điểm đăng cai vòng loại khu vực và vòng chung kết. Vòng chung kết giải với sự góp mặt của 24 đội bóng Nhi đồng (U11) xuất sắc được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk, diễn ra từ ngày 21/7 - 6/8/2026. Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc cúp Nestlé Milo năm 2026 diễn ra từ ngày 2/6 - 6/8/2026 với sự đăng ký tham gia vượt trội lên tới 51 đội bóng Nhi đồng (U11) đến từ 27 tỉnh/thành. Đây là năm thứ 29 giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

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Lễ khai mạc vòng loại bảng III Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc.

Cùng ngày, tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra lễ khai mạc vòng loại bảng III Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc - Yamaha Cup năm 2026. Với khẩu hiệu “Chắp cánh tài năng tương lai”, vòng loại khu vực 3 - Bảng Đắk Lắk diễn ra từ ngày 2/6 đến 13/6/2026 với 17 đội bóng tham dự.

Năm nay, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 2/6 - 14/7/2026 với sự góp mặt của 43 đội bóng thiếu niên (U13) đến từ 22 tỉnh/thành. Vòng chung kết giải với sự góp mặt của 16 đội bóng thiếu niên (U13) xuất sắc sẽ được tổ chức tại thành phố Hải Phòng từ ngày 30/6 - 14/7/2026

Nguyễn Thảo
#giả bóng đá #nhi đồng #thiếu niên #khởi tranh #đăng cai #Đắk Lắk

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