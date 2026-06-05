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Nhận định Indonesia vs Oman, 20h00 ngày 5/6: Kiểm chứng sức mạnh tốt nhất của Indonesia

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Oman, giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đọ sức tại chảo lửa Gelora Bung Karno là bước chạy đà quan trọng của cả Indonesia và Oman cho chiến dịch Asian Cup 2027, nơi hai vị tân thuyền trưởng khát khao thử nghiệm bộ khung chiến thuật và tìm kiếm một chiến thắng giải tỏa.

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Nhận định trước trận Indonesia vs Oman

Indonesia và Oman đều chia tay giấc mơ dự World Cup 2026, do đó dồn sức tập trung vào đấu trường AFC Asian Cup 2027 diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 1/2026. Trận giao hữu tại sân vận động Gelora Bung Karno là khởi đầu cho màn tổng duyệt để hai đội tuyển rà soát lại lực lượng và vá víu những lỗ hổng còn tồn đọng.

Với đội chủ nhà, HLV John Herdman rất muốn tận dụng 90 phút sắp tới để mài giũa khả năng áp đặt thế trận và giải bài toán hàng công đang rơi vào cảnh khan hiếm bàn thắng. Kể từ khi nhà cầm quân này tiếp quản chiếc ghế nóng vào tháng 10/2025, thay thế cho Patrick Kluivert, "Timnas" trải qua hai trận giao hữu hồi tháng 3 với kết quả buồn vui lẫn lộn: đè bẹp Liên bang Saint Kitts và Nevis 4-0, trước khi thua Bulgaria 0-1.

Tính rộng ra, "đội tuyển xứ vạn đảo" chỉ giành vỏn vẹn 4 chiến thắng và thua 7 trong 13 trận gần nhất, trong đó có đến 6 trận họ hoàn toàn bất lực trong việc xé lưới đối phương. Điểm tựa sân nhà Gelora Bung Karno cũng đang mất đi sự "linh thiêng" khi họ chỉ thắng một, hòa một và thua 2 trong 4 lần tiếp đón đối thủ gần đây.

Với tuyển Oman, đây là cú chào sân của HLV Tarik Sektioui. Việc chạm trán Indonesia là "bài test" hoàn hảo cho HLV Sektioui kiểm chứng năng lực của các học trò, đồng thời nhìn ra điểm mạnh lẫn điểm yếu để ghi chép lại và có kế hoạch phù hợp để hướng đến VCK Asian Cup 2027.

Đại diện Tây Á cũng đang trải qua chuỗi ngày chật vật sau khi dừng bước từ vòng loại thứ hai World Cup, rồi ngậm ngùi chia tay FIFA Arab Cup từ vòng bảng hồi tháng 12/2026. Họ chỉ bỏ túi 3 chiến thắng trong 9 trận đấu gần nhất, và điều đáng báo động là các chân sút của họ hoàn toàn "tịt ngòi" ở 5 trong số 9 trận đấu đó.

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Oman vừa thay tướng liệu có "đổi vận"?.

Phong độ, lịch sử đối đầu Indonesia vs Oman

Lịch sử đối đầu đang gọi tên đội khách khi Oman hoàn toàn áp đảo trước đội tuyển xứ vạn đảo. Trong quá khứ, hai đội tuyển mới chỉ chạm trán 4 lần, và đại diện Tây Á xuất sắc giành tới 3 chiến thắng. Indonesia luôn gặp vô vàn khó khăn mỗi khi phải đụng độ lối chơi giàu thể lực và đậm chất kỹ thuật của Oman. Tính rộng ra cả khu vực Tây Á, các đội tuyển ở đó đều là hung thần của Indonesia.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Oman

Bước vào trận đấu đêm nay, HLV John Herdman dự kiến tung ra sân những quân bài tốt nhất nhằm xốc lại tinh thần toàn đội sau chuỗi trận trắng tay đáng quên trước Iraq và Saudi Arabia vòng loại thứ tư World Cup 2026. Ban huấn luyện Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào việc các nhân tố từng thi đấu thăng hoa trong chiến thắng trước Liên bang Saint Kitts và Nevis sẽ tiếp tục duy trì phong độ để gánh vác trọng trách ghi bàn.

Về phía đội khách, tân HLV Tarik Sektioui có lần đầu tiên trực tiếp lên danh sách và thiết lập đội hình thi đấu cho Oman kể từ khi được bổ nhiệm hồi tháng 3/2026. Chuyến làm khách tại Jakarta đóng vai trò cốt lõi để vị thuyền trưởng này đánh giá toàn diện năng lực của các học trò, qua đó mạnh dạn thực hiện những phép thử nhân sự trên cả ba tuyến nhằm xây dựng một tập thể gắn kết nhất cho hành trình chinh phục Asian Cup sắp tới.

Đội hình dự kiến:

Indonesia: Audero; Hubner, Idzes, Amat; Diks, Verdonk, Pelupessy, Tjoe-A-On; Sananta, Romeny, Oratmangoen.

Oman: Al Mukhaini; Al Khamisi, Al Shaqsi, Al Ghassani, Al Ghatrifi; Al Saadi, Al Marzouq; Al Yahmadi, Fawaz, Al Aghbari; Al Rawahi.

Dự đoán tỷ số: Indonesia 1-1 Oman.

Hương Ly
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