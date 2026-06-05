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Thể thao

Thua sốc đại diện châu Phi, HLV tuyển Pháp mong các cầu thủ 'thức tỉnh'

Đặng Lai

TPO - HLV Didier Deschamps khẳng định rằng Bờ Biển Ngà đã thi đấu tốt hơn Pháp và xứng đáng giành chiến thắng. Qua trận thua sốc ở loạt giao hữu, ông cũng mong các học trò của mình thức tỉnh trước World Cup 2026.

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Đêm qua, thế giới bóng đá đã phải chứng kiến một cơn địa chấn trong loạt trận giao hữu quốc tế khi đội tuyển Pháp bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Bờ Biển Ngà. Ngay trên sân nhà, Gà trống Gaulois đã gục ngã trước đại diện châu Phi dù họ là những người ghi bàn trước và kiểm soát thế trận.

Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV trưởng Didier Deschamps đã có lời chia sẻ thẳng thắn, thừa nhận sự thật về màn trình diễn của đội nhà đồng thời dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. “Bờ Biển Ngà rõ ràng chơi tốt hơn chúng ta”, Deschamps tuyên bố. "Đó là lời cảnh báo thích đáng mà chúng tôi nhận được trước World Cup".

Ông thừa nhận rằng các học trò của mình đã bị một tập thể Bờ Biển Ngà thi đấu kỷ luật, tốc độ và hiệu quả hơn hẳn áp đảo. Màn trình diễn rực sáng của đại diện Tây Phi không chỉ bẻ gãy các phương án triển khai bóng của tuyển Pháp mà còn liên tục đặt hàng thủ đội chủ nhà vào tình trạng báo động. Sự nhạy bén và chắt chiu cơ hội của Những chú voi chính là chìa khóa khiến dàn sao đắt giá của Pháp phải ôm hận.

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Pháp thua Bờ Biển Ngà ngay trên sân nhà

Dù kết quả 1-2 để lại nhiều nỗi thất vọng cho người hâm mộ song Didier Deschamps đã nhanh chóng làm dịu tình hình và giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của trận thua. Ông từ chối việc đưa ra kết luận bi quan hay đánh giá tiêu cực về trình độ cũng như phong độ tổng thể của toàn đội. Ông chỉ coi đây là một lời nhắc nhở đanh thép.

“Tôi không nghĩ chúng tôi đã chơi xuất sắc trước khi nhận trận thua này, nhưng tôi cũng không cho rằng toàn đội trở nên tồi tệ hơn sau thất bại đêm qua”, vị HLV tuyển Pháp chia sẻ. “Nếu chúng ta cần một lời nhắc nhở, thì trận thua này chính là nó. Hy vọng các cầu thủ thức tỉnh kịp thời".

Rõ ràng, Deschamps coi trận thua vừa qua như một liều thuốc, giúp các cầu thủ giữ đôi chân trên mặt đất trước chiến dịch quan trọng sắp tới. Về phía đội tuyển Bờ Biển Ngà, chiến thắng trước một trong những ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch không chỉ là một cú sốc. Nó minh chứng rõ nét cho khả năng gây bất ngờ của đội tuyển này ở VCK.

Đặng Lai
#Pháp #Bờ Biển Ngà #HLV Didier Deschamps #bóng đá #thất bại #World Cup #tin tức WC #Deschamp #Pháp vs Bờ Biển Ngà #Mbappe

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