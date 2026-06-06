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Indonesia thắng tưng bừng đối thủ xếp trên 43 bậc FIFA

Hương Ly

TPO - Tuyển Indonesia đánh bại Oman 3-0 trong trận đấu giao hữu trên sân nhà. HLV Herdman vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

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"Đội bóng xứ vạn đảo" chơi một trận tưng bừng dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà tại chảo lửa Gelora Bung Karno. Ba bàn thắng của Justin Hubner, Ole Romeny và Ragnar Oratmangoen đã trực tiếp mang về chiến thắng giòn giã cho Indonesia trước Oman, đội bóng đang đứng hạng 79 FIFA.

Các bàn thắng của Indonesia được ghi do công Justin Hubner (phút 13), Ole Romeny (phút 27) và Ragnar Oratmangoen (phút 55).

Thủ môn Emil Audero là cái tên sáng nhất trong chiến thắng thuyết phục của Indonesia. "Người gác đền" thuộc biên chế CLB Como (Italia) chứng minh đẳng cấp của thủ môn bắt chính tại Serie A với tổng cộng 4 pha cứu thua xuất sắc. Một trong những tình huống bước ngoặt diễn ra ở phút 38, sau khi Justin Hubner tắc bóng lỗi dẫn đến quả phạt đền.

Audero đối mặt với cú sút 11m của Hatem Sultan Alrushad và phán đoán hướng bóng chuẩn xác, rồi đổ người cản phá thành công để giải nguy cho Indonesia.

Xuyên suốt hiệp hai, sự điềm tĩnh trong những pha phát động tấn công cùng phản xạ nhiều pha phản xạ xuất thần ở cuối trận của Audero đã đánh gục hoàn toàn ý chí tấn công của Oman. Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ 4 của anh kể từ khi khoác áo tuyển quốc gia Indonesia.

Trái ngược cảm xúc thăng hoa của học trò, HLV John Herdman thể hiện sự nghiêm khắc khi đánh giá chiến thắng của Indonesia. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. Toàn đội đôi lúc đã tự làm trận đấu trở nên khó khăn hơn mức cần thiết. Dù vậy, nhìn chung chúng tôi vẫn duy trì sự thoải mái để kiểm soát thế trận", ông chia sẻ.

Hướng tới cuộc chạm trán Mozambique (đội đang xếp trên Indonesia 4 bậc FIFA) vào thứ Ba tuần sau, thuyền trưởng Indonesia cho biết đội hình đá chính của Indonesia gần như giữ nguyên, thay vì được xoay tua mạnh để tạo cơ hội cho các tuyển thủ khác của Indonesia.
HLV Herdman chia sẻ thêm: "Hiện tại, điều quan trọng nhất là sự ổn định của cả một tập thể. Chúng tôi cần phải xây dựng nhịp độ thi đấu và sự gắn kết ăn ý trên sân. Mọi quá trình đều cần thời gian, và tối nay những nhân tố tốt nhất đã thi đấu đúng với đẳng cấp thực sự của họ.

Hương Ly
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