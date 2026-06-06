Đường đến World Cup 2026 của Algeria: Tin vào ngôi sao gốc Việt

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Algeria: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Sau khi lỡ hẹn cay đắng với giải đấu năm 2022, bóng đá Algeria đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tại giải đấu sắp tới, một thế hệ cầu thủ kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Vladimir Petkovic sẽ có dịp thể hiện mình, đặc biệt là ngôi sao 45 triệu gốc Việt Ibrahim Maza.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

28

Liên đoàn trực thuộc

CAF

HLV trưởng

Vladimir Petkovic

Đội trưởng

Riyad Mahrez

Số lần dự World Cup

5 lần

Thành tích tốt nhất

Vòng 16 đội (2014)

Thành tích World Cup gần nhất

Vòng 16 đội (2014)

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua Vòng loại khu vực châu Phi

Ngôi sao đáng chú ý

Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Vòng 16 đội



Con đường đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 của Algeria là một chiến dịch vòng loại chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn tại bảng G khu vực châu Phi. Sau nỗi buồn vắng mặt ở kỳ World Cup trước, Liên đoàn Bóng đá Algeria đã quyết định làm mới đội tuyển với việc bổ nhiệm HLV kỳ cựu Vladimir Petkovic vào đầu năm 2024.

Dưới triều đại mới, "Những chiến binh sa mạc" thi đấu bùng nổ, giành vị trí nhất bảng G với 25 điểm sau 10 lượt trận, ghi tới 24 bàn thắng. Những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ cạnh tranh khó chịu như Uganda, Mozambique hay Guinea đã minh chứng cho sự trở lại đầy bản lĩnh của Algeria, giúp họ chắt chiu điểm số tối đa và hiên ngang đoạt tấm vé trực tiếp tới Bắc Mỹ.

Phong cách chơi của Algeria

HLV Vladimir Petkovic từng mang lại nhiều dấu ấn tại châu Âu. Và ông cũng nhanh chóng để lại dấu ấn tại Algeria, biến lối chơi của đội tuyển này trở nên linh hoạt và kỷ luật hơn rất nhiều. Hệ thống chiến thuật ưa thích của họ thiên về kiểm soát bóng và chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, với trục giữa được quán xuyến chặt chẽ bởi tiền vệ đẳng cấp Ismael Bennacer.

Sức mạnh tấn công đáng sợ nhất của Algeria nằm ở hai hành lang cánh. Các hậu vệ biên như Ait-Nouri thường xuyên dâng cao chồng biên, tạo điều kiện cho ngòi nổ Riyad Mahrez có không gian thực hiện những pha bứt tốc cắt vào trung lộ để dứt điểm hoặc kiến tạo. Khả năng tổ chức các pha tấn công của Ibrahim Maza cũng được chú ý, cầu thủ này chơi ngay phía sau các tiền đạo, tạo khoảng trống cho Mahrez dứt điểm và chính anh cũng có thể trở thành một điểm đến trong những tình huống bóng 2.

Mahrez sẽ được hỗ trợ bằng những ngôi sao trẻ trung như Maza, Aouar

Riyad Mahrez: Người đội trưởng vĩ đại và là nguồn cảm hứng lớn nhất của bóng đá Algeria. Dù đã đi qua thời kỳ đỉnh cao, cái chân trái ma thuật, kinh nghiệm vô giá từ những năm tháng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh và khả năng định đoạt trận đấu của Mahrez vẫn là vũ khí không thể thay thế.

Mohamed Amoura: Chân sút đang sở hữu phong độ ghi bàn hủy diệt. Với 10 pha lập công ấn tượng trong chiến dịch vòng loại, tiền đạo sinh năm 2000 là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, mang lại tốc độ, sự càn lướt và những cú dứt điểm bén như dao cạo.

Ibrahim Maza: Tiền vệ 21 tuổi đang được định giá 45 triệu euro, cao nhất đội tuyển Algeria tại World Cup 2026. Con số này phản ánh trình độ của cầu thủ có mẹ là người Việt Nam này. Ibrahim Maza đang chứng minh được tầm ảnh hưởng ở Leverkusen và đội tuyển quốc gia, nơi anh cũng vừa ghi bàn đầu tiên cho Những chú cáo sa mạc.

Điểm mạnh của Algeria

Sức mạnh tấn công: Việc sở hữu những cầu thủ kiến tạo đẳng cấp thế giới giúp các mảng miếng tấn công của Algeria luôn tiềm ẩn tính sát thương cực cao và khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu.

Kinh nghiệm của ban huấn luyện: HLV Petkovic mang đến tư duy chiến thuật nhạy bén và kinh nghiệm thực chiến dày dạn ở các sân chơi lớn, giúp đội bóng duy trì sự ổn định và tính tổ chức cao.

Hiệu suất ghi bàn bùng nổ: Với 24 bàn thắng ghi được tại vòng loại, sự sắc bén của hàng công dưới sự tỏa sáng của các ngòi nổ như Ibrahim Maza, Amoura chính là điểm tựa vững chắc.

Khoảng trống phòng ngự: Khi dâng khối đội hình lên cao để tấn công, hệ thống phòng ngự của Algeria đôi khi vẫn lộ ra những sai lầm cá nhân và dễ dính đòn hồi mã thương từ các pha phản công thần tốc.

Sự ổn định về mặt tâm lý: Dù dạn dày kinh nghiệm, đôi khi áp lực từ sự kỳ vọng lớn có thể trở thành gánh nặng khiến đôi chân các cầu thủ mất đi sự thanh thoát trong các thời khắc sinh tử.

Lịch thi đấu vòng bảng của Algeria

16/06/2026: Argentina vs Algeria (sân Kansas City)

22/06/2026: Jordan vs Algeria (Sân San Francisco Bay)

27/06/2026: Algeria vs Áo (sân Kansas City)

Nằm chung bảng cùng nhà đương kim vô địch Argentina, đội tuyển Áo đầy kỷ luật và ẩn số Jordan, cơ hội đi tiếp của Algeria hứa hẹn một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Trận đấu mở màn đối đầu với Argentina sẽ là bài kiểm tra cực đại, nhưng hai cuộc đọ sức còn lại chính là chìa khóa định đoạt số phận của đại diện Bắc Phi.

Mục tiêu thực tế của thầy trò HLV Vladimir Petkovic là lách qua khe cửa hẹp của bảng đấu để góp mặt ở vòng 16 đội. Nếu các trụ cột tỏa sáng đúng lúc, họ hoàn toàn có khả năng tái lập kỳ tích năm 2014 và sắm vai "ngựa ô" khó chịu ngáng đường bất kỳ ông lớn nào.