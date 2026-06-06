Nhận định bảng F World Cup 2026: Cuộc đua tam mã khốc liệt

TPO - Bảng F World Cup 2026 gồm Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Hà Lan được đánh giá cao nhất nhờ đẳng cấp vượt trội và dàn sao thi đấu ở châu Âu. Tuy nhiên, sự hiện diện của một Nhật Bản đang vươn tầm thế giới và Thụy Điển lỳ lợm sẽ khiến hành trình vòng bảng của "Cơn lốc màu da cam" không hề đơn giản.

THÔNG TIN NHANH BẢNG F WORLD CUP 2026

Các đội: Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia

Đội được đánh giá cao nhất: Hà Lan

Ẩn số đáng chú ý: Nhật Bản

Trận đáng xem: Nhật Bản vs Thụy Điển; Nhật Bản vs Hà Lan, Hà Lan vs Thụy Điển

Ngôi sao nổi bật: Cody Gakpo, Alexander Isak, Takefusa Kubo

Dự đoán đội đi tiếp: Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển

Bảng F có sự hiện diện của Hà Lan, đội bóng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vị nhất bảng. Với dàn sao trải đều ở cả ba tuyến và đang làm mưa làm gió tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, "Cơn lốc màu da cam" có nền tảng sức mạnh nhỉnh hơn phần còn lại.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đội ở nhóm bám đuổi lại rất sít sao khiến bảng đấu này vô cùng khó lường. Nhật Bản sở hữu lối đá ban bật tốc độ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng tính kỷ luật cao, trong khi Thụy Điển lại là đối thủ đặc biệt khó chịu nhờ ưu thế thể hình và lối chơi thực dụng rập khuôn của Bắc Âu. Tunisia bị đánh giá thấp hơn, nhưng trong một giải đấu ngắn như World Cup, họ vẫn có thể mang đến những rắc rối lớn nếu nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất và dựa vào nền tảng thể lực sung mãn.

Điểm hấp dẫn của bảng đấu này nằm ở chỗ Hà Lan có thể mạnh nhất, nhưng chưa chắc dễ dàng giành trọn 9 điểm trước những đối thủ có lối đá cực kỳ khó chịu. Cuộc đua cho vị trí thứ hai nhiều khả năng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào trận đối đầu trực tiếp mang tính chất "sống còn" giữa Nhật Bản và Thụy Điển.

Hà Lan bước vào World Cup 2026 với vị thế ứng viên nặng ký nhất bảng F. Việc rơi vào một bảng đấu có các đối thủ không cùng đẳng cấp, đội bóng áo cam được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành vé vào vòng trong và nhắm đến một thành tích tiến sâu tại giải.

Điểm mạnh lớn nhất của họ là chất lượng đội hình đồng đều và kinh nghiệm dày dặn. Họ có khả năng kiểm soát bóng xuất sắc, sở hữu những chốt chặn thép ở hàng thủ và những cá nhân trên hàng công có thể tự mình định đoạt trận đấu.

Virgil van Dijk vẫn sẽ là nhân tố chủ chốt đóng vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự. Trên hàng công, khó có thể bỏ qua Cody Gakpo, mũi nhọn mà họ sẽ đặt nhiều kỳ vọng nhất ở mặt trận tấn công. Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool đã chứng minh được cái duyên ghi bàn ở các giải đấu lớn và sẽ được giao nhiệm vụ xé lưới đối phương để mang về lợi thế cho Hà Lan.

Dù vậy, Hà Lan vẫn luôn có những dấu hỏi cố hữu. Đầu tiên là sự thiếu ổn định về mặt tâm lý ở những thời khắc quyết định. Bên cạnh đó, việc đối mặt với những hàng phòng ngự lùi sâu và thi đấu rát cũng thường khiến họ gặp bế tắc trong khâu ghi bàn.

Cơ hội đi tiếp: Cao Mục tiêu hợp lý: Ngôi đầu bảng Rủi ro lớn nhất: Bế tắc và chủ quan khi gặp đối thủ nhường thế trận để đá phòng ngự phản công.

Nhật Bản: Kẻ thách thức đáng gờm

Nếu Hà Lan là ứng viên số một, Nhật Bản nhiều khả năng là đội có cơ hội lớn nhất để cạnh tranh vị trí đi tiếp, thậm chí là sẵn sàng đe dọa ngôi đầu. "Samurai xanh" đã chứng minh ở các kỳ World Cup gần nhất rằng họ không còn e sợ bất kỳ ông lớn nào của bóng đá thế giới.

Nhật Bản thường chơi dựa trên tốc độ đáng kinh ngạc ở hai hành lang cánh, những pha phối hợp nhỏ nhịp nhàng và khả năng chuyển trạng thái sắc bén. Trong các trận đấu lớn, lối đá rực lửa này thường xuyên phát huy tác dụng, giúp họ hạ gục cả những đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn.

Takefusa Kubo sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng xứ sở mặt trời mọc. Cầu thủ chạy cánh này sở hữu kỹ năng đi bóng lắt léo và đã quen mặt với những trận cầu đỉnh cao tại La Liga. Kết hợp cùng những cái tên như Miamino hay Ritsu Doan, Nhật Bản sở hữu một trục xương sống cực kỳ chất lượng.

Trận đấu then chốt của Nhật Bản chắc chắn sẽ là cuộc chạm trán với Thụy Điển. Một chiến thắng trước đại diện Bắc Âu sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp. Ngược lại, nếu sảy chân, họ sẽ bị dồn vào thế phải có điểm trước "ngọn núi" Hà Lan.

Cơ hội đi tiếp: Khá cao Mục tiêu hợp lý: Vị trí thứ 2 Rủi ro lớn nhất: Thể hình khiêm tốn khiến họ gặp bất lợi lớn trong các pha tranh chấp tay đôi hoặc đối phó với những đường bóng bổng

Thụy Điển: Ẩn số thực dụng và sắc bén

Thụy Điển không phải đội được đánh giá cao nhất bảng, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị xem nhẹ. Họ có những điểm mạnh truyền thống: thể hình lý tưởng, thể lực sung mãn, kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt và khả năng chớp thời cơ từ các tình huống bóng chết. Đây là những "vũ khí" rất lợi hại ở vòng bảng World Cup.

Điểm đáng chú ý của Thụy Điển là họ rất giỏi trong việc thi đấu dưới tư cách "cửa dưới". Đại diện Bắc Âu có thể thiết lập hệ thống phòng ngự nhiều lớp vững chắc, kiên nhẫn chờ đợi sai lầm từ đối phương và kết liễu trận đấu chỉ bằng một pha không chiến hoặc phản công chớp nhoáng. Tiền đạo Alexander Isak, với tốc độ và sải chân dài, sẽ là mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm mà mọi hàng thủ phải dè chừng.

Nếu muốn đi tiếp, Thụy Điển buộc phải tử chiến với Nhật Bản. Đồng thời, trận gặp Tunisia cũng là nhiệm vụ bắt buộc phải thắng, bởi việc đánh rơi điểm số trước đối thủ yếu nhất bảng sẽ đẩy họ đến bờ vực bị loại.

Cơ hội đi tiếp: Trung bình Mục tiêu hợp lý: Cạnh tranh vị trí thứ hai Rủi ro lớn nhất: Lối đá thiếu tính đột biến

Tunisia: 'Mỏ điểm' của bảng

Tunisia bị đánh giá thấp nhất bảng F do chênh lệch về mặt trình độ cũng như không sở hữu ngôi sao nào mang đẳng cấp thế giới. Dù vậy, "Đại bàng Carthage" chưa bao giờ là một đội bóng dễ buông xuôi.

Với vị thế của đội yếu nhất, Tunisia gần như chắc chắn sẽ chọn cách chơi tử thủ, dùng sức mạnh cơ bắp để phá vỡ nhịp độ trận đấu và rình rập cơ hội từ bóng dài hoặc tình huống cố định. Cách tiếp cận này vô cùng thực dụng nhưng là phương án tối ưu khi họ phải đối đầu với những "ông kẹ" của bảng đấu.

Cơ hội của Tunisia thực sự rất hẹp. Nó phụ thuộc lớn vào trận ra quân. Nếu xuất sắc cầm hòa được một trong các đối thủ lớn, họ sẽ tạo ra hiệu ứng tâm lý tốt. Dẫu vậy, việc có được tấm vé vượt qua vòng bảng với đại diện châu Phi ở giải đấu này có lẽ vẫn là một kỳ tích quá tầm.