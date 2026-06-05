Nhiều NHM quay lưng với World Cup 2026 vì chi phí đắt đỏ và lắm thủ tục

TPO - World Cup luôn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi những người hâm mộ cuồng nhiệt sẵn sàng vượt qua mọi khoảng cách địa lý để mang đến bầu không khí lễ hội đặc trưng trên các khán đài. Thế nhưng, kỳ World Cup 2026 sắp tới đang vấp phải sự nghi hoặc dữ dội từ NHM.

Đối với nhiều CĐV, việc phải di chuyển qua các châu lục cùng với giá vé đắt đỏ và chi phí sinh hoạt leo thang tại Mỹ đã biến giải đấu năm nay trở thành kỳ World Cup mà họ gọi là "kém chào đón" nhất mà họ từng trải qua.

Mike Wilson, một chuyên gia công nghệ thông tin đến từ London (Anh), cho biết anh và bạn bè đã quyết định bỏ qua giải đấu mùa hè này vì "không thể chấp nhận được mức giá trên trời".

Wilson chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ chi quá 200 USD cho bất kỳ trận đấu nào tại các kỳ World Cup trước đây. Nhưng giờ đây, trên thị trường bán lại, số tiền đó hầu như chỉ mua được một chỗ ngồi "tít trên cao" cho một trận đấu vòng bảng giữa hai đội bóng ít tên tuổi". Thay vì đến Bắc Mỹ, anh và bạn bè đã quyết định dùng số tiền đó để đi nghỉ dưỡng ở Bồ Đào Nha.

Nhiều người hâm mộ gay gắt cho rằng đồng chủ nhà Mỹ và các nhà tổ chức giải đấu năm nay đã thể hiện "sự thiếu hiếu khách hoàn toàn trên mọi phương diện". Họ chỉ ra hàng loạt vấn đề như: giá vé đắt đỏ, thị trường vé chợ đen bị lạm phát, giá khách sạn tăng vọt và thậm chí cả các khu vực dành cho người hâm mộ vốn dĩ miễn phí ở Qatar 2022, Nga 2018... thì nay cũng thu tiền vào cửa.

Không chỉ tài chính, các rào cản về thủ tục cũng là lý do khiến nhiều người từ bỏ ý định theo chân đội tuyển. Khác với kỳ World Cup tại Nga năm 2018 (miễn thị thực cho người có vé) và Qatar năm 2022 (đơn giản hóa tối đa thủ tục nhập cảnh), Mỹ vẫn áp dụng các yêu cầu cấp visa vô cùng nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, mãi cho đến tháng trước xứ cờ hoa mới chịu hủy bỏ một quy định gây tranh cãi: yêu cầu những người hâm mộ (dù đã có vé xem bóng đá) đến từ các quốc gia như Algeria, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal và Tunisia phải đóng khoản tiền ký quỹ lên tới 15.000 USD (hơn 380 triệu VNĐ) mới được phép nhập cảnh.

Tuy vấp phải nhiều khó khăn, không phải ai cũng từ bỏ giấc mơ World Cup. Đối với một số người, đặc biệt là từ các quốc gia ít có dịp dự World Cup thì đây là cơ hội lịch sử.

Một người đến từ Scotland chia sẻ: "Đối với nhiều người Scotland thuộc thế hệ của tôi, đây là sự kiện có một không hai trong đời. Lần cuối cùng đội tuyển của chúng tôi vượt qua vòng loại, tất cả chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ. Vì vậy, mặc dù giá cả hiện nay đã vượt quá tầm kiểm soát, chúng tôi vẫn quyết tâm phải đi bằng được".

Sẽ chỉ có CĐV nhiều tiền mới có điều kiện đi xem World Cup

Một CĐV khác từ Uzbekistan chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên của nước tôi. Vậy nên chúng tôi phải chớp lấy cơ hội vì không dễ gì được xem World Cup trong đời".

Nhìn chung thì "vắng mợ chợ vẫn đông", nhưng không thể phủ nhận World Cup 2026 đang phải đối mặt với nhiều tranh cãi. NHM tự hỏi liệu mức giá đắt đỏ và những rào cản thủ tục có làm mất đi bản sắc văn hóa và bầu không khí cuồng nhiệt vốn có? Sự vắng bóng của một bộ phận không nhỏ những NHM đầy đam mê liệu có để lại nhiều khoảng trống cả trên khán đài lẫn trong các lễ hội đường phố?