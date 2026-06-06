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FIFA gây phẫn nộ khi cấm cổ động viên mang chai nước vào sân

Hương Ly

TPO - FIFA ra quy định cấm khán giả mang bình nước cá nhân vào 16 sân vận động tổ chức World Cup 2026. Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer lên tiếng chỉ trích quyết định này.

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Quy định cũ của FIFA vốn cho phép khán giả mang bình nước trong suốt có dung tích tối đa 1 lít. Tuy nhiên, văn bản cập nhật hôm thứ Ba đã tước bỏ hoàn toàn điều đó. Hội cổ động viên Anh "Free Lions" lập tức lên án lệnh cấm, gọi đây là "trò trục lợi mới nhất" của ban tổ chức. Họ chỉ trích FIFA ngang nhiên phá vỡ cam kết cung cấp nguồn nước miễn phí tại giải đấu, đặc biệt khi thời tiết mùa hè tại Bắc Mỹ dự kiến sẽ rất oi bức.

Giờ đây, nhà tài trợ độc quyền của FIFA, cũng là đối tác lâu năm Coca-Cola sẽ thâu tóm hoàn toàn mạng lưới cung cấp nước giải khát tại giải đấu.

Trước làn sóng bất bình, Thủ tướng Vương quốc Anh Sir Keir Starmer đã xuất hiện trên đài LBC và thẳng thừng chỉ trích FIFA. Ông gọi quyết định này là "hoàn toàn sai lầm" và nhận định cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang cố tình trục lợi từ khán giả. "Bạn không thể mang chai nhựa vào sân nhưng lại có thể mua một chai nước khi đã hòa vào đám đông. Và chắc chắn họ sẽ bán nó với giá rất đắt", Thủ tướng Starmer chia sẻ.

Thủ tướng Vương quốc Anh tiếp tục: "Tôi kêu gọi FIFA hãy xem lại vấn đề này. Hãy suy nghĩ về nó. Hãy nghĩ cho CĐV. Họ là những CĐV bóng đá đến từ mọi tầng lớp trên toàn thế giới. Họ vốn đã phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để đến được đó. Họ cũng phải trả rất nhiều tiền cho những tấm vé, đối với tôi như vậy là quá nhiều. Đừng áp đặt thêm bất kỳ chi phí nào lên họ nữa. Vì vậy, tôi muốn nói với FIFA rằng, hãy coi lại đi".

Ông Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành Lực lượng Đặc nhiệm Nhà Trắng, phụ trách an ninh tại World Cup 2026, xác nhận đang nói chuyện với FIFA. Ông cảnh báo CĐV có thể dùng bình nước đông đá làm vũ khí ném xuống sân. Tuy vậy, ông vẫn nhấn mạnh FIFA cần cân bằng giữa việc đảm bảo an toàn và nhu cầu bổ sung nước chính đáng của CĐV. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino chọn cách im lặng, từ chối trả lời báo chí tại sự kiện ở Miami gần đây.

Trước sức ép nặng nề từ dư luận, FIFA giải thích lệnh cấm mang chai nước vào sân là để ngăn chặn rủi ro chấn thương cho cầu thủ và người tham dự. Tổ chức này cam kết triển khai các giải pháp hạ nhiệt như trạm phun sương, lều làm mát và giữ nguyên mức giá bán nước tương đương các sự kiện khác tại địa phương. Lệnh cấm này sẽ áp dụng đồng loạt cho 16 sân vận động đăng cai 104 trận đấu tại Mỹ, Mexico và Canada.

Dù vậy, nhiều CĐV vẫn phản đối kịch liệt và cho rằng FIFA đang mâu thuẫn trong các quyết định. Cụ thể, một bài đăng trên mạng tố FIFA chủ động thiết lập quãng nghỉ uống nước 3 phút mỗi hiệp để bảo vệ cầu thủ khỏi nắng nóng, nhưng lại tước quyền mang nước của CĐV.

Hương Ly
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