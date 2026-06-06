Chuyện lạ ở World Cup 2026: 2 cặp anh em cùng 'chia đôi nẻo đường'

TPO - World Cup 2026 vừa đem đến thêm một chi tiết thú vị khi có tới 2 cặp anh em khoác áo các đội tuyển khác nhau. Nhà Doue đầu quân cho tuyển Pháp và Bờ Biển Ngà trong khi anh em nhà Williams sẽ chiến đấu dưới màu áo các đội tuyển Tây Ban Nha và Ghana. Đây là giải đấu đầu tiên chứng kiến tới 2 cặp anh em ở hai đầu chiến tuyến.

Nhiều năm trước, cậu bé 5 tuổi Desire Doue lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên CLB Rennes khi đang mải mê tâng một quả bóng sờn cũ bên ngoài đường biên, ngay trong lúc các HLV đang kiểm tra năng lực của người anh trai Guela trong một buổi thử việc. Nhanh chóng sau đó, Rennes quyết định chiêu mộ cả hai. Và ít ai ngờ rằng, buổi chiều hôm ấy chính là cột mốc khởi đầu cho một hành trình vươn tầm nhanh chóng của gia đình Doue.

Từ học viện Rennes, Desire và Guela đều có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ. Tháng 8/2022, cậu em Desire trình làng ở đội 1 và nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên bẩm. Chỉ 6 tháng sau, người anh Guela cũng có màn ra mắt trong một trận đấu mà anh vào sân thay cho chính cậu em trai 17 tuổi vừa đóng góp cả bàn thắng lẫn kiến tạo.

Khi mùa giải 2023/24 khép lại, cả hai đều chọn cho mình những bến đỗ mới để phát triển sự nghiệp: Guela gia nhập Strasbourg vào tháng 7/2024, còn Desire cập bến PSG bằng một bản hợp đồng bom tấn ngay tháng sau.

Tại bến đỗ mới, hai anh em đều thăng hoa. Guela vươn mình thành một trong những hậu vệ phải hàng đầu nước Pháp, nhiều lần đeo băng thủ quân và đưa Strasbourg tiến vào tới bán kết UEFA Conference League. Trong khi đó, Desire trở thành nhân tố trụ cột của hàng công PSG, góp công lớn giúp đội bóng thủ đô giành 2 chức vô địch Champions League liên tiếp.

Guela Doue (17) là hậu vệ phải số 1 của tuyển Bờ Biển Ngà

Đặc biệt trong trận chung kết năm 2025 gặp Inter Milan, Desire Doue đã chói sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng và một pha kiến tạo, qua đó ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại FIFA Club World Cup.

Em chọn quê mẹ, anh phục vụ màu áo quê cha

Sinh ra tại Pháp với mẹ là người Pháp và bố người Bờ Biển Ngà, hai anh em đã quyết định đi hai con đường khác nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Kể từ đợt triệu tập vào tháng 3/2024, người anh Guela đã trở thành trụ cột của đội tuyển Bờ Biển Ngà. Cầu thủ 23 tuổi nhanh chóng chiếm chỗ đứng, trở thành mắt xích không thể thiếu của Bầy voi.

Về phần Desire, anh khoác áo tuyển Pháp và đã chính thức có tên trong bản danh sách 26 tuyển thủ của HLV Didier Deschamps chinh chiến tại World Cup 2026. Có thể sẽ gặp khó khăn khi cạnh tranh chỗ đứng trong màu áo lam nhưng với những gì đã thể hiện ở PSG, có thể nói Desire đủ tự tin để chiếm được một vị trí.

Dù chọn hai màu áo khác biệt song tình cảm của cả hai vẫn vô cùng khăng khít. Desire chia sẻ: "Chúng tôi như hai anh em sinh đôi, chia sẻ mọi thứ và không có bất kỳ bí mật nào". Guela cũng tự hào khẳng định: "Tôi là người mở đường, và em tôi tiếp bước. Chúng tôi muốn cho thế giới thấy gia đình Doue có thể làm được những gì".

Tình thân gia đình đã có dịp bị thử thách khi Pháp và Bờ Biển Ngà chạm trán nhau trong trận giao hữu vào sáng 5/6, nơi mà Bờ Biển Ngà đã bất ngờ hạ Pháp 2-1. Ở World Cup sắp tới, trong khi tuyển Pháp của Desire đang là ứng viên vô địch nặng ký thì Bờ Biển Ngà của Guela đã sẵn sàng sắm vai "ngựa ô", sẵn sàng cản bước nhiều ông lớn, trong đó có chính Pháp của cậu em Desire nếu cả 2 tái ngộ tại vòng knock-out.

Nico khoác áo Tây Ban Nha còn người anh Inaki chơi cho tuyển Ghana

Nếu như anh em nhà Doue mới lần đầu dự World Cup thì với Inaki và Nico của nhà Williams, họ sẽ tham dự VCK thứ 2 liên tiếp. Năm 2022, Inaki đã không thể cùng đội tuyển Ghana gây bất ngờ nhưng năm nay, anh cùng đồng đội có cơ hội làm lại.

Trong khi đó, Nico tiếp tục được đội tuyển Tây Ban Nha đặt niềm tin. Nếu đạt thể trạng tối ưu, Nico sẽ sát cánh cùng bạn thân Yamal trở thành 2 "mũi khoan" sắc bén, giúp tuyển Tây Ban Nha kéo sập mọi hàng thủ vững chãi nhất. Anh em nhà Doue và anh em nhà Williams, ai sẽ tỏa sáng trong kỳ World Cup độc nhất vô nhị này?