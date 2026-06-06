World Cup 2026 đối mặt nguy cơ vỡ trận vì luật an toàn quá khắt khe của chủ nhà

TPO - Các trận đấu tại Mỹ đang đối mặt với rủi ro bị tạm dừng kéo dài hàng giờ đồng hồ do quy định an toàn nghiêm ngặt về giông sét. Ở FIFA Club World Cup, điều này từng xảy ra mang tới những trải nghiệm không hề dễ chịu cho NHM và kỳ World Cup sắp tới, ban tổ chức sẽ phải làm thế nào để hạn chế tình trạng này?

World Cup 2026 diễn ra trong suốt tháng 6 và tháng 7, thời điểm mùa hè tại Bắc Mỹ bước vào giai đoạn biến động và khắc nghiệt nhất. Bên cạnh những đợt nắng nóng gay gắt có thể bào mòn thể lực cầu thủ, khu vực đặc biệt là vùng Bờ Đông và miền Nam nước Mỹ như Miami, Atlanta, Florida hay Texas thường xuyên phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết bất thường.

Điển hình nhất chính là những cơn bão nhiệt đới và giông sét bất chợt ập đến vào giai đoạn chiều tối. Điều đáng lo ngại nằm ở hệ thống cơ sở hạ tầng. Mặc dù Mỹ sở hữu những sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới, song phần lớn các sân được chọn để tổ chức các trận đấu tại Mỹ là những sân vận động mở, vốn được thiết kế chủ yếu để phục vụ giải Bóng bầu dục nhà nghề (NFL).

Việc thiếu vắng hoàn toàn hệ thống mái che di động khiến các trận đấu bóng đá trở nên "trần trụi" trước sự khó lường của thiên nhiên. Chỉ cần một đám mây đen kéo đến cùng tiếng sấm nổ ngang trời, toàn bộ hệ thống vận hành sự kiện sẽ buộc phải lập tức chuyển sang trạng thái báo động đỏ.

Tại Mỹ, tiêu chuẩn an toàn liên quan đến hiện tượng sấm sét tại các sự kiện thể thao ngoài trời được quy định cực kỳ nghiêm ngặt và không có ngoại lệ. Theo quy định của liên bang, nếu có bất kỳ tia sét nào xuất hiện trong bán kính 8 dặm (khoảng 13km) xung quanh khu vực tổ chức, toàn bộ hoạt động ngoài trời phải ngay lập tức tạm dừng.

Cầu thủ, trọng tài, ban huấn luyện phải nhanh chóng lùi vào đường hầm, trong khi hàng vạn khán giả trên khán đài phải được sơ tán khẩn cấp vào các khu vực hành lang có mái che.

Sân Metlife không có mái che

Sự kiện chỉ được phép tiếp tục sau khi hệ thống rada xác nhận không có thêm bất kỳ tia sét nào xuất hiện trong vòng 30 phút liên tục. Vấn đề cốt lõi là, một cơn giông mùa hè tại Mỹ hiếm khi kết thúc nhanh chóng. Nó thường đi kèm với những đợt sét đánh liên hồi. Cứ mỗi lần có một tia sét mới, quãng thời gian đếm ngược 30 phút lại bị tái khởi động từ đầu.

Hệ quả là một trận bóng đá tiêu chuẩn kéo dài 90 phút hoàn toàn có thể bị kéo giãn thành một cuộc thử thách sự kiên trì lên tới 3, thậm chí 4 giờ đồng hồ. Đối với các cầu thủ chuyên nghiệp, việc phải làm nóng lại cơ thể sau hàng giờ đồng hồ ngồi chờ đợi bó gối trong phòng thay đồ lạnh ngắt là một rủi ro chấn thương khổng lồ.

Các bó cơ bị "nguội" đột ngột có thể dẫn đến rách cơ, căng cơ ngay khi bước ra sân trở lại. Đối với khán giả, trải nghiệm thăng hoa của một kỳ World Cup sẽ nhanh chóng biến thành sự mệt mỏi. Đó là điều từng diễn ra vào năm ngoái khi nhiều khán giả đã bỏ về hoặc ngủ quên trên sân trong lúc chờ đợi 2 đội trở lại thi đấu.

Trước viễn cảnh hỗn loạn này, FIFA đang vấp phải luồng ý kiến chỉ trích gay gắt vì sự chậm trễ và thiếu quyết đoán trong khâu lập kế hoạch dự phòng. Năm ngoái, sau khi hứng chịu nhiều tranh cãi, họ từng trấn an người hâm mộ bằng cách đưa nhiều trận đấu vào sân có mái che.

Người hâm mộ đang phải đối diện với nguy cơ chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ

Nhưng số lượng sân bóng như thế không nhiều. Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới vẫn chưa thể trả lời cho câu hỏi: Nếu một trận đấu bị hoãn quá lâu, khi nào nó sẽ chính thức bị hủy bỏ và dời sang ngày khác?

Việc đưa ra quyết định này không hề đơn giản, bởi nó liên quan đến một bài toán khổng lồ. Nếu quyết định hủy và tổ chức đá lại vào ngày hôm sau, FIFA sẽ trực tiếp phá vỡ cấu trúc lịch thi đấu vốn đã cực kỳ chật chội và đan xen phức tạp.

Sự thay đổi lịch trình của một trận đấu sẽ kéo theo sự xáo trộn về số ngày nghỉ ngơi phục hồi, kế hoạch di chuyển bằng máy bay của các đội tuyển, và lịch tập luyện tại các sân đấu khác.

Nghiêm trọng hơn, việc thay đổi giờ thi đấu sẽ gây ra cơn ác mộng thực sự cho các đài truyền hình - những đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng trị giá hàng tỷ USD. Khung giờ phát sóng vàng trên toàn cầu sẽ bị phá vỡ, các nhãn hàng quảng cáo sẽ phàn nàn, và thiệt hại về kinh tế là không thể đong đếm.

Ngược lại, nếu kiên quyết duy trì quan điểm "chờ đến khi nào tạnh thì đá tiếp", FIFA sẽ phải đánh đổi bằng sức khỏe của các ngôi sao hàng đầu và làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng chuyên môn của giải đấu.

Chỉ còn 1 tuần nữa sẽ đến ngày khởi tranh, nhưng lúc này có thể khẳng định những cơn giông sét đang thực sự trở thành một biến số khó lường nhất tại giải đấu lần này.

Việc phải tìm ra điểm cân bằng giữa sự an toàn tuyệt đối cho tính mạng con người, lợi ích thương mại khổng lồ và tính toàn vẹn chuyên môn của bóng đá đang đặt ra những thách thức chưa từng có trong lịch sử thể thao. Trong khi các đội đang ráo riết tập luyện chiến thuật trên sân cỏ thì ở thượng tầng, FIFA vẫn đang phải miệt mài đi tìm lời giải cho một "đối thủ" tàng hình nhưng sở hữu sức mạnh vô song: Bầu trời Bắc Mỹ.