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Thể thao

Những tay đua địa hình hội tụ tại Victory Challenge 2026 ở Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Với hệ thống đường đua địa hình tự nhiên độc đáo cùng hàng loạt hoạt động hấp dẫn, Victory Challenge 2026 hứa hẹn mang đến một “đại tiệc tốc độ” sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa đến đông đảo du khách và cộng đồng yêu thích thể thao mạo hiểm.

Tối 5/6, tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang), Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỷ Nguyên tổ chức lễ khai mạc Giải đua xe ô tô thể thao địa hình Victory Challenge 2026.

Diễn ra từ ngày 3 đến 7/6 tại hồ Đắc Lộc và khu vực Hòn Đỏ, Victory Challenge mùa thứ 4 được kỳ vọng tiếp tục mang đến một “đại tiệc tốc độ” giữa không gian biển trời đặc trưng của phố biển Nha Trang.

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Các tay đua thi đấu tại khu vực Hòn Đỏ, phường Bắc Nha Trang.

Không chỉ là một giải đua, Victory Challenge đang từng bước khẳng định vị thế như biểu tượng của tinh thần chinh phục giới hạn. Những cung đường cát ven biển, địa hình đồi dốc tự nhiên, cùng các thử thách kỹ thuật và điều kiện thi đấu khắc nghiệt sẽ là nơi kiểm chứng bản lĩnh, kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần đồng đội của các vận động viên.

Địa hình đa dạng không chỉ tạo nên những thử thách chuyên môn hấp dẫn mà còn mang đến trải nghiệm mãn nhãn cho khán giả và cộng đồng yêu thích thể thao tốc độ.

Năm nay, giải quy tụ 60 đội tranh tài ở ba hạng thi đấu gồm: Chuyên nghiệp, nâng cấp và cơ bản, phù hợp với nhiều cấp độ tay lái khác nhau. Bên cạnh nội dung cá nhân, giải tiếp tục duy trì hình thức thi đấu theo câu lạc bộ, hội, nhóm nhằm tăng cường tính kết nối cộng đồng và tạo nên những màn cạnh tranh hấp dẫn.

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Các tay đua phải vượt qua những địa hình khá khó khăn.

Ngoài các nội dung đua xe, chương trình còn có nhiều hoạt động bên lề như thi đấu hạng cơ bản, trưng bày những mẫu xe thi đấu độc đáo, diễu hành qua các tuyến phố cùng nhiều trải nghiệm hấp dẫn dành cho người dân và du khách.

Victory Challenge 2026 hứa hẹn không chỉ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ cho khán giả và cộng đồng đam mê xe thể thao địa hình, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa như một điểm đến năng động, hấp dẫn, giàu tiềm năng phát triển du lịch và thể thao.

Phùng Quang
#Victory Challenge 2026 #Nha Trang #vận động viên #xe thể thao địa hình

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