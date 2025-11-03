Dàn xe địa hình tranh tài tại giải đua ô tô off-road ở Hà Nội

TPO - Với số lượng bài thi tăng mạnh, Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 được đánh giá là mùa giải có độ khó cao nhất trong 18 năm tổ chức.
So với mùa giải trước, quy mô tổ chức bao gồm đường thi và số lượng bài thi cho mỗi hạng đều tăng từ gấp rưỡi cho tới gấp đôi.
Mỗi đường đua được thiết kế với nhiều loại địa hình khác nhau như đất, rừng, dốc nghiêng và bùn lầy, nhằm kiểm tra kỹ năng điều khiển, khả năng phán đoán và sức bền của xe.
Việc giải năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài khiến toàn bộ khu vực đường đua phủ kín bùn đất đỏ, trơn trượt và lầy lội, cũng đặt ra thêm những thử thách về sức bền, khả năng tập trung và xử lý tình huống, chiến thuật phối hợp của các đội đua.