Dàn xe địa hình tranh tài tại giải đua ô tô off-road ở Hà Nội

Lê Tuấn

TPO - Với số lượng bài thi tăng mạnh, Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 được đánh giá là mùa giải có độ khó cao nhất trong 18 năm tổ chức.

20251101-084733.jpg
﻿Vào các ngày từ 30/10 đến 2/11 vừa qua, giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) đã diễn ra tại Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).
khai-mac-giai-dua-pvoil-voc-2025.jpg
﻿Giải năm nay có sự tham gia của 70 đội đua, 140 vận động viên, chia thành 4 hạng thi đấu gồm Cơ bản, Bán tải nâng cao, SUV nâng cao và Chuyên nghiệp.
voc-2025-5-6900.jpg
voc-2025-6-2927.jpg
So với mùa giải trước, quy mô tổ chức bao gồm đường thi và số lượng bài thi cho mỗi hạng đều tăng từ gấp rưỡi cho tới gấp đôi.
voc-2025-adventure-1.jpg
﻿Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là sử trở lại của đường đua đêm Adventure trên diện tích hơn 150 héc ta (gồm 60 héc ta sử dụng và 90 héc ta rừng và đầm lầy hoàn toàn mới).
voc-2025-adventure.jpg
Cung đường dài khoảng 5 km, với ít nhất 4 vị trí kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi kỹ năng lái xe, định hướng và tinh thần đồng đội cao.
voc-2025-9.jpg
Ngoài ra, ban tổ chức còn lần đầu áp dụng hình thức thi đấu song song hai đường, giúp rút ngắn thời gian và tăng tính đối kháng.
voc-2025-2-4115.jpg
voc-2025-8.jpg
Mỗi đường đua được thiết kế với nhiều loại địa hình khác nhau như đất, rừng, dốc nghiêng và bùn lầy, nhằm kiểm tra kỹ năng điều khiển, khả năng phán đoán và sức bền của xe.
voc-2025-3-8273.jpg
voc-2025-6.jpg
Việc giải năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài khiến toàn bộ khu vực đường đua phủ kín bùn đất đỏ, trơn trượt và lầy lội, cũng đặt ra thêm những thử thách về sức bền, khả năng tập trung và xử lý tình huống, chiến thuật phối hợp của các đội đua.
voc-2025-10.jpg
Theo ông Nguyễn Đại Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức giải, PVOIL VOC 2025 là mùa giải có độ khó cao nhất từ trước đến nay nhưng công tác an toàn vẫn được đảm bảo tuyệt đối.
voc-2025-7.jpg
Mỗi đường thi đều được thiết kế để thử thách khả năng lái, phối hợp và chiến thuật của tay đua, đồng thời tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.
voc-2025-3.jpg
Bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao – nhận định, PVOIL VOC tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu thể thao tốc độ quy mô hàng đầu tại Việt Nam, không chỉ là sân chơi cho người đam mê tốc độ mà còn là môi trường lan tỏa tinh thần thể thao, kỹ năng lái xe an toàn và văn hóa giao thông có trách nhiệm.
Lê Tuấn
#ô tô địa hình #giải đua xe #off-road #Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 #PVOIL VOC 2025

