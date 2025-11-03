Dàn xe địa hình tranh tài tại giải đua ô tô off-road ở Hà Nội

TPO - Với số lượng bài thi tăng mạnh, Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 được đánh giá là mùa giải có độ khó cao nhất trong 18 năm tổ chức.