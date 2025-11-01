PVOIL kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng giải đua ô tô địa hình lớn nhất Việt Nam

Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025) vừa chính thức khai mạc vào sáng nay (01/11), đánh dấu sự kiện quan trọng: Tròn 10 năm PVOIL đồng hành cùng sân chơi off-road lớn nhất Việt Nam.

PVOIL VOC 2025 trở lại với quy mô lớn nhất trong lịch sử giải

Giải năm nay diễn ra trong 3 ngày, 31/10, 1-2/11, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Tại lễ Khai mạc, Ban Tổ chức PVOIL VOC 2025 cho biết, giải năm nay được tổ chức có quy mô mở rộng nhất từ trước đến nay, khi san phẳng hoàn toàn 60 ha đang sử dụng làm lại địa hình thi đấu, cũng như khai thác tiếp 90 ha rừng và đầm lầy chưa sử dụng, hoặc chỉ mới sử dụng một phần trước đây trên địa hình tự nhiên tại khu vực Đồng Mô. Với những đoạn đường gồ ghề, dốc cao hay bùn lầy được các chuyên gia có kinh nghiệm thiết kế bài thi đặc sắc, hứa hẹn sẽ khai thác tối đa thử thách và kỹ năng điều khiển của các tay lái.

Lễ khai mạc Giải đua PVOIL VOC 2025 diễn ra sáng 1/11

PVOIL VOC 2025 có 24 đường thi, tăng mạnh gần gấp đôi so với các năm trước, được chia thành 6 khu vực (Zone) độc lập nhằm đảm bảo công tác vận hành, thi đấu và truyền hình trực tiếp hiệu quả hơn. Các hạng thi đấu gồm: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao và Chuyên nghiệp - trong đó, hạng Chuyên nghiệp có tới 17 bài thi, bao gồm cả đường đua đêm Adventure vốn được xem là “đặc sản” của VOC.

10 năm đồng hành - hành trình kiến tạo và lan tỏa đam mê

Bước sang năm 2025, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) kỷ niệm cột mốc 10 năm gắn bó với Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam, 7 năm liên tiếp là Nhà tài trợ tên giải. Trong suốt hành trình ấy, PVOIL tự hào cùng Công ty cổ phần OTV Truyền thông và Cộng đồng Otofun xây dựng nên một giải đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định vị thế của thể thao địa hình Việt Nam

Phát biểu tại lễ Khai mạc, ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc PVOIL chia sẻ: “Khi đồng hành cùng giải đua này, PVOIL nhìn thấy ở các tay đua hình ảnh của chính mình: Tinh thần không ngại khó khăn, hiểm trở; sự kiên định, bản lĩnh và bền bỉ trên mỗi chặng đường; và khát vọng chinh phục những giới hạn mới. Chúng tôi tin chắc rằng, nguồn xăng dầu do PVOIL tài trợ sẽ cùng với các tay đua hoàn thành mạnh mẽ và xuất sắc các bài thi. Bằng tất cả sự yêu mến và trách nhiệm, PVOIL cam kết đồng hành cùng Ban Tổ chức, cùng các tay đua, và cùng cộng đồng người hâm mộ để PVOIL VOC 2025 thành công, thực hiện trọn vẹn các nội dung, bài thi theo kế hoạch”.

Ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) phát biểu tại lễ khai mạc

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng cúp lưu niệm đặc biệt cho PVOIL nhằm tri ân một thập kỷ đồng hành và đóng góp bền bỉ của thương hiệu đối với phong trào off-road Việt Nam.

Ông Ngô Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT OTV Media, ông Nguyễn Đại Hoàng – Tổng Giám đốc OTV Media trao tặng Kỷ niệm chương cho ông Cao Hoài Dương – Chủ tịch HĐQT PVOIL

Trong khuôn khổ của giải đua năm nay, PVOIL mang đến không gian trải nghiệm đa dạng dành cho khán giả và vận động viên với nhiều hoạt động hấp dẫn. Khu vực trạm cấp phát nhiên liệu PVOIL được thiết kế nổi bật, tạo thành điểm nhấn của không gian diễn ra giải đua, nơi khách tham quan có thể tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ chất lượng. Lần này, PVOIL mang đến sự kiện 20.000 lít xăng dầu để phục vụ cho toàn bộ giải đua. PVOIL bố trí xe bồn lưu động PVOIL Mobile tiếp tục đồng hành cùng Ban tổ chức, đảm bảo tiếp nhiên liệu kịp thời cho các đội thi đấu, góp phần duy trì tiến độ và an toàn cho từng bài thi địa hình khắc nghiệt; toàn bộ nhiên liệu tài trợ được gửi đến người dùng qua Ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt dành cho khách hàng cá nhân – PVOIL 4U.

Khai trương trạm cấp phát nhiên liệu PVOIL tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025

Tinh thần thể thao và giá trị cộng đồng

Không chỉ là cuộc đua về tốc độ, PVOIL VOC còn là ngày hội lớn của cộng đồng off-road Việt Nam. Sự kiện quy tụ hàng trăm tay lái đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Họ đều là những người chung niềm đam mê chinh phục địa hình, thử thách giới hạn và mong ước lan tỏa tinh thần thể thao off-road.

Theo Ban Tổ chức, mục tiêu của giải không chỉ là tôn vinh kỹ năng và bản lĩnh của người cầm lái, mà còn hướng tới việc nâng cao ý thức an toàn giao thông, phát triển phong trào thể thao tốc độ và xây dựng văn hóa lái xe có trách nhiệm trong cộng đồng.

Giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 600 triệu đồng

PVOIL VOC 2025 tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tổng giá trị giải thưởng chạm mốc gần 600 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm tiền mặt, bộ lốp BFGoodrich KO3 All-Terrain T/A KO3 và voucher nhiên liệu PVOIL, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết của Ban Tổ chức cùng nhà tài trợ.

Việc nâng tổng giá trị giải thưởng lên gần 600 triệu đồng không chỉ tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cho mùa giải năm nay, mà còn một lần nữa khẳng định cam kết bền bỉ của PVOIL và Ban Tổ chức trong việc đồng hành cùng phong trào off-road Việt Nam, lan tỏa tinh thần chinh phục, bản lĩnh và đam mê của những tay lái địa hình.