Mẫu SUV off-road của Nga sắp về Việt Nam, giá từ 450 triệu đồng

TPO - Sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Lada về Việt Nam dự kiến là Niva Legend - mẫu SUV off-road cỡ nhỏ có kích thước tương đồng với Suzuki Jimny.

Theo thông tin từ đại diện thương hiệu Lada tại Việt Nam, những mẫu xe Lada đầu tiên về nước đã hoàn tất các thủ tục đăng kiểm.

Chiếc Niva Legend xuất hiện trong nước thời gian gần đây là xe mẫu. Theo kế hoạch, lô xe Lada Niva Legend đầu tiên dự kiến cập cảng Việt Nam khoảng tháng 12.

Mẫu SUV Lada Niva Legend xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Vinh Nguyen

Mức giá cho Niva Legend được đơn vị đại diện phân phối xe Lada tại Việt Nam hé lộ là 450 triệu đồng. Đây mới chỉ là con số tạm tính, chưa bao gồm các loại thuế, phí tại Việt Nam.

Hiện Lada vẫn còn trong quá trình tìm kiếm đối tác để xây dựng kênh phân phối và xưởng dịch vụ. Do đó, thương hiệu xe Nga này vẫn chưa có showroom chính thức, nhưng dự kiến sẽ đặt điểm trưng bày đầu tiên ở Hà Nội.

Về Lada Niva Legend, xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.640 x 1.680 x 1.640 mm, chiều dài cơ sở 2.200 mm, khoảng sáng gầm 200 mm. Với kích thước này, mẫu xe Nga khi về Việt Nam sẽ được xếp chung phân khúc với Suzuki Jimny.

Cả Jimny và Niva Legend đều có kiểu dáng SUV 2 cửa, vuông vức, ngoại thất thiết kế cổ điển và hướng tới vận hành off-road. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật có nhiều công nghệ và tiện ích hơn cùng giá bán cũng cao hơn đáng kể, ở mức từ 789 triệu đồng.

Trang bị nội thất của Lada Niva Legend chỉ ở mức cơ bản. Ảnh: Lada Vietnam.

Về động cơ, Niva Legend dự kiến sử dụng máy xăng 1.7L, công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 129 Nm, hệ dẫn động 2 cầu và chỉ có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp. So sánh với Jimny, mẫu SUV Nhật Bản này được trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

Nhìn chung, Niva Legend hướng đến tệp khách hàng ưa chuộng các dòng SUV phong cách hoài cổ. Với mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe Nga này có tiềm năng trở thành một lựa chọn "xe chơi" dành cho những người đam mê tùy biến và cá nhân hóa ô tô, thay vì nhóm khách hàng phổ thông mua xe sử dụng hàng ngày.

Ngoài Niva Legend, một số mẫu xe khác của Lada cũng từng được bắt gặp tại cảng Việt Nam hồi tháng 5 gồm Niva Travel, Vesta và Granta. Không loại trừ khả năng những cái tên này cũng sẽ được đưa về phân phối tại nước ta trong tương lai.

Hãng xe Lada thành lập năm 1973, là thương hiệu ô tô thuộc AvtoVAZ - tập đoàn thuộc sở hữu của Chính phủ Nga. Lada từng có mặt ở Việt Nam giai đoạn thập niên 70-90 nhưng chủ yếu dạng xe phục vụ các quan chức nhà nước.