Giao hữu World Cup 0h45 ngày 7/6: Bồ Đào Nha sẽ nghiền nát Chile?

TPO - Tuyến giữa sáng tạo cùng sự kết hợp giữa các nhân tố trẻ với các cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Cristiano Ronaldo được dự báo sẽ giúp Bồ Đào Nha dễ dàng đánh bại Chile trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2026.

Ronaldo lần thứ 6 dự World Cup cùng Bồ Đào Nha

Trận đấu diễn ra lúc 0h45 ngày 7/6 sẽ là màn tập dượt cuối của Bồ Đào Nha trước khi tham dự World Cup 2026 tại Mỹ. Đội quân của HLV Roberto Martinez đang duy trì phong độ ổn định và rất ấn tượng và không phải ngẫu nhiên, họ được xem là một trong những ứng viên tranh cúp vàng.

Theo thống kê, trong 11 trận gần nhất Bồ Đào Nha chỉ thua vỏn vẹn 1 trận. Trên sân nhà, Bồ Đào Nha thậm chí thắng tới 17 trận, hoà 1 và thua 2 trong 20 trận gần đây. Tại Vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha từng tạo nên những chiến thắng huỷ diệt tới 9-1 trước Armenia và kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu.

Ronaldo là gương mặt gây chú ý nhiều nhất, điều này không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha được đánh giá cao lại bởi hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo, chơi kỹ thuật và cơ động với những cái tên như Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Joao Neves.

Sự kết hợp giữa các gương mặt dày dạn kinh nghiệm cùng nhân tố trẻ như Martinez giúp HLV Martinez thêm nhiều lựa chọn.

Chile trong khi đó đang ở giai đoạn đặc biệt khó khăn, phong độ không ổn định. Đội bóng Nam Mỹ trải qua chuỗi 16 trận không thắng trên sân khách với 3 hoà, 13 thua. Họ không giành quyền dự World Cup khi kết thúc vòng loại ở vị trí cuối bảng.

Sẽ không bất ngờ nếu thế trận diễn ra một chiều với sự áp đảo hoàn toàn về thế trận tấn công của đội chủ nhà.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs Chile Bồ Đào Nha : Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Chile : Vigouroux; Suazo, Maripan, Roman, Sierralta; Loyola; Cepeda, Millan, Osorio, Mendez; Tapia.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 3-0 Chile