Mỹ cấp visa cho tuyển Iran dự World Cup 2026, không quên gửi lời cảnh báo

TPO - Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tom Barrack, vừa xác nhận thông tin toàn bộ đội hình tuyển Iran đã được cấp thị thực để nhập cảnh vào Mỹ tham dự kỳ World Cup 2026. Tuy nhiên, phía Mỹ không quên gửi lời cảnh báo đầy sức nặng đến Iran.

Ông Barrack nói: “Tôi rất tự hào về đội ngũ nhân viên xuất sắc tại Đại sứ quán Mỹ ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) vì nỗ lực tuyệt vời của họ trong việc xử lý hồ sơ cấp visa cho đội tuyển quốc gia Iran. Thể thao luôn vượt qua mọi ranh giới biên giới, và chúng tôi vô cùng mong đợi được chào đón các tuyển thủ cũng như người hâm mộ từ khắp nơi trên toàn thế giới”.

Việc Mỹ cấp visa cho đội tuyển Iran mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này đảm bảo Iran sẽ chính thức góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bất chấp bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn đang diễn biến khó lường.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của Mỹ cũng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh rằng họ sẽ không nương tay với bất cứ hành động "lách luật" nào từ tuyển Iran. “Chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai lạm dụng hệ thống này nhằm mục đích đưa những phần tử khủng bố lẻn vào nước Mỹ dưới những vỏ bọc giả tạo”, thông điệp nhấn mạnh.

Trong lúc này, đội tuyển Iran đang tích cực chuẩn bị cho World Cup

Theo lịch trình, đội tuyển Iran sẽ bay từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Ban Nha trước khi tiếp tục hành trình đến đại bản doanh tại Mexico. Dự kiến họ sẽ hạ cánh xuống Mexico vào Chủ nhật (7/6). Iran chọn Mexico làm nơi đóng quân xuyên suốt giải đấu ở Bắc Mỹ, trong khi toàn bộ ba trận đấu thuộc vòng bảng của họ đều sẽ được tổ chức trên đất Mỹ.

Ban đầu Iran dự định thiết lập đại bản doanh ngay tại Mỹ. Tuy nhiên, do những leo thang căng thẳng từ cuộc chiến ở Trung Đông mà đội tuyển đã phải dời trại huấn luyện sang quốc gia láng giềng với Mỹ là Mexico.

Đội tuyển Iran sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch World Cup bằng trận mở màn gặp New Zealand vào ngày 16/6 tại Los Angeles. Trong các lượt trận tiếp theo của vòng bảng, họ sẽ tiếp tục đối đầu với Bỉ (cũng tại Los Angeles) và cuối cùng là chạm trán Ai Cập tại Seattle.