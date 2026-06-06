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Ngôi sao tấn công Đức thất vọng vì lỡ cơ hội dự World Cup phút cuối

Tiểu Phùng

TPO - Ngôi sao tấn công trẻ 18 tuổi Lennart Karl bị gạch tên ngay trước thềm World Cup 2026 tại Mỹ vì chấn thương.

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Karl lỡ cơ hội dự World Cup 2026 vì chấn thương

Karl bỏ dở buổi tập của đội tuyển Đức hôm 5/6 và được đưa đi kiểm tra y tế, chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả bác sĩ đưa ra rất xấu, anh bị rách bó cơ và không thể kịp bình phục cho World Cup 2026.

HLV Julian Nagelsmann ban đầu cho biết sẽ chờ kết quả cuối cùng để ra quyết định nhưng ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá Đức đã triệu tập bổ sung tiền vệ Assan Ouedraogo để thay thế.

Trên trang cá nhân, tiền vệ thuộc biên chế Bayern Munich không giấu được sự thất vọng khi cho biết, anh đã chuẩn bị mọi thứ để dự World Cup. "Nỗi đau thật khó tả khi lỡ giải đấu lớn nhất thế giới"-Karl viết.

HLV Nagelsmann đã lên tiếng chia sẻ và động viên Karl khi cho rằng anh còn trẻ để hướng đến các cơ hội khác trong tương lai.

Karl được dự báo có thể trở thành gương mặt trẻ toả sáng ở World Cup 2026. Trong màu áo Bayern Munich mùa giải qua, Karl ghi 9 bàn và có 7 kiến tạo trên mọi mặt trận. Sở hữu chân trái kỹ thuật và tốc độ tốt, Karl giúp ông Nagelsmann thêm phương án bên hành lang trái.

Chuẩn bị cho World Cup 2026, đội tuyển Đức sẽ có trận giao hữu với chủ nhà Mỹ tại Chicago lúc 1h45 ngày 7/6. Đây là dịp để HLV Nagelsmann hoàn thiện đội hình, chiến thuật của đội bóng.

Tiểu Phùng
#World Cup 2026 #đội tuyển Mỹ #Lennart Karl #Nagelsmann #Đức

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