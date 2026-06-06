FIFA ra 'tối hậu thư' cho 60 CĐV bất ngờ nhận vé ‘miễn phí’ xem World Cup

TPO - FIFA buộc 60 cổ động viên thanh toán tiền cho những tấm vé World Cup vô tình được cấp 'miễn phí' do lỗi hệ thống. Nếu phớt lờ mệnh lệnh, những tấm vé trong tài khoản của các CĐV may mắn sẽ bị xóa sổ.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa phát đi yêu cầu thanh toán đối với những cổ động viên vô tình nhận được vé xem World Cup 2026 với giá 0 USD. Theo đó, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới thừa nhận đã có sự cố kỹ thuật trên website bán vé chính thức cho World Cup 2026. Lỗi trục trặc trong bước hoàn tất thanh toán vô tình cấp phát những tấm vé đắt đỏ với mức giá 0 USD cho 60 người.

Trong thông báo chính thức được đưa ra, FIFA xác nhận: "Vào ngày 3/6, chúng tôi đã liên hệ với khoảng 60 CĐV liên quan đến những tấm vé World Cup được phân bổ miễn phí do lỗi thanh toán".

Toàn bộ số vé gặp sự cố đều thuộc các trận đấu vòng bảng diễn ra tại Toronto, một trong hai thành phố của Canada tham gia đăng cai World Cup 2026 cùng Mỹ và Mexico (diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7).

Tuy nhiên, thay vì chấp nhận thiệt hại, như một cách "tặng quà" bất đắc dĩ do lỗi của chính mình, FIFA đã gửi "tối hậu thư" cứng rắn tới CĐV. 60 CĐV tưởng chừng đã nhận món quà "trên trời rơi xuống", giờ có đúng 7 ngày để móc hầu bao thanh toán toàn bộ chi phí. Nếu từ chối, những tấm vé trên lập tức bị thu hồi và xóa vĩnh viễn khỏi tài khoản của họ.

Sự cố website bán vé mới nhất của FIFA chỉ là bề nổi của tảng băng chìm ngập trong những lùm xùm bủa vây khâu bán vé World Cup 2026. Mới đây, Tổng chưởng lý bang New York, bà Letitia James và Tổng chưởng lý bang New Jersey, bà Jennifer Davenport, khởi xướng một cuộc điều tra pháp lý nhắm vào khâu bán vé World Cup 2026 của FIFA.

Chính quyền New Jersey đã phát lệnh trát hầu tòa đối với FIFA sau khi báo chí phanh phui hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào tổ chức đứng đầu hệ thống bóng đá.

Cụ thể, FIFA bị nghi ngờ sử dụng các thủ thuật để thổi phồng giá vé giải đấu bất hợp lý. Không dừng lại ở đó, nhiều báo cáo chỉ ra tổ chức này có dấu hiệu cố tình cung cấp thông tin sai lệch, lừa dối người mua về vị trí khuất tầm nhìn của các ghế ngồi trên sân. Sự cố trong khâu bán vé chỉ là một trong những lùm xùm của FIFA trước World Cup 2026. Mới đây, FIFA còn bị chỉ trích vì cấm CĐV chuẩn bị sẵn chai nước để mang vào sân.