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Giao hữu World Cup Mỹ vs Đức, 01h30 ngày 7/6: Châu chấu khó đá xe tăng

Tiểu Phùng

TPO - Đội chủ nhà Mỹ sẽ có dịp thử lửa trước thềm World Cup 2026 với trận giao hữu diễn ra tại Chicago lúc 1h30 ngày 7/6 trước Đức.

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Đức hướng đến World Cup 2026 với mạch bất bại ấn tượng

Với tư cách chủ nhà, đội tuyển Mỹ đang trong giai đoạn hoàn thiện các mảnh ghép cuối và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào cuộc đua. Tuy nhiên khi World Cup đã cận kề, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino đang gây nên khá nhiều sự e ngại.

Mỹ vừa thắng sít sao Senegal 3-2 cách đây không lâu, nhưng trước đó đã thua liên tiếp trước Bỉ và Bồ Đào Nha. Trong chuỗi giao hữu gần đây, họ thắng 5, hoà 1 và thua 3 trận.

Thống kê cho thấy sự chênh lệch hoàn toàn về đối đầu giữa đôi bên khi Đức thắng 5 trong 7 lần chạm trán. Lần gần nhất Mỹ giành chiến thắng trước Đức là vào năm 2015 và nếu như phong độ của đội chủ nhà đang khá phập phù thì chiều ngược lại, Đức lại đang rất vào "phom".

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Cụ thể, Xe tăng đã toàn thắng cả 8 trận trước thềm World Cup 2026, gồm 3 trận giao hữu gần đây nhất. Đoàn quân của Nagelsmann vượt qua vòng loại khu vực châu Âu với ngôi đầu bảng và vừa có chiến thắng đậm 4-0 trước Phần Lan hồi tuần trước.

Ba tuyến của Đức được vận hành một cách nhuần nhuyễn nhờ khả năng cơ động cao của tuyến tiền vệ. Sự cân bằng giữa các tuyến giúp Đức chơi hiệu quả trong tấn công, đồng thời cũng rất vững chắc trong khâu phòng ngự. Trong chuỗi chiến thắng vừa qua, họ ghi tới 27 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần.

Chơi trên sân nhà, trận đấu của Mỹ chắc chắn sẽ thu hút đông đảo các CĐV cổ vũ. HLV Pochettino có thể tung đội hình mạnh vào sân.

Tuy nhiên với tính chất 1 trận giao hữu, HLV Nagelsmann dự báo sẽ để các cầu thủ "thả lỏng" nhằm đảm bảo điểm rơi phong độ đúng thời điểm cần thiết. Ngoài Lennart Karl vắng mặt vì chấn thương, Đức có thể để tiền đạo Deniz Undav và thủ môn Manuel Neuer nghỉ ngơi để bình phục hoàn toàn chấn thương.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Đức

Mỹ : Turner; Ream, McKenzie, Freeman; Robinson, Adams, Berhalter, Dest; Pulisic, Pepi, Reyna

Đức : Baumann; Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich; Pavlovic, Nmecha; Wirtz, Musiala, Sane; Woltemade

Dự đoán tỷ số: Mỹ 1-2 Đức

Tiểu Phùng
#World Cup 2026 #đội tuyển Mỹ #Nagelsmann #đội tuyển Đức #World cup #giao hữu world cup

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