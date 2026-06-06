Tuyển golf trẻ Việt Nam vô địch mùa giải đầu tiên Viet - Sing Junior Alliance Cup 2026

TPO - Sau ba ngày tranh tài sôi nổi tại Long Biên Golf Course, đội tuyển golf trẻ Việt Nam đã xuất sắc đăng quang tại mùa giải đầu tiên của Viet - Sing Junior Alliance Cup 2026 với chiến thắng áp đảo 21-3 trước đội tuyển trẻ Singapore.

Đội tuyển golf trẻ Việt Nam ăn mừng chức vô địch.

Bước vào ngày thi đấu cuối cùng (5/6), tuyển Việt Nam nắm lợi thế rất lớn khi dẫn trước 11-1 sau hai nội dung Four-ball và Foursomes. Khoảng cách 10 điểm giúp đội chủ nhà chỉ cần giành thêm 1,5 điểm trong 12 trận Singles Match để chạm tay vào chức vô địch.

Các golfer trẻ Việt Nam nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bùi Tố Uyên là người mang về điểm số đầu tiên trong ngày với chiến thắng 4&3 trước Zara Emelyn. Dù Singapore sau đó rút ngắn cách biệt bằng trận thắng 3&2 của Avelyn Tan trước Đoàn Đan Thanh, thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ nhà.

Khoảnh khắc quyết định đến từ Lê Chúc An. Với chiến thắng thuyết phục 7&6 trước Chloe Ng, Chúc An giúp tuyển Việt Nam nâng tổng tỷ số lên 13-2, qua đó chính thức giành chức vô địch bất chấp kết quả của những trận đấu còn lại.

Đội tuyển golf trẻ Singapore.

Sau khi ngôi vô địch được xác định, các golfer hai đội vẫn tiếp tục cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn đến tận những hố đấu cuối cùng. Tuyển Việt Nam giành thêm các chiến thắng của Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Viết Gia Hân, Thân Bảo Nghi, Lưu Minh Đức, Nguyễn Bảo Phát, Nguyễn Văn Hòa, Phạm Thế Nam và Nguyễn Quốc Bảo Huy. Phía Singapore có thêm một điểm nhờ chiến thắng 2&1 của Umar Elffy trước Phạm Minh Hải.

Khép lại giải đấu, đội tuyển trẻ Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 21-3, trở thành nhà vô địch đầu tiên trong lịch sử Viet - Sing Junior Alliance Cup.

Không chỉ là sân chơi đối kháng quốc tế dành cho các golfer trẻ, Viet - Sing Junior Alliance Cup 2026 còn đóng vai trò cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị và tạo thêm cơ hội cọ xát cho thế hệ vận động viên kế cận của hai quốc gia.

Chất lượng chuyên môn, tinh thần thi đấu fair-play cùng những trải nghiệm đáng nhớ đã góp phần tạo nên một mùa giải đầu tiên thành công, mở ra kỳ vọng về một sự kiện thường niên giàu ý nghĩa cho golf trẻ khu vực.

​