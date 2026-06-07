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Thể thao

Argentina chia nửa buồn vui trước World Cup: Đón Messi trở lại, tiễn trung vệ quan trọng về nước vì chấn thương

Đặng Lai

TPO - Trong ngày 6/6, đội tuyển Argentina đã nhận 2 thông tin quan trọng liên quan đến lực lượng trước thềm World Cup 2026: một buồn, một vui!

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LĐBĐ Argentina xác nhận trung vệ Leonardo Balerdi sẽ lỡ hẹn với World Cup 2026 do chấn thương. "Hậu vệ Leonardo Balerdi đã dính chấn thương cơ dép ở phần bắp chân phải và sẽ không thể góp mặt trong thành phần đội hình tham dự World Cup", thông báo từ cơ quan này ghi rõ.

Đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Scaloni. Trong thời gian qua, Balerdi đã có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ ở Marseille, chứng minh được năng lực đọc tình huống và đánh chặn xuất sắc.

Anh được kỳ vọng sẽ là nhân tố then chốt mang đến sự chắc chắn, gia tăng chiều sâu cho hàng thủ. Năm 2025, tuyển Argentina thi đấu 7 trận thì Balerdi góp mặt ở 5. Anh chính là hậu vệ cao nhất trong danh sách tham dự VCK của Argentina. Vắng trung vệ cao 1m87 này, đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn ở các pha bóng bổng.

Việc vắng mặt Balerdi vào phút chót cũng buộc ban huấn luyện phải gấp rút cấu trúc lại hệ thống phòng ngự trong thời gian ngắn ngủi, đồng thời tạo ra áp lực cày ải lớn hơn lên vai các trụ cột còn lại như Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Cristian Romero...

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Messi đủ thể lực đá 3 trận vòng bảng

Dù vậy, giữa những lo lắng nơi hàng thủ, tuyển Argentina lại nhận được một cú hích tinh thần từ mặt trận tấn công. Lionel Messi đang cho thấy những dấu hiệu hồi phục cực kỳ tích cực sau chấn thương cơ mà anh gặp phải trong màu áo Inter Miami.

HLV Lionel Scaloni vừa lên tiếng trấn xác nhận tiến trình bình phục của Messi đang "tiến triển suôn sẻ". Để giúp Messi dần tìm lại nhịp độ và cảm giác bóng thi đấu tốt nhất, ban huấn luyện dự kiến sẽ tung anh vào sân một vài phút trong trận giao hữu chạy đà quan trọng gặp Honduras vào sáng 7/6.

Ở độ tuổi 39, dù thể lực không còn sung mãn, nhưng nhãn quan chiến thuật và khả năng định đoạt trận đấu của Messi vẫn là thứ vũ khí tối thượng. Việc anh có thể xỏ giày ra sân thi đấu, trước mắt là trận gặp Honduras, sau là 3 trận vòng bảng World Cup, sẽ tạo nên cú hích về mặt chuyên môn cho nhà đương kim vô địch Argentina.

Đặng Lai
#Argentina #World Cup 2026 #Messi #Balerdi #đội tuyển Argentina #chấn thương #tin tức WC #World Cup

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