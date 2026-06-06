Đường đến World Cup 2026 của Argentina: Bảo vệ ngai vàng, thử thách cực đại!

TPO - Đường đến World Cup 2026 của Argentina: Cơ hội, lực lượng, lịch thi đấu. Với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới và nhà vô địch Nam Mỹ, Argentina đến với giải đấu năm 2026 bằng một vị thế hoàn toàn khác biệt. Tại kỳ World Cup có thể là điệu nhảy cuối cùng của Lionel Messi, đoàn quân xứ Tango đang tràn đầy quyết tâm bảo vệ thành công ngai vàng.

Tiêu chí

Thông tin chi tiết

Vị trí trên BXH FIFA

3

Liên đoàn trực thuộc

CONMEBOL

HLV trưởng

Lionel Scaloni

Đội trưởng

Lionel Messi

Số lần dự World Cup

19 lần

Thành tích tốt nhất

Vô địch (1978, 1986, 2022)

Thành tích World Cup gần nhất

Vô địch

Cách giành vé dự VCK

Vượt qua vòng loại khu vực Nam Mỹ

Ngôi sao đáng chú ý

Lionel Messi, Mac Allister, Julian Alvarez

Mục tiêu thực tế tại World Cup 2026

Vô địch



Con đường đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026 của Argentina là một chiến dịch vòng loại phô diễn sức mạnh tuyệt đối. Khác với những chiến dịch trầy trật trong quá khứ, họ bước vào vòng loại Nam Mỹ với sự tự tin cao độ của nhà đương kim vô địch thế giới.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, Argentina duy trì được phong độ hủy diệt, đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ trong khu vực. Họ thi đấu ung dung, chắt chiu từng điểm số và biến vòng loại thành sân khấu để lắp ghép các nhân tố mới, qua đó sớm giành tấm vé tới Bắc Mỹ một cách vô cùng thuyết phục.

Argentina giành vé sớm tới 5 lượt trận, bỏ cách đội xếp nhì vòng loại tới 9 điểm và bỏ xa kình địch Brazil tới 10 điểm. Những con số trên phản ánh sức mạnh của Argentina trên hành trình đã qua.

Lối chơi của Argentina là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất kỹ thuật hào hoa của Nam Mỹ và tính kỷ luật, thực dụng của bóng đá hiện đại. Hệ thống chiến thuật ưa thích của họ thường là 4-3-3 hoặc 4-4-2, được vận hành một cách linh hoạt tùy thuộc vào diễn biến trên sân.

Cách triển khai bóng của La Albiceleste vô cùng mượt mà, xoay quanh một hàng tiền vệ cơ động và giàu sức chiến đấu. Khả năng kiểm soát bóng, thoát pressing và luân chuyển nhịp độ trận đấu được thực hiện xuất sắc bởi bộ ba Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và De Paul. Phía trên, mọi đường lên bóng cuối cùng đều qua chân nhạc trưởng Lionel Messi.

Với nhãn quan chiến thuật thiên tài, Messi được thi đấu hoàn toàn tự do để tung ra những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương hoặc tự mình dứt điểm. Sự gắn kết tuyệt đối và tinh thần chiến đấu hy sinh vì tập thể chính là chìa khóa tạo nên sức mạnh bất khả chiến bại của Argentina.

Ngôi sao đáng chú ý

Lionel Messi: Biểu tượng đương đại và là nguồn cảm hứng bất tận của bóng đá xứ Tango. Dù đã lớn tuổi, cái chân trái ma thuật, tư duy chiến thuật thiên tài cùng tầm ảnh hưởng khổng lồ của Messi vẫn là kim chỉ nam dẫn lối cho thế hệ trẻ trên con đường bảo vệ ngôi vương. Messi tiến tới giải đấu với phong độ hủy diệt khi anh ghi 13 bàn sau 15 trận cho Inter Miami, cho thấy anh đang sẵn sàng chinh phục giải đấu.

Alexis Mac Allister: Trái tim nơi tuyến giữa của đội tuyển. Sự thông minh, nhãn quan nhạy bén cùng khả năng công thủ toàn diện giúp tiền vệ thuộc biên chế Liverpool điều tiết nhịp độ trận đấu và mở ra các phương án tấn công đa dạng.

Julian Alvarez: Tiền đạo của Atletico Madrid đang dần thay thế vị trí dẫn dắt hàng công của đàn anh Messi. Anh đi bóng tốt, dứt điểm sắc sảo và cũng cực kỳ hiệu quả ở bài đá phạt hàng rào. Sự toàn năng của Alvarez sẽ là vũ khí hữu hiệu của Argentina.

Tinh thần tập thể vô đối: Chưa bao giờ người ta thấy một tuyển Argentina đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì nhau nhiều như dưới triều đại Scaloni. Với Messi là đầu tàu, gần như đội bóng này luôn nhìn về một hướng, luôn đồng lòng vượt qua những khó khăn lớn nhất.

Hàng tiền vệ đẳng cấp thế giới: Khả năng cầm nhịp, thoát pressing và kiến thiết từ tuyến giữa của Argentina hiện tại được đánh giá là toàn diện và biến ảo bậc nhất thế giới. Họ cũng sở hữu những "máy quét" chất lượng như De Paul, Exequiel Palacios.

Bản lĩnh của nhà vua: Việc liên tục chinh phục các danh hiệu lớn giúp họ trút bỏ hoàn toàn gánh nặng tâm lý, thi đấu với sự điềm tĩnh và bản lĩnh của những nhà vô địch thực thụ.

Sự phụ thuộc vào Lionel Messi: Dù tập thể đã đồng đều hơn, nhưng việc thiếu vắng Messi hoặc khi anh bị phong tỏa hoàn toàn đôi khi vẫn để lại sự thiếu đột biến trong cách vận hành mặt trận tấn công.

Gánh nặng tuổi tác ở hàng thủ: Một số trụ cột phòng ngự như Tagliafico, Otamendi đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, tiềm ẩn nguy cơ hụt hơi khi phải đối đầu với những cầu thủ tấn công giàu tốc độ. Hơn nữa, tại World Cup 2026, họ phải đá nhiều trận hơn, di chuyển khoảng cách xa hơn giữa các địa điểm thi đấu. Đó là điều không hề dễ chịu với đội hình gồm nhiều lão tướng của đội bóng này.

Áp lực bảo vệ ngôi vương: Giữ được đỉnh cao luôn khó hơn là chạm tới nó. Áp lực phải bảo vệ chiếc cúp vàng danh giá trên đất Bắc Mỹ có thể trở thành một rào cản vô hình về mặt tâm lý.

Lịch thi đấu vòng bảng của Argentina

16/06/2026: Argentina vs Algeria (sân Kansas City)

22/06/2026: Áo vs Argentina (sân Dallas)

27/06/2026: Argentina vs Jordan (sân Dallas)

Cơ hội đi tiếp và mục tiêu thực tế

Với vị thế của nhà đương kim vô địch và lực lượng hiện tại, việc vượt qua vòng bảng gần như là nhiệm vụ hiển nhiên và hoàn toàn nằm trong tầm tay của Argentina. Họ sẽ là đội bóng mà mọi đối thủ đều muốn đánh bại, nhưng cũng là chướng ngại vật khổng lồ cực kỳ khó vượt qua.

Mục tiêu thực tế của thầy trò Lionel Scaloni không gì khác ngoài việc bảo vệ thành công chức vô địch. Nhưng khi World Cup mở rộng và số trận đấu nhiều hơn, trong khi đội hình Argentina luống tuổi hơn, e rằng nhiệm vụ ấy là quá sức với họ.