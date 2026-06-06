Nhận định Australia vs Thụy Sỹ, 02h00 ngày 7/6: Bước chạy đà cuối cùng

TPO - Nhận định bóng đá Australia vs Thụy Sỹ, giao hữu tiền World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả Australia và Thụy Sỹ đã có mặt ở Mỹ để chuẩn bị cho VCK. Trận đấu trên sân vận động Snapdragon vào đêm nay sẽ mang tính chất như một bài "test" tổng duyệt trước khi cả hai bước vào chiến dịch.

Đội tuyển xứ sở đồng hồ đến với World Cup 2026 mang theo chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng khi vượt qua vòng loại với thành tích bất bại. Tại giải đấu năm nay, họ nằm ở bảng B cùng Qatar, Bosnia-Herzegovina và đồng chủ nhà Canada.

Trong 8 kỳ tham dự các giải đấu lớn gần nhất, Thụy Sỹ thường xuyên phải ngậm ngùi dừng bước ở vòng 16 đội hoặc sớm hơn. Chính vì vậy, đội bóng này đạt mục tiêu phải tiến xa ít nhất tới vòng tứ kết.

Trước khi bay sang Mỹ, Thụy Sỹ đã có màn thị uy sức mạnh trước Jordan với các bàn thắng do công Dan Ndoye, Breel Embolo, Christian Fassnacht và người đội trưởng mẫn cán Granit Xhaka. Tuy nhiên, sự cố hậu cần đã khiến tiền đạo chủ lực Breel Embolo - người vừa ghi bàn thắng quốc tế thứ 24 - bị chậm visa và đến Mỹ muộn. Sự vắng mặt này sẽ mở ra cơ hội trên hàng công cho Zeki Amdouni hoặc Cedric Itten.

Ở tuyến giữa, sức mạnh của Thụy Sỹ vẫn được đảm bảo tuyệt đối nhờ vai trò thủ lĩnh của Granit Xhaka, người chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ tư liên tiếp, cùng sự hỗ trợ đắc lực của đồng đội lâu năm Remo Freuler.

Bên kia chiến tuyến, Socceroos mang đến giải đấu một bộ mặt hoàn toàn mới dưới thời HLV Tony Popovic. Sau khi nhận lại chiếc ghế nóng từ Graham Arnold, Popovic đã gò các học trò vào một lối chơi kỷ luật và xây dựng cấu trúc phòng ngự kín kẽ.

Với hệ thống vận hành kỷ luật, chắc chắn, Australia nhắm tới mục tiêu lịch sử: Giành chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out World Cup. Dĩ nhiên, họ phải sống sót qua vòng bảng khó nhằn cùng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay.

Phong độ của Australia trong năm 2026 khá tươi sáng khi họ đã đánh bại Cameroon và Curacao (ghi tới 5 bàn), trước khi nhận thất bại sát nút 0-1 trước Mexico tuần qua. Dù hàng công vốn là điểm yếu cố hữu, song hy vọng đang được thắp lên nhờ những tài năng trẻ thi đấu tại Anh như Nestory Irankunda (Watford) và Mo Toure (Norwich). Bên cạnh đó, sao trẻ Cristian Volpato, cựu tiền đạo Roma vừa chuyển quốc tịch từ Italia, cũng là một nhân tố hứa hẹn.

Hôm nay, tiền đạo Kusini Yengi phải ngồi ngoài vì chấn thương đùi, còn chân sút kỳ cựu Martin Boyle đã bị gạch tên. Tuy nhiên với những lựa chọn hiện tại, Australia vẫn đủ khả năng gây ra khó khăn cho đối phương.