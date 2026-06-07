Nhận định SHB Đà Nẵng vs Thanh Hóa, 18h00 ngày 7/6: Chủ nhà chiếm ưu thế

TPO - Nhận định bóng đá SHB Đà Nẵng vs Thanh Hóa, LPBank V.League 1 2025/26 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đà Nẵng có quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng sông Hàn chỉ cần đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà để tự định đoạt số phận. Trong khi đó, đối thủ của họ đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và không còn nhiều động lực ở trận đấu khép lại mùa giải.

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SHB Đà Nẵng sẽ trụ hạng nếu đánh bại Thanh Hóa.

Nhận định SHB Đà Nẵng vs Thanh Hóa

Trận hòa trước Hà Tĩnh ở vòng 25 không chỉ giúp SHB Đà Nẵng duy trì hy vọng ở lại V.League mà còn mang đến lợi thế lớn trước vòng đấu cuối cùng. Sau 25 vòng, cuộc chiến tránh suất xuống hạng trực tiếp chỉ còn là câu chuyện của ba đội gồm Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TP.HCM. Cả ba đội đều đang sở hữu cùng 21 điểm. Tuy nhiên, nếu xét theo các chỉ số phụ, đặc biệt là thành tích đối đầu trực tiếp, Đà Nẵng lại đang chiếm ưu thế rõ rệt. Chỉ cần đánh bại Thanh Hóa, đội chủ sân Chi Lăng sẽ chắc chắn hoàn thành mục tiêu trụ hạng mà không cần phải chờ đợi hay quan tâm đến kết quả từ các sân đấu khác. Đà Nẵng còn có cơ sở để tự tin khi được chơi trên sân nhà ở trận đấu quyết định.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa bước vào trận đấu này với tâm thế hoàn toàn khác. Đội bóng xứ Thanh đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng từ vòng đấu trước. Tinh thần thi đấu kiên cường, sự đoàn kết và khả năng vượt khó chính là những yếu tố giúp Thanh Hóa trụ vững ở V.League. Không ít lần trong mùa giải năm nay, đội bóng xứ Thanh phải đối diện với những thử thách tưởng như có thể đánh gục họ. Thế nhưng bằng ý chí và nỗ lực tập thể, Thanh Hóa vẫn tìm được cách vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bối cảnh ấy, trận đấu cuối cùng với Đà Nẵng phần nào mang tính chất thủ tục đối với đội khách. Mặc dù ban huấn luyện vẫn yêu cầu các cầu thủ duy trì sự chuyên nghiệp và thi đấu với tinh thần cao nhất, nhưng rất khó để đòi hỏi Thanh Hóa có thể nhập cuộc với tâm thế quyết tử như đối thủ.

Ngược lại, Đà Nẵng đang đứng trước trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Với họ, đây không đơn thuần là 90 phút cuối cùng mà còn là cơ hội để tự quyết số phận sau một mùa giải đầy sóng gió. Khi một bên còn nguyên động lực chiến đấu và bên kia đã hoàn thành mục tiêu, lợi thế về mặt tinh thần rõ ràng đang nghiêng về đội chủ sân Chi Lăng.

Nếu tận dụng tốt cơ hội, Đà Nẵng hoàn toàn có thể khép lại cuộc đua trụ hạng bằng một chiến thắng trước Thanh Hóa. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội bóng sông Hàn sẽ không phải chờ đợi bất kỳ phép màu nào từ các sân đấu khác để tiếp tục góp mặt ở V.League mùa giải tới.

Phong độ SHB Đà Nẵng vs Thanh Hóa

Phong độ của SHB Đà Nẵng trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Thanh Hóa trong 5 trận đấu gần nhất.

5 lần đối đầu gần nhất giữa SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa.

Thông tin lực lượng SHB Đà Nẵng vs Thanh Hóa

SHB Đà Nẵng thiếu vắng Vũ Văn Sơn vì án treo giò.

Thanh Hóa không có sự phục vụ của Ngọc Tân, Odilzhon.

Đội hình dự kiến SHB Đà Nẵng vs Thanh Hóa

SHB Đà Nẵng: Văn Toản, Hồng Phúc, Ngọc Hải, Phi Long, Duy Cương, Duy Thắng, Phi Hoàng, Brandon Lopez, Minh Quang, Nguyên Hoàng, Makaric.

Thanh Hóa: Y Êli Niê; Minh Đoàn, Bá Tiến, Văn Thắng, Văn Lợi, Đình Huyên, Ngọc Quý, Ngọc Hà, Quốc Phương, Văn Hoàn, Ngọc Mỹ.

Dự đoán tỷ số SHB Đà Nẵng 1-0 Thanh Hóa