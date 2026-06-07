Ươm mầm tài năng từ sân chơi bóng đá trẻ Nghệ An

TPO - Không chỉ là ngày hội thể thao sôi động của tuổi thơ xứ Nghệ, giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và PTTH Nghệ An lần thứ 27 còn là sân chơi giàu truyền thống, góp phần phát hiện, ươm mầm nhiều tài năng bóng đá cho tỉnh nhà và cả nước.

Chiều 6/6, chương trình giao lưu với cầu thủ và bốc thăm thi đấu Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và PTTH Nghệ An lần thứ 27 năm 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với những cầu thủ trưởng thành từ chính sân chơi Cúp Báo Nghệ An gồm HLV Âu Văn Hoàn, thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ Lê Nguyên Hoàng. Từ những trải nghiệm thực tế, các khách mời đã chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ và truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí đang nuôi dưỡng ước mơ sân cỏ.

Các khách mời giao lưu tại chương trình.

Theo các khách mời, Cúp Báo không chỉ là nơi phát hiện tài năng mà còn giúp các em rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và ý chí vượt qua khó khăn. HLV Âu Văn Hoàn cho rằng giải đấu giúp các em học cách thi đấu, học cách vượt qua thất bại và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá.

Thủ môn Cao Văn Bình chia sẻ những áp lực khi còn là cậu bé đứng trong khung gỗ tại giải đấu năm 2016, đồng thời khẳng định chính những trận đấu ở Cúp Báo đã giúp anh trưởng thành hơn.

Trong khi đó, trung vệ Lê Nguyên Hoàng nhấn mạnh giá trị của tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp cùng đồng đội và ý chí không bỏ cuộc.

Bốc thăm chia bảng, lịch thi đấu.

Sau phần giao lưu, Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm chia bảng và công bố lịch thi đấu mùa giải năm nay.

Ở lứa tuổi nhi đồng, 26 đội bóng được chia thành 8 bảng đấu. Đáng chú ý, bảng A được đánh giá là bảng đấu khó khăn khi có sự góp mặt của Yên Thành, Quỳ Hợp, Thành Vinh và Tam Hợp. Trong khi đó, đương kim vô địch Hoàng Mai nằm ở bảng H cùng An Châu và Đại Đồng.

Ở lứa tuổi thiếu niên, 20 đội bóng được chia thành 6 bảng. Bảng A gồm Tam Hợp, Quỳnh Anh, Quỳnh Phú và Vạn An; bảng B có Thành Vinh, Hưng Nguyên Nam, Vinh Phú và Thiên Nhẫn. Với tương quan lực lượng khá cân bằng, vòng bảng ở cả hai lứa tuổi được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn và quyết liệt ngay từ những trận đấu đầu tiên.

Giải bóng là sân chơi giàu truyền thống, góp phần phát hiện, ươm mầm nhiều tài năng bóng đá trẻ.

Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và PTTH Nghệ An lần thứ 27 và các lớp năng khiếu cơ sở năm 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 14/6, quy tụ 46 đội bóng với gần 600 vận động viên đến từ 32 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Được tổ chức từ năm 1996, giải đấu đã trở thành sân chơi truyền thống dành cho thiếu niên, nhi đồng xứ Nghệ. Qua gần 30 năm, nhiều cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như Văn Quyến, Công Vinh, Quế Ngọc Hải, Văn Đức, Xuân Mạnh, Đình Bắc... đã trưởng thành từ sân chơi này. Trung bình mỗi mùa giải có từ 25 đến 30 cầu thủ được tuyển chọn vào các đội trẻ Sông Lam Nghệ An.

Lễ khai mạc giải sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 8/6 và lễ bế mạc, trao giải được tổ chức vào ngày 14/6 tại Sân vận động Vinh. Ngoài các giải thưởng tập thể và cá nhân, Ban Tổ chức còn hỗ trợ kinh phí cho các đội tham dự và trao quà cho các cầu thủ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của giải đấu.