Lịch sử World Cup 2014: Nỗi đau của Lionel Messi

World Cup 2014 diễn ra tại 12 sân vận động thuộc 12 thành phố ở Brazil từ ngày 12/6 đến 13/7 với sự tham dự của 32 đội tuyển. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, quốc gia Nam Mỹ này được đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần đầu, họ làm chủ nhà vào năm 1950.

Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, siêu sao Lionel Messi đã có tất cả các danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ CLB cùng Barcelona. Đồng thời, “M10” cũng có nhiều giải thưởng cá nhân cao quý. Đáng chú ý nhất là 4 Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, trong màu áo ĐTQG, Messi lại chưa một lần được nâng cao chiếc cúp vô địch. Thành tích đáng chú ý nhất của “La Pulga” cùng ĐT Argentina tính đến thời điểm bấy giờ là giành vị trí á quân Copa America 2007.

Vì vậy, Messi rất khát khao có thể đăng quang ngôi vô địch World Cup 2014. Ở giải đấu này, HLV Alejandro Sabella mang tới Brazil đội hình gồm nhiều hảo thủ như Ezequiel Garay, Martin Demichelis, Pablo Zabaleta, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Sergio Aguero, Messi, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi.

Sự thất vọng của Messi và các đồng đội sau trận chung kết.

Tại World Cup 2014, Argentina nằm ở bảng F cùng Nigeria, Bosnia & Herzegovina và Iran. Trận mở màn, "Albiceleste" nhẹ nhàng vượt qua Bosnia & Herzegovina với tỷ số 2-1 nhờ tình huống phản lưới nhà của Sead Kolasinac (3') và pha làm bàn của Messi (65'). Bàn duy nhất của Bosnia đến từ Vedad Ibisevic (85').

Lượt trận thứ 2, Argentina đã rất vất vả mới có thể giành thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Iran nhờ tình huống toả sáng của Messi vào phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2.

Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, Argentina vượt qua Nigeria với tỷ số 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Trận này, Messi tiếp tục toả sáng với cú đúp vào phút thứ 3 và 45+1. Bàn còn lại của đại diện Nam Mỹ đến từ Marcos Rojo (50'). Bên phía “Đại bàng xanh”, Ahmed Musa ghi cả 2 bàn ở phút thứ 4 và 47.

Toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, Argentina đứng đầu bảng F và đối đầu với đội nhì bảng E là Thuỵ Sĩ. Kết quả là họ đã rất vất vả mới có thể đánh bại “Rossocrociati” sau 120 phút với tỷ số tối thiểu 1-0. Angel Di Maria (118’) là người ghi bàn duy nhất ở trận này.

Messi rơi lệ khi Argentina thua Đức ở trận chung kết.

Bước vào vòng bán kết, Argentina tiếp tục giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là ĐT Bỉ. Tiền đạo Gonzalo Higuain là người toả sáng với bàn thắng duy nhất ngay phút thứ 8.

Trong trận bán kết, Argentina và Hà Lan hoà nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu. Bước vào loạt sút phạt đền, các học trò HLV Sabella giành thắng lợi 4-2. Cả Messi, Garay, Aguero và Maxi Rodriguez đều thực hiện thành công quả 11m. Bên phía “Cơn lốc màu da cam”, chỉ có Arjen Robben và Wesley Sneijder chiến thắng được thủ môn Sergio Romero. Ron Vlaar cùng Dirk Kuyt đá không thành công.

Chiến thắng nghẹt thở này đưa Argentina chạm trán ĐT Đức trong trận chung kết. Tuy gặp phải sức ép rất lớn từ “Cỗ xe tăng” nhưng hàng thủ Argentina vẫn đứng vững và khiến đối thủ phải bước vào thi đấu hiệp phụ sau khi hoà 0-0 qua 90 phút.

Đáng tiếc là khi trận đấu bước vào phút 113, tiền vệ Mario Gotze có pha khống chế bóng bằng ngực sau đường chuyền từ bên cánh trái của Andre Schurrle trước khi dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Sergio Romero ở cực ly gần, ấn định chiến thắng 1-0 cho ĐT Đức.

Sau khi tiếng còi vãn cuộc của trọng tài Nicola Rizzoli vang lên, các tuyển thủ và Ban huấn luyện tuyển Đức ăn mừng cuồng nhiệt. Trong khi đó, Messi cùng các đồng đội như chết lặng. Thậm chí, “M10” còn cúi gằm mặt và rơi nước mắt.