Sao trẻ Endrick tỏa sáng, Brazil đánh bại Ai Cập trước thềm World Cup

TPO - Sáng 7/6, Brazil đánh bại Ai Cập 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng quyết định của sao trẻ Endrick trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm FIFA World Cup 2026.

Endrick ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.

Đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới hành quân đến Cleveland với sự tự tin cao sau hai chiến thắng giao hữu trước Croatia và Panama.

Ngay phút thứ 7, Selecao đã có bàn mở tỷ số. Từ tình huống phá bóng của thủ môn Mostafa Shobeir, Mohanad Lasheen xử lý chậm chạp, tạo điều kiện để Bruno Guimarães cướp bóng và tung cú dứt điểm chính xác đưa bóng vào góc dưới bên phải khung thành, giúp Brazil vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, Brazil không thể duy trì lợi thế quá lâu. Chỉ bốn phút sau, Ai Cập đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi Mostafa Ziko tận dụng đường chuyền về bất cẩn của Marquinhos, cắt bóng rồi bình tĩnh dứt điểm đánh bại thủ thành Alisson. Đây là bàn thắng thứ hai của Ziko sau hai lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một, Brazil tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng Vinícius Júnior và Igor Thiago đều không thể chiến thắng thủ thành Shobeir. Vinícius cũng có tình huống ngã trong vòng cấm sau va chạm với Mohamed Hany, song trọng tài từ chối cho Brazil hưởng phạt đền.

Guimarães mở tỷ số cho Brazil ngay phút 7.

Bước sang hiệp hai, Ancelotti thực hiện tới 8 sự thay đổi nhân sự và một trong những cầu thủ vào sân đã tạo ra khác biệt. Phút 52, Raphinha thực hiện pha đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi kiến tạo để Endrick tung cú dứt điểm một chạm, đưa Brazil vượt lên dẫn 2-1.

Bên phía Ai Cập, Mohamed Salah được tung vào sân sau giờ nghỉ nhưng không thể tạo nên khác biệt. Cơ hội đáng chú ý nhất của ngôi sao Liverpool là cú sút xa bị đổi hướng khiến bóng đi chệch khung thành.

Chung cuộc, Brazil giành chiến thắng 2-1 trong màn tổng duyệt cuối cùng trước World Cup 2026. Chiến thắng này giúp đoàn quân của Carlo Ancelotti bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với sự tự tin sau ba trận thắng liên tiếp.

Ở trận ra quân, Brazil sẽ chạm trán đội tuyển Morocco, trong khi Ai Cập đối đầu với Bỉ ở bảng đấu của mình.

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