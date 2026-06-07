Đường đến World Cup 2026 của Senegal: Sư tử Teranga vượt núi cao

TPO - Mặc dù rơi vào bảng đấu đầy khó khăn cùng với Na Uy và Pháp, Senegal vẫn có nhiều cơ hội tiến vào vòng loại trực tiếp. Với việc sở hữu dàn hảo thủ đang thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu và kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu lớn, đoàn quân của HLV Pape Thiaw đủ khả năng gây khó khăn cho mọi đối thủ trong bảng I.

Hồ sơ đội tuyển Senegal

Hạng mục Thông tin Liên đoàn CAF HLV trưởng Pape Thiaw Đội trưởng Kalidou Koulibaly Số lần dự World Cup 4 Thành tích tốt nhất Tứ kết (2002) Thành tích World Cup gần nhất Vòng 16 đội (World Cup 2022) Cách giành vé Đi thẳng (Xếp thứ 1 tại bảng B vòng loại khu vực châu Phi) Ngôi sao đáng chú ý Sadio Mane, Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly Mục tiêu thực tế Vòng 16 đội

Hành trình giành vé đến World Cup 2026

Senegal vượt qua vòng loại với thành tích bất bại cả 10 trận đấu, trong đó có 7 chiến thắng. Senegal giành được 24 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai là CHDC Congo hai điểm. Họ chứng tỏ là một đội tuyển sở hữu hàng phòng ngự rất vững chắc khi chỉ để thủng lưới 3 lần. Trong chiến dịch vòng loại, đoàn quân của Pape Thiaw vẫn có đủ sự sắc bén trong khâu tấn công để giành được một loạt chiến thắng sát nút nhưng rất quan trọng.

Phong cách chơi của Senegal

Dưới thời HLV Thiaw, tuyển Senegal không vận hành theo một khuôn mẫu chiến thuật cố định. Thay vào đó, đội bóng Tây Phi ưu tiên sự linh hoạt và khả năng thích nghi, sẵn sàng thay đổi cách tiếp cận tùy thuộc vào đối thủ cũng như diễn biến trên sân.

Khi kiểm soát bóng, Senegal thường triển khai với sơ đồ 4-3-3. Các tiền vệ trung tâm đóng vai trò điều tiết nhịp độ và đảm bảo sự cân bằng ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho các hậu vệ biên dâng cao tham gia hỗ trợ tấn công. Nhờ đó, Senegal thường xuyên tạo ra ưu thế quân số ở hai hành lang cánh, nơi họ tận dụng tốc độ, sức mạnh và khả năng đột phá của các cầu thủ để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Khi chuyển sang trạng thái không bóng, bộ mặt chiến thuật của Senegal lập tức thay đổi. Đội hình được kéo về thành 4-4-2 nhằm gia tăng sức ép ở tuyến đầu. Hai cầu thủ chơi cao nhất chủ động gây áp lực lên hàng thủ đối phương, trong khi các tiền vệ phía sau thu hẹp không gian hoạt động ở trung lộ. Mục tiêu là buộc đối thủ phải thực hiện những đường chuyền dài hoặc các pha xử lý vội vàng, từ đó tạo cơ hội để Senegal giành lại quyền kiểm soát bóng ở những khu vực thuận lợi.

Trong những thời điểm cần bảo vệ thành quả hoặc đối mặt với sức ép lớn, Senegal còn có thể lùi sâu đội hình thành sơ đồ 5-4-1. Một hậu vệ biên sẽ thu hẹp vào trong để hình thành hàng thủ năm người, giúp tăng cường khả năng chống bóng bổng cũng như hạn chế khoảng trống giữa các tuyến. Cấu trúc này mang đến sự chắc chắn, đồng thời khiến đối phương gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống để xuyên phá.

Điểm đáng chú ý nhất trong lối chơi của Senegal chính là khả năng chuyển đổi trạng thái cực kỳ mượt mà. Họ có thể chuyển từ pressing tầm cao sang phòng ngự khối thấp chỉ trong vài nhịp bóng, hoặc nhanh chóng đẩy cao đội hình khi giành lại quyền kiểm soát. Nhờ nền tảng thể lực sung mãn cùng tính kỷ luật chiến thuật cao, các cầu thủ Senegal luôn duy trì được sự gắn kết giữa các tuyến, bất kể đội bóng đang ở trạng thái tấn công hay phòng ngự.

Ngôi sao đáng chú ý

Sadio Mane: Nếu nói về thế hệ vàng của bóng đá Senegal, Mane chắc chắn là cái tên nổi bật nhất. Trước thềm World Cup 2026, ngôi sao sinh năm 1992 tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của đội tuyển quốc gia. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã đi vào lịch sử bóng đá Senegal khi thực hiện thành công quả luân lưu quyết định giúp đội nhà lần đầu tiên đăng quang tại Cúp bóng đá châu Phi năm 2022. Không chỉ vậy, Mane còn ghi dấu ấn với những bàn thắng quan trọng ở các giải đấu lớn liên tiếp và hiện giữ kỷ lục là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Senegal.

Idrissa Gueye: Anh là hiện thân cho sự bền bỉ và ổn định nơi tuyến giữa. Với đội tuyển Senegal, anh là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử, đóng vai trò như "lá phổi" nơi khu trung tuyến. Kinh nghiệm, khả năng đánh chặn và tinh thần chiến đấu của Gueye sẽ là những yếu tố quan trọng giúp Senegal tiến xa tại World Cup 2026.

Kalidou Koulibaly: Ở hàng phòng ngự, Kalidou Koulibaly vẫn được xem là biểu tượng của sự chắc chắn và bản lĩnh. Trung vệ này sở hữu thể hình cao lớn, cùng khả năng tranh chấp ấn tượng cả trên không lẫn ở dưới mặt đất.

Điểm mạnh của Senegal

Khả năng phòng ngự vững chắc: Hàng thủ được dẫn dắt bởi đội trưởng kỳ cựu Kalidou Koulibaly và thủ môn giàu kinh nghiệm như Edouard Mendy. Hàng phòng ngự của Senegal còn có thể hình ấn tượng, khả năng tranh chấp bóng bổng vượt trội và tính kỷ luật cao.

Tốc độ và sự trực diện: Về mặt chiến thuật, Senegal chơi rất trực diện. Họ xuất sắc trong việc tận dụng tốc độ bùng nổ của các cầu thủ chạy cánh để trong các tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công để gây khó khăn cho đối phương.

Điểm yếu của Senegal

Hàng tiền vệ thiếu sự sáng tạo: Mặc dù sở hữu những cầu thủ chạy cánh có tốc độ, khả năng rê dắt ấn tượng và những tiền vệ có thiên hướng phòng ngự chắc chắn (như Pape Matar Sarr và Idrissa Gueye), Senegal lại thiếu những tiền vệ có khả năng thực hiện các đường chuyền mang tính đột biến. Điều này khiến việc xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ trở nên khó khăn.

Lịch thi đấu vòng bảng của Senegal

16/6/2026: Pháp vs Senegal (Sân vận động MetLife)

22/6/2026: Na Uy vs Senegal (Sân vận động MetLife)

26/6/2026: Senegal vs Iraq (Sân vận động Toronto)

Cơ hội và mục tiêu thực tế

​Senegal sẽ gặp nhiều thử thách ngay tại vòng bảng World Cup 2026. Na Uy và Pháp sẽ là bài kiểm tra chất lượng đối với đoàn quân của HLV Pape Thiaw. Xét về lực lượng, Senegal hoàn toàn bỏ xa Iraq và chỉ thua kém đội tuyển Pháp. So với Na Uy, có thể Senegal không sở hữu những ngôi sao ở top đầu thế giới, nhưng họ có được sự đồng đều về chất lượng và gắn kết.

Cơ hội vượt qua vòng bảng của Senegal sẽ rất rộng mở nếu họ đánh bại Iraq, mọi thứ sẽ còn thuận lợi hơn nếu thắng với cách biệt lớn. Iraq là đội tuyển yếu nhất trong bảng đấu và thiếu kinh nghiệm thi đấu tại World Cup do mới trở lại với giải đấu sau 40 năm. Trận đấu với Pháp sẽ gợi là nhiều ký ức tươi đẹp đối với Senegal, khi họ từng vượt qua dàn siêu sao của "Gà trống Gô-loa" tại vòng bảng World Cup 2002. Trong khi đó, cuộc đối đầu với Na Uy nhiều khả năng quyết định đội tuyển sẽ đứng thứ hai tại bảng I.

​Dự đoán nhanh ​ Thành tích vòng bảng: Xếp thứ 2 (4 điểm) ​ Thành tích chung cuộc: Vòng 16 đội

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