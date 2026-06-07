FIFA thiết kế huy hiệu riêng để tri ân Messi và Ronaldo tại World Cup 2026

TPO - Messi và Ronaldo hay nhiều cầu thủ lão tướng khác tại World Cup 2026 có thể được đeo một chiếc huy hiệu đặc biệt. Đây là huy hiệu được FIFA thiết kế riêng ở VCK lần này.

Nhằm tôn vinh những cầu thủ bền bỉ cống hiến cho World Cup, FIFA đã ra quyết định thú vị. Họ thiết kế một loại huy hiệu đặc biệt mang tên "FIFA World Cup Legacy" (tạm dịch: Di sản World Cup). Huy hiệu này được gắn trên ngực áo đấu của những tuyển thủ dự ít nhất 5 VCK gồm Messi, Ochoa và Ronaldo.

Thậm chí 3 ngôi sao này sắp bước vào VCK Cúp thế giới thứ 6 trong sự nghiệp của họ. Đây là thành tích đáng kinh ngạc, minh chứng cho sự bền bỉ về mặt thể chất, nỗ lực vươn lên không ngừng và ngọn lửa đam mê bất diệt với trái bóng tròn trong các danh thủ này.

Bên cạnh ba biểu tượng vĩ đại kể trên, vinh dự đeo huy hiệu "Di sản World Cup" còn được trao cho 3 cầu thủ xuất chúng khác đang bước vào VCK World Cup thứ 5 gồm Yuto Nagatomo (Nhật Bản), Luka Modric (Croatia) và Manuel Neuer (Đức). Như vậy, tại giải đấu sắp tới, sẽ có 6 ngôi sao sở hữu tấm huy hiệu mang tính biểu tượng này, biến họ thành những "tượng đài sống" trên thảm cỏ xanh.

Trong số 6 danh thủ này, mới chỉ có Neuer và Messi bước lên ngai vàng World Cup. Modric đã từng vào chung kết cùng Croatia trong khi Nagatomo mới chỉ góp mặt ở vòng 1/8 còn Ronaldo sâu nhất cũng chỉ xuất hiện ở bán kết.

Ngoài huy hiệu dành cho 6 cựu binh, FIFA còn thiết kế thêm một huy hiệu để vinh danh các tân binh. Đó là chiếc "FIFA World Cup Debut" (Lần đầu tham dự World Cup) dành cho những cầu thủ sắp có màn chào sân tại giải đấu này. Con số các cầu thủ được tặng huy hiệu này rất nhiều, tiêu biểu có Lamine Yamal, Desire Doue, Erling Haaland...

Cuối cùng, FIFA công bố thêm huy hiệu "Gold Honours" dành cho những cá nhân từng đoạt các danh hiệu cao quý nhất tại các kỳ World Cup trước đó như Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới và Thủ môn xuất sắc nhất. Kylian Mbappe, Emiliano Martinez, James Rodriguez hay Harry Kane... sẽ có vinh dự được đeo huy hiệu này.