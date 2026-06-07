Kịch bản để U19 Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á 2026

Tại bảng A, U19 Việt Nam nắm quyền tự định đoạt số phận trước lượt đấu cuối. Cụ thể, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi đang đứng đầu bảng với 6 điểm và hiệu số bàn thắng/bại +8. Bám sát phía sau là U19 Indonesia, đội cũng sở hữu 6 điểm nhưng xếp thứ hai do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+6).

Hướng đến trận quyết định gặp chủ nhà U19 Indonesia, U19 Việt Nam có 2 cơ hội để bảo vệ vị trí dẫn đầu. "Chiến binh sao vàng" chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp với ngôi vị nhất bảng A. Tất nhiên, U19 Việt Nam sẽ hướng đến chiến thắng để kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Theo kịch bản xấu nhất là U19 Việt Nam để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp, toàn đội sẽ rơi xuống vị trí nhì bảng và bước vào cuộc đua thứ 2 để giành tấm vé vớt. Theo đó, giải U19 Đông Nam Á 2026 có một suất vé vớt vào bán kết cho đội đứng nhì có thành tích tốt nhất.

Để đảm bảo công bằng do bảng C chỉ có 3 đội, ban tổ chức đã điều chỉnh cách xét duyệt "vé vớt". Cụ thể, khi so sánh các đội nhì bảng với nhau, thành tích của đội nhì bảng A và B trước đối thủ chót bảng sẽ không được tính. Điều này giúp cả ba đội nhì bảng đều cạnh tranh trên một hệ quy chiếu đồng nhất là kết quả của 2 trận đấu.

Cục diện tại bảng A của U19 Việt Nam.

Tại bảng B, U19 Thái Lan dẫn đầu với 6 điểm. U19 Malaysia đứng sau vì kém hiệu số bàn thắng/bại. U19 Thái Lan và U19 Malaysia sẽ gặp nhau ở loạt trận cuối cùng. Theo kịch bản tốt nhất cho U19 Việt Nam, trận đại chiến ở bảng B có tỷ số thắng/thua. Khi đó, một trong 2 bước vào cuộc cạnh tranh tấm vé cho vị trí nhì bảng với 3 điểm.

Ở bảng C, trận đấu cuối là cuộc chạm trán giữa U19 Australia và U19 Campuchia. Kịch bản tốt nhất cho U19 Việt Nam vẫn là trận cuối ở bảng C có kết quả thắng/thua. U19 Australia và U19 Malaysia sẽ rơi vào cuộc đua ở vị trí nhì bảng với 3 điểm.

Trong trường hợp 3 đội nhì bảng có cùng điểm, hiệu số bàn thắng/bại là tiêu chí phụ tiếp theo được tính đến. U19 Việt Nam đang có hiệu số +8. Nếu thất bại trước U19 Indonesia, đó phải là tỷ số có ít bàn thua nhất cho U19 Việt Nam để tránh rủi ro.

Kịch bản tệ nhất xảy ra với U19 Việt Nam khi chúng ta thua U19 Indonesia và trận đấu giữa U19 Thái Lan - U19 Malaysia hoặc U19 Australia - U19 Campuchia có kết quả hòa. Khi đó, 3 điểm chung cuộc là không đủ để U19 Việt Nam đi tiếp.

Trở lại với câu chuyện U19 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là đủ. Chúng ta đang nắm trong tay quyền tự quyết hoàn toàn và phải tận dụng để đảm bảo cơ hội đi tiếp.