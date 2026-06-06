Nhận định Brazil vs Ai Cập, 05h00 ngày 7/6: Màn tổng duyệt chất lượng

TPO - Nhận định bóng đá Brazil vs Ai Cập, giao hữu quốc tế, lúc 05h00 ngày 7/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu tại sân Cleveland Browns (Mỹ) sẽ là bài kiểm tra chất lượng cho cả hai đội tuyển, trước khi chính thức bước vào tranh tài tại World Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu

Brazil đã tạo nên bước ngoặt lịch sử khi bổ nhiệm Carlo Ancelotti làm HLV trưởng vào tháng 5/2025. Nhà cầm quân người Italy trở thành chiến lược gia nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Selecao, với nhiệm vụ đưa đội bóng áo vàng xanh giành chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 2002.

Đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng FIFA, Brazil vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 lần đăng quang. Họ cũng là quốc gia duy nhất góp mặt ở tất cả các kỳ World Cup kể từ giải đấu đầu tiên năm 1930. Tuy nhiên, trong 5 kỳ World Cup gần nhất, Selecao đã có tới 4 lần dừng bước ở tứ kết.

Dù vòng loại khu vực Nam Mỹ không thực sự thuyết phục khi chỉ xếp thứ năm với 8 chiến thắng sau 18 trận, Brazil vẫn được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại World Cup 2026. Những ký ức đẹp về chức vô địch trên đất Mỹ năm 1994 càng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một chiến dịch thành công của đội bóng xứ Samba.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển, Ancelotti đã trải qua những kết quả trái chiều với các thất bại trước Nhật Bản và Pháp, cùng trận hòa Tunisia. Tuy nhiên, Brazil đang cho thấy tín hiệu tích cực khi ghi tới 9 bàn trong hai trận giao hữu gần nhất, lần lượt đánh bại Croatia 3-1 và Panama 6-2.

Trước Panama, có tới sáu cầu thủ khác nhau ghi bàn, cho thấy chiều sâu đội hình và sức mạnh tấn công đáng gờm của Selecao. Nhà cầm quân người Italy chắc chắn muốn các học trò duy trì hiệu suất này trước Ai Cập, trước khi bước vào bảng C World Cup cùng Morocco, Scotland và Haiti.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Ai Cập đang chuẩn bị cho lần thứ 4 tham dự World Cup sau các kỳ năm 1934, 1990 và 2018. Đại diện Bắc Phi đặt mục tiêu lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hossam Hassan, "Pharaoh" đã giành vé tới Bắc Mỹ một cách thuyết phục khi đứng đầu bảng đấu vòng loại khu vực châu Phi với thành tích 8 thắng, 2 hòa. Đội bóng này ghi 20 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần sau 10 trận.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển vào tháng 2/2024, HLV Hossam Hassan đạt tỷ lệ chiến thắng ấn tượng 70%, với 21 trận thắng, 6 trận hòa và chỉ 3 thất bại.

Sau khi để thua Senegal ở bán kết Cúp quốc gia châu Phi và thất bại trước Nigeria trong trận tranh hạng ba, Ai Cập đã nhanh chóng lấy lại sự ổn định. Họ thắng Saudi Arabia 4-0, cầm hòa đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha 0-0 và mới nhất là chiến thắng 1-0 trước Nga.

Đáng chú ý, đội bóng Bắc Phi đã giữ sạch lưới trong bốn trận liên tiếp. Điều đó cho thấy hàng phòng ngự đang là điểm tựa lớn nhất của Ai Cập trước cuộc thử sức với hàng công giàu sức sáng tạo của Brazil.

Họ sẽ hướng đến việc kết thúc quá trình chuẩn bị cho World Cup bằng một kết quả tích cực trước Brazil, trước khi bước vào các trận đấu bảng G gặp Bỉ, Iran và New Zealand.

Thông tin lực lượng

Đội tuyển Brazil sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao số một Neymar khi tiền đạo này vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân. Điều đó đồng nghĩa khả năng ra sân của Neymar ở trận mở màn World Cup 2026 gặp Morocco vào ngày 13/6 vẫn còn là dấu hỏi.

Tín hiệu tích cực dành cho Selecao là bộ ba Marquinhos, Gabriel Magalhães và Gabriel Martinelli đã trở lại tập luyện cùng toàn đội trong tuần này. Cả ba vắng mặt ở chiến thắng 6-2 trước Panama do vừa hoàn thành nghĩa vụ tại trận chung kết Champions League, nhưng đều có thể được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội thi đấu trước Ai Cập.

Ở trận giao hữu gần nhất, Ancelotti sử dụng tới 22 cầu thủ khác nhau khi tung ra hai đội hình gần như hoàn toàn khác biệt giữa hai hiệp đấu. Chiến lược gia người Italy nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp dụng cách xoay tua này nhằm đánh giá lực lượng và đảm bảo thể trạng tốt nhất cho các học trò trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những trụ cột như Vinícius Júnior, Raphinha, Casemiro, Bruno Guimarães và Alisson Becker đều sẵn sàng ra sân trong trận tổng duyệt cuối cùng của Brazil trước World Cup 2026.

Bên phía Ai Cập, HLV Hossam Hassan không gặp bất kỳ tổn thất nào về lực lượng sau chiến thắng 1-0 trước Nga. Nhà cầm quân 59 tuổi được dự đoán cũng sẽ có những điều chỉnh nhân sự hợp lý nhằm giữ sức cho các trụ cột trước khi bước vào chiến dịch World Cup.

Tâm điểm chú ý của đội bóng Bắc Phi vẫn là đội trưởng Mohamed Salah. Ngôi sao thuộc biên chế Liverpool không ra sân ở trận gặp Nga nhưng nhiều khả năng sẽ trở lại trong cuộc đối đầu với Brazil. Salah được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng Omar Marmoush trên hàng công, tạo nên cặp tấn công đáng gờm của "Pharaoh".

Ngoài ra, tài năng trẻ 18 tuổi Hamza Abdelkarim cũng là cái tên đáng chú ý. Tiền đạo thuộc đội trẻ của Barcelona đã có màn ra mắt đội tuyển quốc gia khi vào sân từ ghế dự bị trước Nga và đang cạnh tranh cơ hội đá chính đầu tiên trong màu áo Ai Cập.