3 cầu thủ chấn thương, bị tước đi cơ hội dự World Cup 2026 chỉ trong 1 ngày

TPO - World Cup 2026 chưa khởi tranh nhưng đã xuất hiện nhiều trường hợp phải bỏ giải trước giờ bóng lăn. Trong hôm nay (6/6), những hung tin đã đến tới tấp với 3 đội tuyển.

Trường hợp mới nhất là Julio Enciso. Anh phải rời sân bằng cáng trong trận Paraguay thắng 4-0 trước Nicaragua vào sáng nay. Cầu thủ này đã khóc. Có lẽ Enciso hiểu được tính chất nghiêm trọng của vết đau vì anh tự ngã xuống sân, không va chạm với ai. Những trường hợp như thế thường dẫn tới chấn thương nghiêm trọng, nghỉ thi đấu nhiều tháng.

Đây là hung tin với tuyển Paraguay, đội sẽ gặp Mỹ ở trận khai mạc vào ngày 11/6. Enciso mới chỉ 22 tuổi nhưng đã có 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 4 bàn thắng. Tiền vệ đang khoác áo Strasbourg là một trong những niềm hy vọng ít ỏi, mang tới sức sáng tạo nơi tuyến giữa tuyển Paraguay. Giá trị thị trường 25 triệu euro, cao nhất đội tuyển, cho thấy tầm quan trọng của Julio Enciso.

Đội ngũ y tế sẽ chụp MRI chấn thương của Julio Enciso vào đêm nay. Chưa có kết luận nhưng với tình hình hiện tại, khả năng anh kịp dự vòng bảng World Cup 2026 là "cực kỳ nhỏ", theo tờ A Bola.

Trường hợp thứ 2 là Ibrahim Sabra, tiền đạo của đội tuyển Jordan. Anh bị rách dây chằng mắt cá chân trong buổi tập hôm qua. LĐBĐ Jordan xác nhận Sabra không kịp bình phục cho World Cup 2026.

Ibrahim Sabra là tiền đạo mới nổi của đội tuyển Jordan

Jordan bị coi là đội tuyển "lót đường" tại VCK. Họ không có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu. Thực tế, Sabra và Al-Taamari là 2 trường hợp hiếm hoi khoác áo các CLB ở lục địa già. Al-Taamari chơi cho Rennes còn Sabra đầu quân cho Lokomotiv Zagreb. Với vai trò quan trọng như vậy. Sabra sẽ để lại một khoảng trống lớn nơi hàng công Jordan.

Ở đội tuyển Đức, HLV Julian Nagelsmann thông báo tiền vệ tấn công Lennart Karl cũng bỏ lỡ World Cup sau khi bị rách cơ trong buổi tập chuẩn bị cho trận giao hữu với Mỹ. Cầu thủ 18 tuổi này bị rách bó cơ ở đùi trái và đã được đưa đến bệnh viện ở Chicago. Các bác sĩ kết luận chấn thương là nghiêm trọng và Karl không thể phục hồi cho World Cup 2026.

Karl đã trải qua một mùa giải thăng tiến vượt bậc, giúp Bayern giành cú đúp danh hiệu quốc nội và lọt vào bán kết Champions League. Tiền vệ 18 tuổi được kỳ vọng có thể làm một quân bài dự bị chiến lược cho các đàn anh như Kimmich, Angelo Stiller hay Florian Wirtz… HLV Julian Nagelsmann sẽ gọi Assan Ouedraogo, tài năng trẻ của RB Leipzig, thay thế Karl.

Với những chấn thương đến dồn dập trước thềm World Cup 2026, có thể thấy các đội tuyển đang đối mặt với vấn đề nan giải. Sau một chiến dịch dài tại CLB, nơi mỗi người thường ra sân 40-50 trận, các cầu thủ hoàn toàn có thể bị đánh gục bởi cơ thể đi đến giới hạn, khiến họ lỡ mất giấc mơ mà có thể là giấc mơ đời người.