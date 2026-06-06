Nhận định Argentina vs Honduras, 7h00 ngày 7/6: Tập sống không có Lionel Messi

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Honduras, giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Nhà đương kim vô địch thế giới Argentina bắt đầu chiến dịch tổng duyệt cho World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Honduras tại Texas, nơi HLV Lionel Scaloni muốn rà soát chiều sâu đội hình trong bối cảnh siêu sao Lionel Messi vắng mặt.

Nhận định trước trận Argentina vs Honduras

Argentina bước vào trận đấu giao hữu để chạy đà cho chiến dịch bảo vệ ngai vàng thế giới tại vòng chung kết World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đang sở hữu chuỗi phong độ bùng nổ trong các trận giao hữu với 5 chiến thắng liên tiếp và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Gần đây nhất, sau khi trận Siêu cúp Finalissima với Tây Ban Nha bị hủy, Albiceleste dễ dàng bỏ túi hai chiến thắng giòn giã trước Mauritanie và Zambia tại Buenos Aires.

Dù phải nhận 4 thất bại sau 18 lượt trận tại vòng loại Nam Mỹ, Argentina vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi cán đích ở ngôi đầu bảng, bỏ xa đội xếp thứ hai Ecuador 9 điểm và gác đại kình địch Brazil tới 10 điểm. Hướng đến trận giao hữu Honduras, HLV Scaloni sẽ chuẩn bị cho kế hoạch không có Messi. Thủ quân của Argentina đang dưỡng thương và có thể vắng mặt cả 2 trận giao hữu.

Phía bên kia chiến tuyến, Honduras bước vào trận đấu này với tư cách là "kẻ ngồi ngoài" World Cup 2026. Vì trận hòa không bàn thắng nghiệt ngã trước Costa Rica vào tháng 11/2025, "La Bicolor" mất tấm vé đá play-off liên lục địa vào tay Haiti chỉ vì kém hiệu số bàn thắng bại.

Thất bại đau đớn đó dẫn đến cuộc chia tay của HLV Reinaldo Rueda, nhường chỗ cho vị chiến lược gia người Tây Ban Nha Jose Francisco Molina. Đối đầu Argentina là trận mở màn cho công cuộc tái thiết Honduras của HLV.

Phong độ, lịch sử đối đầu Argentina vs Honduras

Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá phản ánh rõ nét qua lịch sử đối đầu giữa hai quốc gia. Argentina hoàn toàn áp đảo Honduras khi toàn thắng trong cả 3 cuộc chạm trán gần nhất tính từ năm 2003 đến năm 2022. "La Bicolor" luôn tỏ ra chịu trận và chưa từng tìm được công thức để ngăn chặn sức mạnh hủy diệt từ đại diện Nam Mỹ.

Thông tin lực lượng Argentina vs Honduras

Tổn thất lớn nhất của Argentina đến từ sự vắng mặt của thủ quân Lionel Messi, người phải ngồi ngoài do chứng mỏi cơ và chưa thể tham gia trọn vẹn các buổi tập. Thủ thành số một Emiliano Martinez cũng dính chấn thương ngón tay, mở ra cuộc cạnh tranh suất bắt chính giữa Juan Musso và Geronimo Rulli. Hàng thủ Albiceleste chịu thêm tổn thất khi hậu vệ Gonzalo Montiel chưa kịp bình phục vấn đề về cơ.

Ngược lại, Honduras mang đến Mỹ lực lượng sung sức và đầy khát khao chứng tỏ mình. Hậu vệ Joseph Rosales của CLB Austin hứa hẹn sẽ có màn trình diễn tự tin khi được thi đấu trong môi trường Texas quen thuộc. Trên hàng công, tân thuyền trưởng Jose Molina đặt nhiều kỳ vọng vào ngôi sao Luis Palma, người vừa chuyển sang Lech Poznan, cùng tài năng trẻ thuộc biên chế Liverpool là Keyrol Figueroa, chân sút vừa ghi tới 12 bàn sau 15 trận tại giải Premier League 2 mùa này.