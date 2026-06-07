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Bồ Đào Nha gặp rắc rối lớn trước World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Rafael Leao đối mặt nguy cơ bị treo giò ở World Cup 2026 sau khi nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Chile rạng sáng 7/6 (giờ Hà Nội).

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Tình huống tranh cãi xảy ra ở phút bù giờ hiệp một. Felipe Faundez lần lượt va chạm với Leao và Joao Cancelo. Cancelo phản ứng mạnh với Faundez của Chile. Sau đó, Ivan Roman lao vào bảo vệ Faundez, khiến Leao nóng mắt.

Leao có hành động tát vào mặt Roman và 19 tuổi ôm mặt ngã xuống sân. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ để truất quyền thi đấu chân chạy cánh của Bồ Đào Nha. Roman cũng bị đuổi khỏi sân.

Tấm thẻ đỏ tai hại không chỉ tước đi cơ hội ra sân của Leao ở trận giao hữu gặp Nigeria tới đây, mà còn đẩy anh vào nguy cơ nhận thêm án phạt từ Ủy ban Kỷ luật FIFA. Nếu kịch bản tồi tệ nhất xảy ra, ngôi sao chạy cánh của AC Milan sẽ bị treo giò tới 3 trận, đồng nghĩa với việc phải làm khán giả trong 2 lượt đấu mở màn chiến dịch vòng bảng World Cup 2026.

Leao là sự lựa chọn số 1 của HLV Roberto Martinez ở vị trí tiền đạo trái tại World Cup 2026. Tham vọng giành vị trí nhất bảng K của Bồ Đào Nha sẽ ảnh hưởng nặng nếu Leao bị treo giò một hoặc 2 trận.

Trở lại với diễn biến của trận giao hữu, Goncalo Guedes tung cú sút lạnh lùng để giúp Bồ Đào Nha dẫn tỷ số từ phút 58. Đến phút 75, Bruno Fernandes ghi bàn đưa Selecao châu Âu nhân đôi cách biệt. Chile ghi bàn gỡ 1-2 ở phút 90+2, do công Lucas Cepeda nhưng đã quá muộn để vớt vát tình hình.

Cristiano Ronaldo chơi 46 phút ở trận này, có một tình huống đưa bóng vào khung thành Chile nhưng bị trọng tài tước bàn thắng. Thầy trò HLV Martinez chủ động chơi cầm chừng để giữ sức và hạn chế chấn thương nhưng vẫn dễ dàng tạo ra thế trận chủ động, có lúc cầm bóng đến 80%.

Hương Ly
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