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Thể thao

Tuyển thủ dự World Cup 2026 bị giam giữ 7 tiếng khi nhập cảnh vào Mỹ vì nghi liên quan tới khủng bố

Đặng Lai

TPO - Sự xuất hiện của đội tuyển Iraq tại Mỹ đã diễn ra không hề suôn sẻ, đặc biệt là đối với cá nhân tiền đạo trụ cột Aymen Hussein. Cầu thủ này đã bị hải quan Mỹ giam giữ và thẩm vấn 7 tiếng ngay khi nhập cảnh vào xứ cờ hoa.

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Theo Kora Plus - kênh truyền thông thể thao uy tín của Ai Cập - ngay khi đội tuyển Iraq hạ cánh, Aymen Hussein đã bị các nhân viên an ninh biên phòng Mỹ yêu cầu tách riêng khỏi đội. Trong khi toàn đội được giải quyết thủ tục nhập cảnh bình thường, tiền đạo này bị đưa vào một khu vực an ninh riêng biệt.

Nguồn tin cho biết Hussein phải trải qua một loạt các quy trình kiểm tra hành chính và an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Cuộc thẩm vấn kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ khiến anh miêu tả là "kiệt sức" trước khi chính thức được nhà chức trách trả tự do.

Nguyên nhân sâu xa của sự cố này được cho là bắt nguồn từ quá khứ của gia đình Aymen Hussein - điều mà hệ thống an ninh Mỹ có thể đã nhầm lẫn khi phân loại rủi ro. Các báo cáo nhắc đến việc anh có "mối liên hệ với khủng bố", nhưng sự thật thì chính gia đình anh lại là những nạn nhân của các tổ chức này.

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Vào năm 2008, cha của Hussein đã hy sinh khi phục vụ trong quân đội Iraq để chiến đấu chống lại Al Qaeda. 6 năm sau, người anh trai tiếp tục bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc và bặt vô âm tín cho đến tận ngày nay.

Có lẽ vì nhầm lẫn trong khâu tiếp nhận thông tin mà bộ phận an ninh của Mỹ đã làm việc với Hussein và giữ anh tới tận 7 tiếng. Đến lúc này, chưa có bất cứ lời giải thích nào từ phía đồng chủ nhà sau sự cố trên.

Những gì vừa xảy ra chắc chắn trở thành vết gợn trên hành trình tham dự World Cup 2026 của Aymen Hussein, chân sút người hùng của tuyển Iraq bàn thắng quyết định vào lưới Bolivia ở trận play-off để giúp đội nhà giành tấm vé danh giá trở lại đấu trường World Cup. Hussein cũng ghi 3 bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam, ở 2 trận so tài tại Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026.

Đặng Lai
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