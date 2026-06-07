Bồ Đào Nha 2-1 Chile: Hai thẻ đỏ và 3 bàn thắng, rượt đuổi ngoạn mục

TPO - Bồ Đào Nha đã kết thúc chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2026 với chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Chile ở trận đấu Cristiano Ronaldo rời sân trong hiệp 2.

Thống kê cho thấy sự áp đảo của Bồ Đào Nha trước Chile, đội đã không thể giành vé tham dự World Cup 2026. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 80%, áp đảo Chile trong phần lớn thời gian trận đấu.

Tuy nhiên, hiệp 1 đã trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Các chân sút trên hàng công Bồ Đào Nha đã không tận dụng được cơ hội tạo ra. Tình huống đáng chú ý nhất xảy ra ở cuối hiệp, khi Leao và Ivan Roman xảy ra va chạm. Kết quả là cả 2 nhận thẻ đỏ, bị truất quyền thi đấu, đẩy 2 đội vào thế chỉ còn chơi với 10 người.

Bước sang hiệp 2, HLV HLV Roberto Martinez thực hiện một loạt sự thay đổi người gồm rút ngôi sao Cristiano Ronaldo rời sân. Đây cũng là thời điểm Bồ Đào Nha chơi hiệu quả hơn với sự toả sáng của Guedes và Bruno Fernandes.

Phút 60, Ruben Neves tung đường chọc khe sắc bén để Goncalo Guedes băng xuống ghi bàn mở tỷ số. Cách biệt được nhân đôi cho Bồ Đào Nha ở phút 75, và người lập công không ai khác là Bruno Fernandes.

Nhận đường nhả từ Francisco Conceicao, Bruno Fernandes tung cú sút xa cực căng từ ngoài vòng cấm. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Chile, khiến thủ môn đội khách không thể cản phá. Chile rút ngắn cách biệt bằng pha lập công của Lucas Cepeda ở phút bù giờ và 2-1 là kết quả chung cuộc.

Chiến thắng trước đội bóng Nam Mỹ củng cố thêm sự tự tin cho Bồ Đào Nha trước khi lên đường sang Mỹ tham dự World Cup 2026.