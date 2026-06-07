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Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Indonesia, 20h00 ngày 7/6: Lấy vé vào bán kết

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá U19 Indonesia vs U19 Việt Nam, vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2026, lúc 20h00 ngày 7/6. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong thế trận mà đối thủ buộc phải thắng, cơ hội đang mở ra cho đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi nếu duy trì được sự tỉnh táo và kỷ luật chiến thuật.

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Nhận định trước trận đấu

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia lúc 20h ngày 7/6 được xem là trận "chung kết bảng A" của Giải U19 Đông Nam Á 2026. Sau hai lượt trận, cả hai đội đều giành được 6 điểm tuyệt đối, nhưng U19 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi bước vào trận đấu với hiệu số +8, trong khi U19 Indonesia có hiệu số +6. Điều đó đồng nghĩa U19 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn giành ngôi nhất bảng và đoạt vé trực tiếp vào bán kết.

Ngược lại, U19 Indonesia rơi vào thế buộc phải thắng. Nếu chỉ giành được một trận hòa, đội chủ nhà sẽ kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng A và đối mặt với nguy cơ bị loại do thể thức chọn đội nhì có thành tích tốt nhất.

Chính áp lực phải giành 3 điểm khiến Indonesia nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận chủ động ngay từ đầu. Trong hai lượt trận vừa qua, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo ghi được 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần. Tuy nhiên, không ít thời điểm họ gặp khó khăn trong việc xuyên phá những hàng phòng ngự chơi thấp và thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm.

Trong khi đó, U19 Việt Nam đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất bảng A với 10 bàn thắng sau 2 trận, đồng thời mới chỉ nhận 2 bàn thua. Đặc biệt, chiến thắng 5-0 trước U19 Myanmar ở lượt trận gần nhất cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ trẻ Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt.

Trước một Indonesia buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn thắng, những khoảng trống phía sau hàng thủ chủ nhà sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để các học trò của HLV Yutaka Ikeuchi triển khai lối chơi phòng ngự phản công vốn đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua.

Một thống kê đáng chú ý là U19 Việt Nam đang sở hữu hiệu suất ghi bàn trung bình 5 bàn/trận sau hai lượt đấu, trong khi con số của U19 Indonesia là 4 bàn/trận. Điều đó cho thấy cả hai đội đều có khả năng tạo ra sức ép lớn lên hàng phòng ngự đối phương, hứa hẹn một trận đấu giàu tốc độ.

Dẫu vậy, khác biệt lớn nhất nằm ở yếu tố tâm lý. U19 Việt Nam là đội nắm quyền tự quyết và có thể chủ động lựa chọn thời điểm tăng tốc. Ngược lại, Indonesia vừa phải tấn công để tìm chiến thắng, vừa phải đối mặt với áp lực từ khán giả nhà về kết quả.

Nếu giữ được sự tập trung trong khâu phòng ngự và tận dụng tốt các tình huống chuyển đổi trạng thái, U19 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội bảo toàn ngôi đầu bảng và lấy vé vào bán kết.

Thông tin lực lượng

U19 Indonesia vs U19 Việt Nam đều có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến

U19 Indonesia: Dafa Al Gasemi, Raditya Raharjo, Putu Panji, Timothy Baker, Fabio Azkairawan, Muhammad Isfandyar, Evandra Florasta, Welber Jardim, Irpan Siregar, Dimas Adi, Reno Salampessy.

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Việt Anh, Tấn Dũng, Duy Khang, Gia Hưng, Văn Khánh, Đức Vũ, Công Hậu, Văn Bách.

Dự đoán tỷ số: U19 Indonesia 1-1 U19 Việt Nam

Trọng Đạt
#U19 Việt Nam #U19 Indonesia #bán kết #giải U19 Đông Nam Á #bóng đá trẻ

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